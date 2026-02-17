ETV Bharat / bharat

VIDEO: तेज रफ्तार चलती कार के बोनट पर लटका शख्स जान की मांगता रहा भीख, मर्सिडीज चालक का नहीं पिघला दिल

कार पर लटका युवक और वारदात में इस्तेमाल हुई कार ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है. डोरंडा थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को अपनी कार के बोनट पर कई किलोमीटर तक लटकाए रखा. इस दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरे रास्ते संघर्ष करता रहा. पीड़ित युवक ने पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया है.

घटना का पूरा विवरण

पीड़ित युवक मवाज खान ने बताया कि वह अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर बाइक से डोरंडा की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद मवाज ने कार चालक से कहा कि उसका ब्रेक टूट गया है, इसलिए ब्रेक बनवाने के पैसे दे दें और चले जाएं.

रांची में हिट एंड रन का मामला (ETV Bharat)

लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने कई वाहनों को धक्का मारते हुए निकलने की कोशिश की. इसी दौरान मवाज कार के बोनट पर जा गिरा. इसके बावजूद कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि और तेज गति से चलाई. मवाज खान बोनट पर अटका रहा. लाख मिन्नत करने के बाद भी कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और युवक को उसी हालत में लेकर अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया. पूरे रास्ते मवाज अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता और चीखता रहा, लेकिन कार सवार ने उसकी एक नहीं सुनी. अपार्टमेंट पहुंचने के बाद कार सवार ने चार-पांच लोगों के साथ मिलकर मवाज के साथ मारपीट भी की.

पुलिस और हाईकोर्ट में मामला

किसी तरह अपार्टमेंट से फोन करके मवाज ने अपने परिजनों को सूचना दी. परिजन पहुंचे और उसे थाने ले गए. कार सवार की पहचान झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनोज टंडन के रूप में हुई. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है.