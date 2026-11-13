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दिल्ली में छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, 16 नवंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

दिल्ली में छठ पूजा को लेकर 16 नवंबर को सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में 16 नवंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, सोमवार को राजधानी के सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी.

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के आधार पर फैसला