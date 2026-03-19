गृहमंत्री का नक्सलियों को अल्टीमेटम, “31 मार्च तक करो सरेंडर, वरना आर्म्स फोर्सेज लेगी सीधा एक्शन”
विजय शर्मा ने कहा, सरकार का रुख माओादियों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यधारा में लौटो या फिर परिणाम भुगतो.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 19, 2026 at 2:38 PM IST
प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
रायपुर: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में नक्सलियों को लेकर कड़ा संदेश दिया. डिप्टी सीएम ने कहा, 31 मार्च तक सक्रिय माओवादियों के आत्मसमर्पण का आखिरी मौका है, इसके बाद सुरक्षा बल सख्त कार्रवाई करेंगे. विजय शर्मा ने साफ कहा कि 31 मार्च के बाद भी काम खत्म नहीं होगा, बल्कि बस्तर के विकास का नया दौर शुरू होगा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, महिलाओं की स्थिति और आगे की रणनीति पर विस्तार से बात की जा रही है. सरकार का रुख माओादियों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यधारा में लौटो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो.
31 मार्च डेडलाइन, उसके बाद सख्त कार्रवाई: विजय शर्मा
सवाल: 31 मार्च तक सरेंडर की समयसीमा को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं ?
जवाब: हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो भी नक्सली बचे हुए हैं, वे 31 मार्च तक आत्मसमर्पण कर दें. इसके बाद अगर कोई हथियार उठाकर जंगल में रहेगा, तो आर्म्स फोर्स अपना काम करेगी। यह अंतिम मौका है.
‘लाल आतंक खत्म होने की ओर, बस कुछ ही बाकी’
सवाल: पहले जंगल में नक्सलियों का दबदबा था, अब वे मुख्यधारा में लौट रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं ?
जवाब: यह बहुत खुशी की बात है, यह तीसरी बार है जब पूर्व नक्सलियों का बड़ा समूह पुनर्वास के तहत सामने आया है. इस बार 140 लोग आए हैं. सैकड़ों लोग दशकों का जंगल जीवन छोड़कर लोकतंत्र और भारत के संविधान को स्वीकार कर चुके हैं. विधानसभा आकर उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर का दर्शन किया, यह सकारात्मक बदलाव है. आज बस्तर लगभग लाल आतंक से मुक्त हो चुका है.
‘अर्थहीन था जंगल का जीवन , अब विकास के बनेंगे वाहक’
सवाल: आत्मसमर्पित महिलाओं का कहना है कि अब वे परिवार और समाज के साथ जुड़कर खुश हैं ?
जवाब: पहले उनका जीवन अर्थहीन था. उन्हें बहकाकर और भड़काकर जंगलों में ले जाया गया था. अब वे समझ चुके हैं कि असली विकास क्या है. बस्तर की आर्थिक उन्नति लघु वनोपज और विकास योजनाओं से होगी. अब ये लोग उसी विकास के वाहक बनेंगे. मैंने खुद उनसे मुलाकात की है और उनकी सकारात्मक सोच देखी है.
‘31 मार्च अंत नहीं, विकास की शुरुआत’
सवाल: 31 मार्च के बाद क्या चुनौतियां रहेंगी ?
जवाब: ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को सब कुछ खत्म हो जाएगा. असल में, यहां से एक नई शुरुआत होगी. जैसे कोई डॉक्टर बनता है, तो उसका काम वहीं से शुरू होता है, वैसे ही 31 मार्च के बाद बस्तर के उन्नयन और विकास का असली काम शुरू होगा. अभी भी बहुत काम बाकी है.
‘विचारधारा नहीं, हथियारों से समस्या’
सवाल: नक्सली विचारधारा को कैसे खत्म किया जाएगा ?
जवाब: भारत का संविधान सभी को विचारों की स्वतंत्रता देता है. हमें किसी की सोच से समस्या नहीं है. हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि कोई हथियार लेकर जंगल में हिंसा फैलाए. लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है.
‘बचे हुए नक्सलियों से आखिरी अपील’
सवाल: नक्सलियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ?
जवाब: जो भी बचे हुए नक्सली हैं दो, चार या दस वे वापस आ जाएं और आत्मसमर्पण करें. 31 मार्च के बाद अगर कोई हथियार के साथ सक्रिय मिलता है, तो फिर सुरक्षाबल अपनी कार्रवाई करेंगे.
बस्तर की तस्वरी बदलनी चाहिए
ईटीवी भारत से खास बातचीत में गृहमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक चरण शुरू हो चुका है. “सरेंडर या एक्शन”, यही सरकार का साफ संदेश है. अब नजरें 31 मार्च पर टिकी हैं, जहां से बस्तर की तस्वीर पूरी तरह बदलने की तैयारी है.
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