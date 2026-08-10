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जयपुर में हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे परिवार को मारी टक्कर, पिता-पुत्री की मौत, मां-बेटा गंभीर

मालपुरा गेट थाना ( .सोर्स- ईटीवी भारत. )

जयपुर : राजधानी जयपुर में रविवार देर रात को हिट एंड रन का मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर जा रहा परिवार कार की चपेट में आ गया. इस हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो गई, जबकि मां-बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है. इसके बाद बेकाबू कार ने पांच अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में लिया. मालपुरा गेट थानाधिकारी उदयभान यादव ने बताया कि यह हादसा सांगानेर इलाके में एलएमबी चौराहे पर हुआ. हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री की मौत हो गई, जबकि मां और बेटे का उपचार जारी है. भागते समय दूसरी गाड़ियों को मारी टक्कर : उन्होंने बताया कि एलएमबी चौराहे पर हरियाणा नंबर की एक तेज रफ्तार कार ने सबसे पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार दंपती और ढाई साल की बेटी और बेटा घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. यहां पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि महिला और बेटे का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है. इसके बाद भागते समय बेकाबू कार ने छह अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक कार लेकर भाग खड़ा हुआ. पढे़ं. बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा: 2 बाइक्स की भिड़ंत, एक को ट्रेलर ने कुचला, बाइक सवार समेत 3 की मौत