बिहार के वो 5 गांव, जहां नहीं मनायी जाती होली, 54 साल से 'चूल्हा' जलना है मना

54 सालों से बिहार के 5 गांव के लोगों ने नहीं खेली होली ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: महमूद आलम

नालंदा: जहां फागुन के रंग में पूरा देश डूबा होता है, वहीं बिहार के नालंदा में पांच गांव ऐसे हैं, जहां सन्नाटा ही 'उत्सव' है. इन गावों में न रंग उड़ते हैं, न गुलाल और न ही पकवानों की खुशबू आती है. पिछले 54 सालों से यहां होली का मतलब 'हुड़दंग' नहीं बल्कि 'भक्ति और उपवास' है. आइए जानते हैं कौन से वो पांच गांव हैं, जहां रंगों से दूर लोग अध्यात्म में सरावोर रहते हैं.

इन पांच गावों में नहीं मनायी जाती होली: नालंदा जिले के 5 गांवों में होली मनाने की परंपरा काफी अलग है. यहां होली के दिन ग्रामीण रंग, गुलाल से नहीं खेलते और न ही हुड़दंग करते हैं, बल्कि भक्ति में लीन रहते हैं. मुख्यालय बिहार शरीफ से सटे पांच गांव पतुआना, बासवन बिगहा, ढीबरापर, नकटपुरा और डेढ़धारा में होली का स्वरूप बिल्कुल अलग और आध्यात्मिक है. लगभग 54 सालों से ये गांव भक्ति और संयम की अनूठी परंपरा निभा रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नहीं गाए जाते फगुआ के गीत: जहां होली में पूरे देश में रंगों की धूम रहती है, वहीं नालंदा के इन गांवों में सुबह से ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है. फगुआ के गीतों की जगह भजन-कीर्तन का दौर चलता है. ग्रामीण हरे राम, हरे कृष्णा की धुन पर भक्ति से लबरेज रहते हैं. महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी कीर्तन में शामिल होकर भगवान के नाम का जाप करते हैं. पूरे दिन गांवों में अनुशासन और शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.

54 साल से नहीं जलता चूल्हा: होलिका दहन की शाम से ही लोग अखंड कीर्तन की तैयारी में जुट जाते हैं. 24 घंटे का अखंड कीर्तन शुरू हो जाता है. यह कीर्तन बिना रुके लगातार होली के दिन तक चलता रहता है है. अनुष्ठान शुरू होने से पहले ही घरों में मीठा भोजन और पकवान ग्रामीण तैयार कर लेते हैं. कीर्तन खत्म होने तक चूल्हा जलाना मना होता है. अधिकांश लोग इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करते हैं. शरीर और मन दोनों को सात्विक बनना, इसके पीछे का कारण माना जाता है. ग्रामीणों का मानना है कि संयम ही सच्ची होली है. मन का विकार दूर करना और भक्ति का रंग चढ़ाना ही, असली होली है.

संत बाबा की मूर्ति (ETV Bharat)

"नकटपुरा में संत बाबा ने कहा था कि गाली-गलौज मत करो अखंड करो, तभी से हमलोग होली मनाते हैं. चूल्हा भी नहीं जलता है. हमलोग भगवान का भजन करते हैं."- सीमा देवी, ग्रामीण