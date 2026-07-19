बाहर विरोध, अंदर निर्विरोध चयन: राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का धरना, अध्यक्ष पर गंभीर आरोपों के बीच संपन्न हुआ चुनाव
हॉकी झारखंड का चुनाव विवादों के बीच संपन्न हो गया. अंदर चुनाव हो रहा था, बाहर सड़क पर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे.
Published : July 19, 2026 at 4:13 PM IST
रांची: हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह पर पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी असुंता लकड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद रविवार को संपन्न हुआ हॉकी झारखंड का चुनाव भी विवादों के घेरे में रहा. एक ओर हॉकी झारखंड मुख्यालय के अंदर चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मुख्यालय के बाहर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी धरने पर बैठकर भोलानाथ सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों का कहना था कि वे किसी भी कीमत पर हॉकी झारखंड की कमान दोबारा भोलानाथ सिंह के हाथों में नहीं देखना चाहते हैं.
भोलानाथ सिंह बने हॉकी झारखंड के अध्यक्ष
हालांकि विरोध और आरोपों के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई और भोलानाथ सिंह एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए. वहीं मनोज कोनबेगी को हॉकी झारखंड का नया महासचिव चुना गया. इसके अलावा विभिन्न जिलों से आए अन्य पदाधिकारियों का भी अलग-अलग पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ.
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भोलानाथ सिंह भावुक नजर आए. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ियों और लोगों की यही इच्छा होती कि वह अध्यक्ष न रहें, तो वह स्वयं यह पद छोड़ने को तैयार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने के लिए 'गंदी राजनीति' की है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने उन पर एक बार फिर विश्वास जताया है और यही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है.
सभी का आभार व्यक्त करता हूंः भोलानाथ सिंह
भोलानाथ सिंह ने कहा, अगर लोग कहते कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूं तो मैं खुद पद छोड़ देता. लेकिन जिस तरह से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उससे मुझे दुख हुआ. चुनाव में सभी मतदाताओं ने मुझे भरपूर समर्थन दिया और एक बार फिर निर्विरोध चुना गया. मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं.
नवनिर्वाचित महासचिव मनोज कोनबेगी ने भी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया. उन्होंने कहा कि हॉकी इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चुनाव संपन्न कराया गया. सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन यह दर्शाता है कि संगठन के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया गया है. उन्होंने कहा कि नई टीम का उद्देश्य राज्य में हॉकी के विकास को नई गति देना होगा.
खिलाड़ियों का प्रदर्शन
हालांकि चुनाव के समानांतर बाहर का माहौल पूरी तरह अलग नजर आया. आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी झारखंड कार्यालय के बाहर घंटों धरने पर बैठे रहे. इस दौरान खिलाड़ियों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराया. कई पोस्टरों पर भोलानाथ सिंह के खिलाफ नारे और आपत्तियां लिखी गई थीं.
धरने में शामिल ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी ने पूरे घटनाक्रम को और चर्चा में ला दिया. खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने ज्यादा बयान नहीं दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन और तख्तियों के जरिए साफ संदेश दिया गया कि वे हॉकी झारखंड के मौजूदा नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं. प्रदर्शन के दौरान कई खिलाड़ियों ने पहले लगाए गए आरोपों की ओर भी इशारा किया और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई.
संगठन के भीतर मतभेद हुए उजागर
गौरतलब है कि हाल के दिनों में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी असुंता लकड़ा ने भोलानाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्हीं आरोपों के बाद से हॉकी झारखंड की कार्यशैली और चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. ऐसे माहौल में संपन्न हुए इस चुनाव ने एक बार फिर संगठन के भीतर मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है.
फिलहाल चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नई कार्यकारिणी का गठन भी हो गया है, लेकिन जिस तरह चुनाव के दिन ही संगठन के बाहर खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि हॉकी झारखंड के भीतर विवाद अभी थमा नहीं है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नया नेतृत्व खिलाड़ियों का विश्वास जीतने और संगठन में पैदा हुए इस विवाद को किस तरह सुलझाता है.
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