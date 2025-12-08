ETV Bharat / bharat

हैदराबाद आने वाली तीन फ्लाइट्स को मिली बम की धमकी, सभी की सुरक्षित लैंडिंग

इंडिगो की फ्लाइट ( File/ ANI )

By IANS 3 Min Read

हैदराबाद: तीन फ्लाइट्स में बम की धमकी मिलने से रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तीनों फ्लाइट्स बीती रात को सुरक्षित लैंड हो गईं, इनमें दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थीं. अधिकारियों के मुताबिक, कन्नूर (केरल), फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) और हीथ्रो (लंदन) से आने वाली तीन फ्लाइट्स के लिए RGIA कस्टमर सपोर्ट को बम की धमकी वाला ईमेल मिला था. एयरपोर्ट अधिकारियों ने तत्काल स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए. एयरपोर्ट अधिकारियों के एक बयान के मुताबिक, तीनों फ्लाइट्स सुरक्षित लैंड हो गईं. बयान में कहा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वॉड के साथ मिलकर पूरी जांच की, जिसके बाद बम की धमकी झूठी निकली. कन्नूर से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6E 7178) रात 10:50 बजे सुरक्षित लैंड हुई. फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली लुफ्थांसा की फ्लाइट (LH 752) में भी बम की धमकी दी गई थी. यह फ्लाइट सोमवार को सुबह 2 बजे सुरक्षित लैंड हुई. इसी तरह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 277 भी सोमवार सुबह 5.20 बजे सुरक्षित लैंड हो गई. हैदराबाद पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.