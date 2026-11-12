कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला: जानें पिछले दो दशकों में कब-कब सुरक्षा शिविरों को बनाया गया निशाना
जम्मू-कश्मीर में CRPF कैंपों पर हमलों का इतिहास: कुलगाम से लेकर पुलवामा और लाल चौक तक, पढ़ें पूरी टाइमलाइन.
Published : November 12, 2026 at 3:31 PM IST
हैदराबाद: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार 11 नवंबर 2026 को मीर बाजार के पास अखरान स्थित सीआरपीएफ (CRPF) की 46वीं बटालियन के शिविर और नाके पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर घाटी में सुरक्षा बलों के ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज कर दी है. बाइक सवार आतंकियों द्वारा महज 15 सेकंड में की गई अंधाधुंध फायरिंग में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए.
यह पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ के शिविरों को निशाना बनाया है. साल 2004 से लेकर अब तक घाटी में सीआरपीएफ कैंपों पर कई बड़े फिदायीन और ग्रेनेड हमले हो चुके हैं. आइए नजर डालते हैं पिछले दो दशकों में सीआरपीएफ शिविरों पर हुए प्रमुख आतंकी हमलों की टाइमलाइन पर...
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A massive search operation has been launched across Kishtwar district after two Special Police Officers (SPOs) went missing in the Dherna forest area of Marwah during a search operation. Kishtwar Police and the Indian Army have intensified security measures across the district— IANS (@ians_india) November 12, 2026
- 19 मार्च, 2022 : जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के जैनापोरा इलाके स्थित बाबापोरा में आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक जवान घायल हो गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात करीब 8:10 बजे आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के इस जिले के जैनापोरा इलाके में स्थित सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन के शिविर पर ग्रेनेड फेंका था.
- 11 जनवरी, 2019 : श्रीनगर जिले के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक शिविर पर ग्रेनेड फेंका. ग्रेनेड एक जोरदार धमाके के साथ फटा. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं थी. इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद शहर के बीचों-बीच यह ग्रेनेड हमला हुआ था.
- 12-13 फरवरी, 2018 : श्रीनगर के करन नगर इलाके में सीआरपीएफ की 23वीं बटालियन के शिविर में घुसने की लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के फिदायीन (आत्मघाती दस्ते) की कोशिश को नाकाम करते हुए सीआरपीएफ के एक जवान मुजाहिद खान शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी जावेद अहमद घायल हो गए.
- 31 दिसंबर, 2017 : जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकियों ने पुलवामा जिले के पंपोर स्थित लेथपोरा में तड़के सीआरपीएफ के एक शिविर पर फिदायीन हमला किया. इस हमले में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए, जबकि बाद में चले सुरक्षा अभियान में दो आतंकियों को मार गिराया गया.
- 3 अक्टूबर, 2017 : जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकियों ने श्रीनगर जिले में कड़ी सुरक्षा वाले श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक शिविर पर तड़के फिदायीन हमला किया.
- 5 जून, 2017 : बांदीपोरा जिले के सुंबल में तड़के सीआरपीएफ के एक शिविर पर हमला करने की कोशिश कर रहे चार आतंकी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए. भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सुबह करीब 3:45 बजे संतरी पोस्ट पर गोलीबारी करते हुए सुंबल स्थित सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के शिविर में घुसने की कोशिश की थी.
- 13 मार्च, 2013 : आतंकियों ने श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके में स्थित सीआरपीएफ के एक शिविर पर धावा बोल दिया, जिसमें पांच जवान शहीद हो गए और 10 अन्य घायल हो गए. इस कार्रवाई में दोनों आत्मघाती हमलावर भी मारे गए.
- 6-7 जनवरी, 2010 : 6 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया. उनका निशाना सीआरपीएफ का एक शिविर था, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी सड़क के उस पार होटल में छिप गए. 22 घंटे तक चली मुठभेड़ में होटल में छिपे दोनों आतंकी मारे गए. इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की भी मौत हो गई, जबकि सीआरपीएफ के तीन जवानों और एक फोटो-जर्नलिस्ट सहित कम से कम 12 लोग घायल हुए.
- 11-12 अक्टूबर, 2007 : राजधानी श्रीनगर में डल झील के पास स्थित सीआरपीएफ के एक शिविर पर हुए आत्मघाती हमले में दो आत्मघाती हमलावर मारे गए और अर्धसैनिक बल के तीन जवान घायल हो गए.
- 26 जुलाई, 2007 : राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके जकूरा स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) परिसर में बने एक सुरक्षा शिविर पर हुए फिदायीन हमले में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया. पुलिस महानिदेशक कुलदीप खोड़ा ने जानकारी दी कि लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों ने जकूरा स्थित बंद पड़े बार्क (BARC) परिसर में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की थी.
- 12 सितंबर, 2004 : राजधानी श्रीनगर के डलगेट इलाके में अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी पर रात भर चला आत्मघाती हमला 12 सितंबर को सीआरपीएफ के दो डिप्टी कमांडेंट की शहादत के साथ समाप्त हुआ. सुरक्षा बलों ने आत्मघाती दस्ते के दोनों आतंकियों को मार गिराया.
- 4 अगस्त, 2004 : राजधानी श्रीनगर के राजबाग इलाके में दो आतंकियों द्वारा सीआरपीएफ के एक शिविर पर धावा बोलने के बाद हुई मुठभेड़ में एक कंपनी कमांडर सहित सीआरपीएफ के नौ जवान शहीद हो गए और एक आतंकी मारा गया. इस घटना में नौ लोग घायल भी हुए.
- 28 जुलाई, 2004 : श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित अर्धसैनिक बल के शिविर के अंदर रात भर चली मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए और दो आतंकी मारे गए.
2023 से 2026 के बीच सुरक्षा बलों पर हमलों का पैटर्न बदला
2022 के बाद से कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के बड़े कैंपों पर सीधे 'फिदायीन' (आत्मघाती) हमलों में काफी कमी जरूर आई है, लेकिन हमले पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है. बड़े कैंपों के अंदर घुसने के बजाय आतंकी अब कैंप के बाहर तैनात संतरी पोस्ट, रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) या नाका पार्टियों पर अचानक फायरिंग करके या ग्रेनेड फेंककर भाग जाते हैं, जैसा 11 नवंबर 2026 को कुलगाम में हुआ.
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