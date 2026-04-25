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'भगवान बुद्ध लद्दाख आ रहे हैं': भारत में पहली बार पवित्र अवशेषों का सार्वजनिक 'दर्शन'

भागवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की यात्रा से पहले लद्दाख में तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें हजारों लोगों के आने की उम्मीद है.

Holy Relic of Lord Buddha to be displayed for first time in India at Leh from May 1 to 15
पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी से पहले हेमिस मठ में हुई खास प्रार्थना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 8:32 PM IST

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मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विदेशी दूतों सहित शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के इस महीने के अंत तक लद्दाख पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि भागवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा पर आएंगे.

एक आयोजक ने कहा कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी ये निशानियां, भारत में पहली बार 1 से 15 मई तक लेह में दिखाई जाएंगी, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे झगड़े के बीच दुनिया को शांति का मैसेज देना है.

महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर (MIMC) लेह के फाउंडर और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भिक्खु संघसेना (Bhikkhu Sanghasena) ने इस इवेंट को ऐतिहासिक बताया. संघसेना ने ईटीवी भारत को बताया, "यह बौद्धों और लद्दाख के लिए एक बड़ा शुभ अवसर है. ऐसा लग रहा है जैसे बुद्ध लद्दाख आ रहे हैं. एक भव्य समारोह में एयरपोर्ट से पवित्र अवशेष का स्वागत और अभिवादन किया जाएगा."

उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के ये अवशेष मंगोलिया, थाईलैंड, वियतनाम और रूस सहित विदेशी गंतव्यों की यात्रा कर चुके हैं. लेकिन इसकी खोज के बाद पहली बार देश के भीतर इसका सार्वजनिक 'दर्शन' होगा.

Holy Relic of Lord Buddha to be displayed for first time in India at Leh from May 1 to 15
हेमिस मठ ने पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी से पहले खास प्रार्थना की, जिसमें करीब 50 भिक्षुओं ने हिस्सा लिया. (ETV Bharat)

कड़ी सुरक्षा के बीच, अस्थि अवशेषों को नई दिल्ली से विमान द्वारा ले जाया जाएगा और प्रदर्शनी के लिए 29 अप्रैल को जीवे त्सल (Jive Tsal), चोग्लमसर ले जाया जाएगा. प्रदर्शन 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा से शुरू होगा, जिसे भगवान बुद्ध के जन्म के रूप में मनाया जाता है.

जीवे त्सल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के लिए आध्यात्मिक शिक्षण स्थल रहा है. 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्थान की यात्रा की थी. लेकिन यह एक और कारण से लोगों की स्मृति में अपनी छाप छोड़ेगा, क्योंकि यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष पहली बार प्रदर्शित किए जाएंगे क्योंकि उन्हें 130 साल पहले प्राचीन कपिलवस्तु से खुदाई करके निकाला गया था.

उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में हुई थी खोज
उत्तर प्रदेश के पिपरहवा की खोज करने वाली टीम ने एक संदूक की खोज की थी, जिसमें जले हुए हड्डी के टुकड़े थे और उन्हें चौथी या पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया गया था. खुदाई के निष्कर्षों के आधार पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पिपरहवा की पहचान कपिलवस्तु के रूप में की है, जिसे व्यापक रूप से उस स्थान के रूप में पहचाना जाता है जहां भगवान बुद्ध ने त्याग से पहले अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था.

लद्दाख में, प्रशासन ने इस बड़े इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें हजारों लोगों के आने की उम्मीद है. लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करीब 100 लोगों के लिए खास ब्लॉक बनाने का आदेश दिया है, ताकि बेहतर भीड़ प्रबंधन हो सके, खासकर जब पवित्र अवशेषों की पूजा के दौरान बड़ी भीड़ जमा हो और भगदड़ न हो.

लेह शहर में, उपराज्यपाल ने शहर की खूबसूरती बढ़ाने और एक जीवंत माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण अभियान का आदेश दिया है. सजावटी फूल लगाए जा रहे हैं, क्रिएटिव आर्टवर्क और वॉल ग्रैफिटी के जरिये कलात्मकता बढ़ाई जा रही है और सड़कों के किनारे फूलों के गमले रखे जा रहे हैं.

संघसेना ने कहा कि श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे बौद्ध धर्म मानने वाले देशों से विदेशी राजदूत और कल्चरल ग्रुप के लद्दाख आने की उम्मीद है. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में इस खास प्रदर्शनी की घोषणा की थी, एक दिन पहले लेह पहुंचेंगे.

एक अधिकारी ने कहा, "केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राजनयिकों को शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजे गए हैं. हमें इस बड़े इवेंट में कुछ बड़े लोगों के आने की उम्मीद है."

बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजे गए हैं, जहां बौद्ध धर्म को मानने वालों की अच्छी-खासी आबादी है. संघसेना ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच बौद्ध धर्म और सामाजिक सद्भाव पर दो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई है.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हम दो हफ्तों तक रोजाना योग, ध्यान और मेडिकल कैंप लगा रहे हैं. इस ऐतिहासिक और शुभ कार्यक्रम को देखने के लिए एक लाख से ज्यादा लोगों के लेह आने की उम्मीद है."

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