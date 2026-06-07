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पलामू के MMCH में HIV संक्रमित महिला ने पहचान छिपा कर कराई सिजेरियन डिलीवरी, मचा हड़कंप

एक HIV पॉजिटिव महिला ने अपनी पहचान छिपाकर MMCH में सिजेरियन डिलीवरी करवाई. मामले की जांच की जा रही है.

HIV positive woman Surgery
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
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पलामू: झारखंड के पलामू में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक एचआईवी पॉजिटिव महिला ने अपनी पहचान छिपाकर सिजेरियन डिलीवरी करवाई है. इस घटना से हड़कंप मच गया है. सिजेरियन डिलीवरी के बाद, मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में कई और महिलाओं की भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है.

मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है. MMCH के सुपरिटेंडेंट डॉ. अजय कुमार ने बताया कि मामले में गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी गई है. महिला ने अपनी पहचान छिपाई थी. आगे की जांच और कार्रवाई चल रही है.

दरअसल, महिला ने डिलीवरी के बाद जिस किट से एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आया था, उसका एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया. स्टेटस देखने के बाद एआरटी सेंटर ने महिला से उसकी डिलीवरी के बारे में पूछताछ की. महिला ने बताया कि उसका ऑपरेशन MMCH में हो गया है. इसके बाद एआरटी सेंटर ने महिला के एचआईवी इन्फेक्शन की जानकारी और डिलीवरी के दौरान फॉलो किए गए प्रोटोकॉल के बारे में MMCH में पूछताछ की.

एआरटी सेंटर से जानकारी मिलने के बाद MMCH के डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ को इसकी जानकारी हुई. इसके बाद महिला का दोबारा टेस्ट किया गया. जिसमें उसका रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आया. इसके बाद एआरटी सेंटर ने महिला और बच्चे का टेस्ट किया और उन्हें एक किट दी.

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एचआईवी संक्रिमत महिला की सर्जरी
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