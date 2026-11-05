ETV Bharat / bharat

तिरंगा फहराना अपराध नहीं, जांच में पूरा सहयोग करेंगे: CJP नेता अशुतोष रांका

अशुतोष रांका ने जांच में सहयोग करने की बात कही ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए. जंतर-मंतर पर 13 अक्टूबर को हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा फहराने को लेकर चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अशुतोष रांका ने कहा कि संगठन किसी भी जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर या किसी सार्वजनिक सड़क पर तिरंगा फहराना अपराध नहीं माना जाना चाहिए. आशुतोष रांका ने जांच निष्पक्ष तरीके से किए जाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि वे जांच प्रक्रिया में लगातार सहयोग करते रहेंगे. साथ ही कहा कि जांच चाहे किसी भी एजेंसी की ओर से की जा रही हो, रुख सहयोगात्मक रहेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच एजेंसियां निष्पक्षता और सही मंशा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी.