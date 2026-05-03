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'अपने-अपने राम', AAP पार्टी कार्यालय के बाहर लगा कुमार विश्वास का ये खास होर्डिंग

अपने-अपने राम कार्यक्रम के पोस्टर एक कार्यक्रम का आमंत्रण है, लेकिन आप भी आमंत्रित हैं जैसे शब्दों ने सियासी हलचल तेज कर दी.

Hoarding of Apne Apne Ram outside AAP Office
AAP कार्यालय के बाहर ‘अपने-अपने राम’ के होर्डिंग्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 11:28 AM IST

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Updated : May 3, 2026 at 11:38 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यालयों के बाहर लगे ‘अपने-अपने राम’ कार्यक्रम के होर्डिंग्स ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है. इन पोस्टरों के जरिए कवि कुमार विश्वास के आगामी कार्यक्रम का आमंत्रण दिया जा रहा है. यह कार्यक्रम 6 मई को विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा. जिस स्थान पर यह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसने इसे महज एक सांस्कृतिक आयोजन से आगे बढ़ाकर राजनीतिक मायनों से जोड़ दिया. फिलहाल यह कार्यक्रम सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रचार के तरीके ने इसे सियासी चर्चा का विषय बना दिया है.

आप भी आमंत्रित हैं...

पोस्टरों में बड़े अक्षरों में लिखा गया है आप भी आमंत्रित हैं. ‘आप’ शब्द का प्रयोग आमंत्रण के तौर पर किया गया है, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी के संदर्भ में भी देखा जा रहा है. सियासी गलियारों में इसको लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे महज शब्दों का संयोग मान रहे हैं, तो कुछ इसे सांकेतिक राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं.

विधानसभा परिसर में आयोजन

आधिकारिक तौर पर यह साफ किया गया है कि ‘अपने-अपने राम’ कार्यक्रम का आयोजन आम आदमी पार्टी के कार्यालय में नहीं, बल्कि दिल्ली विधानसभा परिसर में किया जाएगा. यह कार्यक्रम 6 मई 2026 को शाम 5 बजे होगा. कार्यक्रम का स्वरूप सांस्कृतिक और साहित्यिक बताया जा रहा है. इसमें कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति देंगे. उनका नाम पहले भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन समय के साथ उनके और पार्टी के रास्ते अलग हो गए. ऐसे में उनके कार्यक्रम के होर्डिंग्स का AAP कार्यालय के बाहर दिखाई देना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक अर्थ निकालने की गुंजाइश पैदा करता है. पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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Last Updated : May 3, 2026 at 11:38 AM IST

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