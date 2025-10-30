ETV Bharat / bharat

हिट एंड रन केस: SC ने न्यायिक अधिकारी से जुड़े मुकदमे को पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक प्रोबेशनर न्यायिक अधिकारी से जुड़े कथित हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की एक अदालत से राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी स्थित एक ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. मृतक के परिवार ने आरोपी के न्यायिक अधिकारी होने पर मुकदमे में पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके बाद पीठ ने मामले को ट्रांसफर करने का फैसला किया.

वकील ने नहीं जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने दलील दी कि अगर मुकदमा पंजाब से दिल्ली की किसी अदालत में ट्रांसफर किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. वकील ने पीठ से आग्रह किया कि मुकदमे को उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रांसफर करने पर विचार किया जाए, क्योंकि पीड़िता की संबंधी महिला दिल्ली में वकालत करती हैं.

अन्य मामले भी ट्रांसफर

हालांकि, पीठ ने मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में स्थानांतरित कर दी. पीठ ने एक अन्य मामले को भी स्थानांतरित कर दिया, जिसमें पीड़िता की पत्नी ने पंजाब पुलिस से सीबीआई को मामला स्थानांतरित करने की मांग की थी.