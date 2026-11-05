तिरंगा फहराना अपराध नहीं, जांच में पूरा सहयोग करेंगे: CJP नेता अशुतोष रांका
उन्होंने कहा कि हम जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है. साथ ही कहा पुराने आरोपों को उठाया जा रहा है.
Published : November 5, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए. जंतर-मंतर पर 13 अक्टूबर को हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा फहराने को लेकर चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अशुतोष रांका ने कहा कि संगठन किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर या किसी सार्वजनिक सड़क पर तिरंगा फहराना अपराध नहीं माना जाना चाहिए. आशुतोष रांका ने जांच निष्पक्ष तरीके से किए जाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि वे जांच प्रक्रिया में लगातार सहयोग करते रहेंगे. साथ ही कहा कि जांच चाहे किसी भी एजेंसी की ओर से की जा रही हो, रुख सहयोगात्मक रहेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच एजेंसियां निष्पक्षता और सही मंशा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी.
तिरंगा फहराना अपराध कैसे हो सकता है
आशुतोष रांका ने तिरंगे को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि जंतर-मंतर ही नहीं, बल्कि किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करना अपराध नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को किसी आपराधिक गतिविधि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संगठन जांच में सहयोग कर रहा है और आगे भी करता रहेगा.
VIDEO | "Will cooperate in investigation," says CJP leader Ashutosh Ranka after appearing before Delhi Police crime branch.#AshutoshRanka pic.twitter.com/frPi5hc6YW— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
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देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है
आशुतोष रांका ने कहा कि देश के सामने मौजूद वास्तविक समस्याओं पर जवाब देने के बजाय बार-बार विदेशी फंडिंग और पुराने आरोपों को उठाया जा रहा है. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया, कथित वोट चोरी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सरकार के रुख, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए. उन्होंने सवाल किया कि देश में वोट चोरी के आरोपों पर सरकार के पास क्या जवाब है और ज्ञानेश कुमार को लेकर सरकार सवालों का सामना क्यों नहीं कर रही है. उन्होंने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने और बेरोजगारी की समस्या पर भी जवाब मांगा. CJP नेता ने कहा कि विदेशी फंडिंग के आरोपों को बार-बार दोहराने के बजाय सरकार को देश के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहिए.
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