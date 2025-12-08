हैदराबाद आने वाली तीन फ्लाइट्स को मिली बम की धमकी, सभी की सुरक्षित लैंडिंग
केरल के कन्नूर, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और लंदन के हीथ्रो से हैदराबाद आने वाली तीन फ्लाइट्स में बम की धमकी दी थी, जो झूठी निकली.
Published : December 8, 2025 at 1:28 PM IST
हैदराबाद: तीन फ्लाइट्स में बम की धमकी मिलने से रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तीनों फ्लाइट्स बीती रात को सुरक्षित लैंड हो गईं, इनमें दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थीं.
अधिकारियों के मुताबिक, कन्नूर (केरल), फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) और हीथ्रो (लंदन) से आने वाली तीन फ्लाइट्स के लिए RGIA कस्टमर सपोर्ट को बम की धमकी वाला ईमेल मिला था. एयरपोर्ट अधिकारियों ने तत्काल स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए. एयरपोर्ट अधिकारियों के एक बयान के मुताबिक, तीनों फ्लाइट्स सुरक्षित लैंड हो गईं. बयान में कहा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वॉड के साथ मिलकर पूरी जांच की, जिसके बाद बम की धमकी झूठी निकली.
कन्नूर से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की फ्लाइट (6E 7178) रात 10:50 बजे सुरक्षित लैंड हुई. फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आने वाली लुफ्थांसा की फ्लाइट (LH 752) में भी बम की धमकी दी गई थी. यह फ्लाइट सोमवार को सुबह 2 बजे सुरक्षित लैंड हुई. इसी तरह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 277 भी सोमवार सुबह 5.20 बजे सुरक्षित लैंड हो गई.
हैदराबाद पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है.
इससे पहले, शनिवार (6 दिसंबर) को भी ऐसे ही ईमेल के जरिये बम झूठी धमकी दी गई थी और 12 घंटे से भी कम समय में चार फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया था. इनमें से तीन फ्लाइट्स हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड की थीं, जबकि चौथी फ्लाइट को एहतियात के तौर पर अपने डिपार्चर एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा था. पुलिस की गहन जांच के बाद, सभी बम की धमकियां झूठी निकली थीं.
शनिवार को दिल्ली से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2879, हीथ्रो से हैदराबाद आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 277 और सिंगापुर से हैदराबाद आने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ 518 को निशाना बनाते हुए बम की धमकी दी गई थीं. तीनों फ्लाइट्स हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गईं. हालांकि, कुवैत से हैदराबाद आने वाली कुवैत एयरवेज की फ्लाइट KU 373 एहतियात के तौर पर कुवैत लौट गई, क्योंकि खतरे का पता चलने के समय वह सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था.
इसी महीने 5 दिसंबर को, दुबई से हैदराबाद आने वाली अमीरात एयरलाइंस की एक फ्लाइट को ईमेल से धमकी मिली, लेकिन वह सुरक्षित लैंड हो गई. 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को बम की धमकी वाले मैसेज मिलने के बाद इंडिगो की दो फ्लाइट्स - कुवैत से हैदराबाद और मदीना से हैदराबाद - को डायवर्ट करना पड़ा था.
