कर्नाटक में अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप...जानें फिर क्या हुआ

कर्नाटक में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली. हालांकि, इस दौरान काफी अफरा-तफरी का माहौल रहा.

Hoax Bomb threat to Dharawad High Court and Mysuru court
कर्नाटक में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
धारवाड़/मैसूर: कर्नाटक में धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच और मैसूर कोर्ट को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. इसके तुरंत बाद पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वॉड तुरंत कोर्ट पहुंची.

धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच को धमकी भरा संदेश
धारवाड़ जिला पुलिस अधीक्षक गुंजन आर्या की नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर जाकर पूरी जांच की. जजों, वकीलों, स्टाफ और वहां मौजूद लोगों को कोर्ट हॉल से बाहर भेज दिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने उनकी जांच की.

गुंजन आर्या ने कहा कि, उन्हें ईमेल से धमकी का मैसेज मिला था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत काम शुरू कर दिया. हाई कोर्ट में जाहिर है कड़ी सुरक्षा होती है. उन्होंने आशंका जताई की ऐसा मैसेज शायद किसी और बात को भटकाने के लिए आया हो सकता है. हो सकता है कि यह किसी दूसरे राज्य से आया हो. उन्होंने कहा कि, यह सब कुछ जांच से ही सामने आएगा. पुलिस ने मामले की पहले ही पूरी जांच कर ली है.

इस बारे में बात करते हुए, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीडी हिरेमठ ने कहा कि, उन्हें एक ईमेल मिला था जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट में बम रखा गया है. पुलिस तुरंत सबको बाहर भेज दिया. पुलिस ने कोर्ट परिसर की जांच की, तो कोई बम नहीं मिला. काफी जांच के बाद अब कोर्ट की कार्रवाई पहले की तरह चल रही है.

मैसरू कोर्ट को बम की धमकी का मैसेज
इसी तरह, मैसरू कोर्ट को भी एक ईमेल से बम की धमकी का मैसेज मिला, जिससे अफरा-तफरी मच गई. जज ने शहर के पुलिस कमिश्नर को इस बारे में बताया. वकील और क्लाइंट तुरंत कोर्ट से चले गए. पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वॉड कोर्ट पहुंची और जांच की. बाद में बम की धमकी फर्जी निकली.

मैसूर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोकेश ने बताया कि वे सुबह 10.30 बजे कोर्ट सेशन के लिए पहुंचे थे. सुबह करीब 10.45 बजे कोर्ट को एक ईमेल मैसेज मिला. उसमें दोपहर 1.55 बजे 3 RDX बम लगाकर कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी. चीफ जज उषारानी ने शहर के पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद कोर्ट परिसर की पूरी जांच की गई.

