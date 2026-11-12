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कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला: जानें पिछले दो दशकों में कब-कब सुरक्षा शिविरों को बनाया गया निशाना

बुधवार, 11 नवंबर, 2026 को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक चेकपॉइंट पर तैनात CRPF जवानों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मी. ( IANS )

हैदराबाद: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार 11 नवंबर 2026 को मीर बाजार के पास अखरान स्थित सीआरपीएफ (CRPF) की 46वीं बटालियन के शिविर और नाके पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर घाटी में सुरक्षा बलों के ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज कर दी है. बाइक सवार आतंकियों द्वारा महज 15 सेकंड में की गई अंधाधुंध फायरिंग में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए.

यह पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ के शिविरों को निशाना बनाया है. साल 2004 से लेकर अब तक घाटी में सीआरपीएफ कैंपों पर कई बड़े फिदायीन और ग्रेनेड हमले हो चुके हैं. आइए नजर डालते हैं पिछले दो दशकों में सीआरपीएफ शिविरों पर हुए प्रमुख आतंकी हमलों की टाइमलाइन पर...