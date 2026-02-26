ETV Bharat / bharat

'मेर सामने ही बेटे को चाकुओं से गोद दिया, मैं उसे बचा नहीं सकी': बेंगलुरु में 6 हमलावरों का तांडव

मृतक की पहचान डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के हिस्ट्रीशीटर के रूप में हुई है. कुछ महीने पहले ही वह जेल से छूटा था.

Bengaluru history sheeter Murder
मृत पवन कुमार (फाइल फोटो) और वारदात स्थल (ETV Bharat)
Published : February 26, 2026 at 7:35 PM IST

बेंगलुरु: बेंगलुरु के थनिसंद्रा में बुधवार देर रात एक हिस्ट्रीशीटर की उसकी मां के सामने ही धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के हिस्ट्रीशीटर पवन कुमार (28) के रूप में हुई है. पवन कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा था. आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या तीन साल पहले हुए एक कत्ल का बदला लेने के लिए की गई है.

हत्या का बदला

तीन दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहने छह हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया. करीब तीन साल पहले कपिल की हत्या इसी तरह हेलमेट पहले अपराधियों ने की थी. कपिल की हत्या का आरोप पवन और उसके भाई समेत कई लोगों पर लगे थे. पवन, इसी मामले में जेल में था. मई 2025 में वह जेल से बाहर आया था. उसने अभी डेढ़ महीने पहले ही एक बेकरी शुरू की थी.

घर के गेट के पास चाकू गोदा

पवन की मां ने कहा कि बुधवार रात बेटे फोन पर कहा था कि वह दुकान बंद करके घर आ रहा है. उन्होंने कहा- "बाइक सवार हमलावर उसका पीछा करते हुए आए और घर के गेट के ठीक सामने उसे चाकुओं से गोद दिया. उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार डाला, मैं उसे बचा नहीं सकी. तीन बाइकों पर सवार होकर आए हेलमेट पहने उन छह लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया."

हमले की थी आशंका

पवन की मां ने कहा कि बेटा हमले की आशंका जता रहा था. उन्होंने कहा- "मेरा बेटा अक्सर कहता था कि कुछ लोग उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं. इसी डर से मैंने उसे कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया था. मैं उसे अभी कुछ समय पहले ही वापस लेकर आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा." संपीगेहल्ली थाने की पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने कहा कि वे फरार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं.

