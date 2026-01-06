ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप...जानें फिर क्या हुआ

कर्नाटक में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई ( ETV Bharat )

धारवाड़/मैसूर: कर्नाटक में धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच और मैसूर कोर्ट को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. इसके तुरंत बाद पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वॉड तुरंत कोर्ट पहुंची.

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच को धमकी भरा संदेश

धारवाड़ जिला पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्या की नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर जाकर पूरी जांच की. जजों, वकीलों, स्टाफ और वहां मौजूद लोगों को कोर्ट हॉल से बाहर भेज दिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने उनकी जांच की.

गुंजन आर्या ने कहा कि, उन्हें ईमेल से धमकी का मैसेज मिला था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत काम शुरू कर दिया. हाई कोर्ट में जाहिर है कड़ी सुरक्षा होती है. उन्होंने आशंका जताई की ऐसा मैसेज शायद किसी और बात को भटकाने के लिए आया हो सकता है. हो सकता है कि यह किसी दूसरे राज्य से आया हो. उन्होंने कहा कि, यह सब कुछ जांच से ही सामने आएगा. पुलिस ने मामले की पहले ही पूरी जांच कर ली है.

इस बारे में बात करते हुए, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीडी हिरेमठ ने कहा कि, उन्हें एक ईमेल मिला था जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट में बम रखा गया है. पुलिस तुरंत सबको बाहर भेज दिया. पुलिस ने कोर्ट परिसर की जांच की, तो कोई बम नहीं मिला. काफी जांच के बाद अब कोर्ट की कार्रवाई पहले की तरह चल रही है.