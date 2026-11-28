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सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया के चुनाव का रास्ता साफ किया, ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश रद्द किए

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ओडिशा हाई कोर्ट के दो आदेशों को रद्द करके पांच दिसंबर को होने वाले हॉकी इंडिया चुनावों के लिए रास्ता साफ कर दिया.

जस्टिस केवी विश्वनाथन और अरुण पल्ली की पीठ ने हॉकी इंडिया के ओडिशा हॉकी संघ को जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए हैं जिनमें राज्य संघ को स्थायी सदस्य से बदलकर एसोसिएट सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया था.