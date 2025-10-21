क्या है पुणे का ऐतिहासिक 'शनिवारवाड़ा', जिसमें नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद
पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा किले में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढने पर बवाल मच गया है. हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए शुद्धिकरण किया.
पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा किले में कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर विवाद शुरू हो गया है. मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का कथित वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने गोमूत्र छिड़ककर परिसर का शुद्धिकरण किया. इसके बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने सांसद कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है.
शनिवारवाड़ा किला एक सात मंजिला महल था. इसका निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू महाराज के अधीन सेनापति पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था. उन्होंने 1730 में इस महल की नींव रखी और निर्माण 1732 में पूरा हुआ. प्रारंभ में, इसका उद्देश्य पत्थरों से बना एक विशाल सात मंजिला महल बनाना था. हालांकि, आधार तल के निर्माण के बाद, लोगों ने राजा से शिकायत की कि केवल उन्हें ही पत्थर के महल बनाने का अधिकार है. नतीजतन, शेष मंजिलों का निर्माण ईंटों का उपयोग करके किया गया था. इसका पूरा असर तब महसूस हुआ जब निर्माण के 90 साल बाद ब्रिटिश तोपखाने ने महल पर हमला कर दिया. आधार मंजिल को छोड़कर, जिसका निर्माण पत्थरों से किया गया था, कोई भी मंजिल हमले का सामना नहीं कर सकी और सभी शीर्ष मंजिलें ढह गईं.
इसके निर्माण के बाद के वर्षों में, पेशवाओं ने हवेली में कई परिवर्धन किए, जैसे प्रवेश द्वार और गढ़ों के साथ किले की दीवारें, जलाशय, कोर्ट हॉल, फव्वारे और अन्य संरचनाएं. यह महल पेशवाओं के इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह भी था. 1773 में, पांचवें पेशवा, नारायण राव की इस महल के अंदर उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी चाची आनंदीबाई के आदेश पर उनके रक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी.
1818 में, तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शनिवारवाड़ा पर नियंत्रण हासिल कर लिया. 27 फरवरी 1828 को, महल में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी संरचना नष्ट हो गई. भव्य हवेली में केवल विशाल ग्रेनाइट प्राचीर, गहरी नींव और कुछ सागौन के प्रवेश द्वार और निर्माण ही बचे थे. शनिवारवाड़ा अब एक खंडहर संरचना है, यह पुणे में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है.
यह ऐतिहासिक किला पुणे के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है. किंवदंतियों और रहस्यों से भरा यह प्राचीन किला कभी भव्य महल था, आज इसकी सिर्फ दीवारें ही खड़ी है. इसके निर्माण की भव्यता इतनी थी कि इसे पूरा होने में दो साल लग गए थे. यह इमारत अपने समय में वास्तुशिल्प का नमूना बन गई थी. शनिवारवाड़ा 18वीं शताब्दी के दौरान 16,110 रुपये की लागत से निर्मित भव्य ऐतिहासिक संरचना है. इसमें पांच भव्य दरवाजे शामिल हैं, जो राजसी स्तंभों, संगमरमर के फर्श और फव्वारे पर जटिल नक्काशी के साथ अलग-अलग तरीके से बनाया गया है.
शनिवारवाड़ा के बारे में रोचक तथ्य
- महल का निर्माण 16,110 रुपये की लागत से किया गया था, जो उस समय एक बड़ी रकम थी.
- इस महल को टेलीविजन रियलिटी शो द अमेजिंग रेस एशिया 3 के एक एपिसोड में दिखाया गया था.
- इसे 2015 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बाजीराव मस्तानी में भी दिखाया गया था.
- महल का मुख्य द्वार इतना बड़ा है कि हाथी उसमें से आसानी से गुजर सकते हैं.
- यह किला वर्तमान में 625 एकड़ में फैला हुआ है.
विवाद की वजह
सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया गया है, जिसमें शनिवारवाड़ा के ऊपरी हिस्से में 6-7 महिलाएं चटाई बिछाकर नमाज पढ़ती हुई दिख रही हैं. उनके आसपास बच्चे भी खेल रहे हैं और पर्यटक भी आ-जा रहे हैं. यह कथित वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं और बाद में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया. हिंदू संगठन विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और भाजपा सांसद कुलकर्णी सैकड़ों लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करने शनिवारवाड़ा किले पहुंच गईं. इस दौरान उन्होंने जगह का शुद्धिकरण किया.
विवाद बढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से पुणे सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल महिलाओं की पहचान करने की कोशिश जारी है.
पुणे सिटी पुलिस ने बताया कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर 1.45 बजे के आसपास की बताई गई है.
इलाके में तनाव
भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में 'पतित पावन संगठन' और हिंदू सकल समाज जैसे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोमूत्र छिड़ककर उस जगह का शुद्धिकरण किया, जहां महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिव वंदना की. साथ ही हिंदू कार्यकर्ताओं ने शनिवारवाड़ा किले के बाहर स्थित हजरत ख्वाजा सैयद दरगाह के सामने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया. पुलिस की तरफ से शनिवारवाड़ा किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.
विवाद पर किसने क्या कहा
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, "शनिवारवाड़ा का एक इतिहास है. यह हमारी वीरता का प्रतीक है. यह हिंदू समुदाय के दिल के बहुत करीब है. अगर आप वहां नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का हाजी अली जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक लगेगा? क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? नमाज सिर्फ़ निर्धारित जगहों पर ही पढ़नी चाहिए. अगर हिंदू कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है, तो यह सही है."
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "भाजपा हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद को नष्ट कर रही है. वे केवल नफरत फैला रहे हैं. अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने जुम्मे के दिन एक ही स्थान पर नमाज़ अदा की, तो इससे क्या परेशानी हुई? जब हिंदू ट्रेनों में या हवाई अड्डों पर गरबा करते हैं, तो हमने कभी आपत्ति नहीं की. एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक सभी के लिए हैं. 3 मिनट की नमाज़ ने आपको इतना परेशान कर दिया. लेकिन संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है. तो, आप कितनी नफरत फैलाएंगे? आपको अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, उस मन को जो नफरत पालता है."
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, "बीजेपी सांसद (मेधा कुलकर्णी) को अल्लाह का डर होना चाहिए...यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...भारत में मुसलमानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी...जो लोग अंग्रेजों की पैरवी करते थे, वे आज सत्ता में बैठे हैं और मुसलमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे. उन्हें इसका करारा जवाब मिलेगा."
