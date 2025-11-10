ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश में युवाओं की भर्ती कर रहा है हिज्ब-उत-तहरीर: NIA

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही जांच के बाद हिज्ब-उत-तहरीर की गतिविधियां सामने आईं हैं.

NIA
NIA का दावा युवाओं की भर्ती कर रहा है हिज्ब-उत-तहरी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 5:58 PM IST

5 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि हिज़्ब-उत-तहरीर (HuT) आतंकवादी समूह ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है. इस समूह ने युवाओं की भर्ती करने और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए धार्मिक सभाएं शुरू की हैं.

NIA की जांच के अनुसार इस संगठन के कई टॉप नेता अब बांग्लादेश में हैं और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वर्तमान सरकार के शासन में पड़ोसी देश में कई कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं की मौजूदगी के कारण बांग्लादेश भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है."

अधिकारी के अनुसार बांग्लादेश में कई भारत-विरोधी इस्लामी संगठन एक्टिव हैं और वे पूरे भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारी ने आगे कहा, "वे शुरुआत में भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल को निशाना बनाते हैं. पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में प्रवेश करने के बाद वे आतंक फैलाने के उद्देश्य से देश के अन्य हिस्सों में घुसने की कोशिश करते हैं."

भारत में आतंक फैलाने की कोशिश जारी
इसी विचार से सहमति जताते हुए प्रसिद्ध सिक्योरिटी एक्स्पर्ट ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने कहा कि बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन गया है.ब्रिगेडियर खन्ना ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "जब से शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार बांग्लादेश से सत्ता से बाहर हुई है, तब से यह देश इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है. दरअसल, आईएसआई के सक्रिय समर्थन से कई इस्लामी आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं."

खन्ना ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारी सीमा सुरक्षा एजेंसियां, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दें. खन्ना का यह बयान इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ महीनों में बीएसएफ ने कई अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाया है और उन्हें निर्वासित किया है, जब वे भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे.

भारत में घुसपैठ करने की कोशिश
खन्ना ने कहा, "आतंकवादी संगठनों के सदस्य बांग्लादेशी नागरिक होने का नाटक करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं." एनआईए द्वारा की जा रही जांच के बाद भारत में प्रतिबंधित संगठन HUT की गतिविधियां सामने आई हैं.एनआईए ने हाल ही में प्रतिबंधित आतंकी संगठन एचयूटी से जुड़े 2023 मध्य प्रदेश आतंकी साजिश मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और पांच अन्य के खिलाफ अतिरिक्त आरोप दायर किए.

यह मामला मूल रूप से मई 2023 में आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) भोपाल द्वारा इस सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था कि एचयूटी के सदस्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया-आधारित खिलाफत स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में मुस्लिम युवाओं की गुप्त रूप से भर्ती कर रहे थे.

'धार्मिक समारोहों की आड़ में गुप्त बैठकें'
एनआईए ने कहा, "लोकतंत्र-विरोधी विचारधारा फैलाने, सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने और युवाओं को हिंसक जिहाद के कृत्यों के लिए प्रेरित करने के लिए धार्मिक समारोहों की आड़ में गुप्त बैठकें आयोजित की गईं. जांच के अनुसार समूह ने भविष्य में हिंसक कृत्यों के लिए खुद को तैयार करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण और युद्ध-शैली के अभ्यास भी किए."

सुरक्षा अधिकारी के अनुसार आतंकी संगठनों के कई सदस्य विदेशों से सक्रिय हैं और वे भारत में एक्टिव कई अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारी ने आगे कहा, "हमने कई राज्य सरकारों को खुफिया जानकारी दी है और उन्हें सतर्क रहने को कहा है ताकि किसी भी संभावित गतिविधि का पता लगाया जा सके."

एनआईए, एचयूटी की बड़ी साजिश की जांच जारी रखे हुए है और फरार सदस्यों, समर्थकों और विदेशी आकाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि इस आतंकी संगठन के भारत-विरोधी संगठनात्मक और वित्तीय ढांचे को ध्वस्त किया जा सके.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पिछले साल हिज़्ब-उत-तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 1953 में यरुशलम में स्थापित एक वैश्विक अखिल-इस्लामिक समूह है, क्योंकि इसका उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है.गृह मंत्रालय ने कहा कि HUT भोले-भाले युवाओं को ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है.

