दिल्ली विधानसभा में होली मिलन समारोह: 30 से अधिक देशों के राजनयिकों ने रंगों के उत्सव में साझा की भारतीय संस्कृति
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि होली लोकतांत्रिक भावना और सत्य की अधर्म पर जीत का प्रतीक है.
Published : March 3, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर में मंगलवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारतीय सांस्कृतिक सद्भाव का अनूठा संगम बना. इस अवसर पर 31 से अधिक देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भारतीय लोक धुनों और रंगों के बीच 'विविधता में एकता' का जीवंत दर्शन किया.
सत्य और धर्म की जीत का संदेश: समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारत की सभ्यतागत शक्ति, लोकतांत्रिक भावना और सत्य की अधर्म पर जीत का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी होने के नाते दिल्ली कूटनीति और संस्कृति, दोनों माध्यमों से विश्व का स्वागत करती है."
राजनयिकों की भारी उपस्थिति: कार्यक्रम में श्रीलंका की उच्चायुक्त प्रदीपा महिषिनी कोलोने, चीन के राजदूत जू फेइहोंग, नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रोफेसर अनिल सूकलल सहित रूस, चिली, वेनेजुएला और वियतनाम जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए. विदेशी मेहमानों ने भी पारंपरिक तरीके से होली की खुशियां साझा कीं.
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन: करीब 90 मिनट तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की कलात्मक विरासत की झलक दिखी. कथक नृत्य, पारंपरिक कठपुतली शो और मध्य प्रदेश के मल्लखंब के साहसिक प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इसके अलावा, केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसने देश की समृद्ध संसदीय विरासत को जीवंत किया.
नेताओं का जमावड़ा: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और विधायक अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे.
पर्यावरण अनुकूल होली की अपील: विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्लीवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाने का आग्रह किया. उन्होंने लोगों से रसायनों के बजाय हर्बल गुलाल का उपयोग करने और जल संरक्षण के प्रति सचेत रहने की अपील की.
