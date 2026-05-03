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'अपने-अपने राम', AAP पार्टी कार्यालय के बाहर लगा कुमार विश्वास का ये खास होर्डिंग

नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यालयों के बाहर लगे ‘अपने-अपने राम’ कार्यक्रम के होर्डिंग्स ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है. इन पोस्टरों के जरिए कवि कुमार विश्वास के आगामी कार्यक्रम का आमंत्रण दिया जा रहा है. यह कार्यक्रम 6 मई को विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा. जिस स्थान पर यह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसने इसे महज एक सांस्कृतिक आयोजन से आगे बढ़ाकर राजनीतिक मायनों से जोड़ दिया. फिलहाल यह कार्यक्रम सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रचार के तरीके ने इसे सियासी चर्चा का विषय बना दिया है.

आप भी आमंत्रित हैं...

पोस्टरों में बड़े अक्षरों में लिखा गया है आप भी आमंत्रित हैं. ‘आप’ शब्द का प्रयोग आमंत्रण के तौर पर किया गया है, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी के संदर्भ में भी देखा जा रहा है. सियासी गलियारों में इसको लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे महज शब्दों का संयोग मान रहे हैं, तो कुछ इसे सांकेतिक राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं.