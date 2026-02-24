होली पर घर जाना हुआ महंगा: आसमान छू रहे फ्लाइट के दाम, कई रूट्स पर टिकट हुए दोगुने से भी ज्यादा
4 मार्च 2026 को होने वाली होली से पहले घरेलू उड़ानों के किराये में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है.
Published : February 24, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: होली के त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन घर जाने की चाह रखने वाले आम यात्रियों के लिए हवाई सफर का सपना महंगा होता जा रहा है. 4 मार्च 2026 को मनाई जाने वाली होली से पहले प्रमुख घरेलू रूट्स पर विमान किरायों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट सामान्य दिनों के मुकाबले 185% तक महंगे हो गए हैं.
प्रमुख रूट्स पर किराए का हाल
त्योहार के दौरान मांग बढ़ने से एयरलाइंस ने 'डायनेमिक प्राइसिंग' का सहारा लिया है. दिल्ली से पटना का किराया, जो सामान्यतः 4,000 से 5,000 रुपये के बीच रहता था, अब 13,000 रुपये के पार पहुंच गया है. वहीं, बेंगलुरु से गोरखपुर जैसे रूट पर एक तरफ का टिकट 19,589 रुपये तक बिक रहा है. मुंबई से वाराणसी और पटना जाने वाले यात्रियों को भी 12,000 से 15,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. जानकारों का कहना है कि जैसे-जैसे होली की तारीख (4 मार्च) नजदीक आएगी, इन कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है.
ट्रेनों में वेटिंग और विमानों पर दबाव
हवाई किराए में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है. दिल्ली और मुंबई से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है. हालांकि भारतीय रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 186 से अधिक 'होली स्पेशल' ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, लेकिन सीटों की भारी कमी के कारण यात्री फ्लाइट्स की ओर रुख कर रहे हैं. इसी मांग का फायदा उठाकर विमानन कंपनियां ऊंची कीमतें वसूल रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
त्योहारों के दौरान विमान किरायों में होने वाली इस अनियंत्रित बढ़ोतरी पर देश की शीर्ष अदालत ने भी संज्ञान लिया है. 23 फरवरी 2026 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे "गंभीर चिंता" का विषय बताया. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि निजी एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे इस अत्यधिक किराए को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यात्रियों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग होली पर घर जाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम समय की बुकिंग से बचना चाहिए. 10 मार्च के बाद कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है. तब तक, 'होली स्पेशल' ट्रेनों या बसों का विकल्प तलाशना जेब पर कम भारी पड़ सकता है.
