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Explainer: बिहार की शान 'शाही लीची' की कहानी, जो किसी किताब में नहीं मिलेगी

मुजफ्फरपुर में ज्यादा पैदावार क्यों?: मुजफ्फरपुर में लीची की इतनी खेती हुई कि इस शहर को 'लीची नगरी' कहा जाने लगा. लीची किसान शिवनाथ सिंह पिछले 30 वर्षों से तीन एकड़ में लीची की खेती कर रहे हैं. प्रोफेसर के अनुसार लीची उत्पादन के लिए 5-7 पी.एच. मान वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है. बिहार में लीची का उत्पादन ज्यादातर नदियों के आसपास वाले इलाकों में होता है. गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक के किनारे नमी और विशेष खनिज होते हैं. मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के शहर गंडक, गंगा और बूढ़ी गंडक के किनारे हैं. इस कारण यहां लीची की पैदावार अधिक मानी जाती है.

"मुजफ्फरपुर में 200 वर्षों से लीची की खेती हो रही है. शाही लीची अपने स्वाद, मिठास और प्राकृतिक खुशबू के कारण दुनिया की बेहतरीन किस्मों में गिनी जाती है. मुजफ्फरपुर की शाही लीची को इसकी विशिष्टता के कारण ही जीआई टैग मिला, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई." -प्रोफेसर विजय कुमार, लंगट सिंह कॉलेज

1770 में भारत पहुंची लीची: प्रोफेसर विजय कुमार बताते हैं कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के अनुसार, अपने देश भारत में लीची 1770 के आसपास चीन से आई थी. इतिहास के अनुसार लीची पहले पूर्वोत्तर इलाके में आई थी. माना जाता है कि 1700 के आखिर में त्रिपुरा जैसे राज्यों में लीची की खेती शुरू हो गई थी. इसके बाद यहीं से असम, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंची. बिहार में लोगों के पास जमीन ज्यादा थी, इसलिए यहां तेजी से लीची की खेती का विकास हुआ. बिहार में लीची के पहुंचने का समय 1800 के आसपास माना जाता है. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में ही 100 से 150 साल पुराने पेड़ लगे हैं.

फ्रांसीसी यात्री ने दुनिया को बताया: माना जाता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी यात्री पियरे सोन्नरे ने दक्षिणी चीन की यात्रा के समय लीची का स्वाद लिया था. इसके बाद उन्होंने बाग को भी देखा था. इसके बाद उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में लीची के बारे में पूरी दुनिया को बताया था. 1764 में यह लीची फ्रांस के एक विदेशी विभाग रियूनियन द्वीप तक पहुंची, जहां से मैडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फैल गई.

चीन के राजमहलों से शुरू हुआ सफर: मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज के प्रोफेसर विजय कुमार बताते हैं कि "लीची का इतिहास 2 हजार साल पहले दक्षिण चीन के गुआंगडॉन्ग और फुजियान राज्य में माना जाता है. 1059 में जंगली पौधे से बागों तक पहुंची थी. चीनी किंवदंतियों के अनुसार चीन के तांग वंश के राजा जुआंग जोंग को लीची काफी पसंद थी. दक्षिण चीन से इसे विशेष घोड़ों पर लादकर महल तक पहुंचाया जाता था. चीन में लीची को प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था. इतिहास में दर्ज है कि 700 साल तक लीची जैसा फल चीन से बाहर नहीं गया था."

मुजफ्फरपुर: गर्मियों के मौसम में बाजार में अपनी लालिमा और मिठास बिखेरने वाली 'शाही लीची', केवल एक फल नहीं, बल्कि बिहार का गौरव है. मुजफ्फरपुर की पहचान यह लीची आज सात समंदर पार भी लोगों के जीवन में मिठास घोल रही है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह शाही लीची बिहार तक कैसे पहुंची. जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम अपना गौरव मानते हैं, वह हमारा है ही नहीं. लीची का इतिहास 2 हजार साल पुराना माना जाता है, लेकिन बिहार में इसका उत्पादन करीब 200 साल से हो रहा है. आइए जानते हैं हमारी लीची का शाही सफर.

मंजरी के लिए खास मौसम: प्रोफेसर के मुताबिक लीची की खेती के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है. पेड़ में अच्छी मंजरियां आएं इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. यह तापमान कम से कम 60 दिनों तक मेंटेन होना चाहिए. जब पेड़ में फल आ जाए तो इस समय का तापमान 35 से 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए. प्रोफेसर बताते हैं कि उत्तर बिहार का मौसम लीची उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है. यही कारण है कि लीची का उत्पादन अधिक होता है.

मुजफ्फरपुर की शाही लीची (ETV Bharat)

शाही बनाम चाइनीज में अंतर?: लंगट सिंह कॉलेज के ही प्रोफेसर राजेश्वर कुमार बताते हैं कि "ऐसे तो बिहार में कई किस्म की लीची की पैदावार होती है. इसमें मुजफ्फरपुर की शाही लीची, चाइना, रोजसेंटेड, बेदाना और कसबा जैसी कई किस्में शामिल हैं. हालांकि सबसे अच्छी 'शाही लीची' होती है. इसके एक फल का वजन 35 ग्राम होता है. पतला छिलका, ज्यादा पल्प और बहुत छोटा बीज होता है. प्रोफेसर बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी पहचान खुशबू है. चाइना लीची आकार में थोड़ी बड़ी होती है. यह बाजार में शाही के बाद आती है."

पेड़ की ऊंचाई और उत्पादन क्षमता: प्रोफेसर राजेश्वर कुमार बताते हैं कि लीची की पैदावार कितनी होगी, यह पेड़ पर निर्भर करता है. लीची के पेड़ की ऊंचाई आमतौर पर मध्यम होती है. अनुमानतः यह 15-20 मीटर तक होती है. 15-25 सेमी पत्तियों की लंबाई होती है. प्रोफेसर के अनुसार अगर मौसम ने साथ दिया तो एक मध्यम ऊंचाई वाले पेड़ में 5 से 10 हजार लीची फलती हैं. यह पैदावार सिंचाई और मौसम पर निर्भर करती है. बेहतर खाद और पानी से पैदावार में बढ़ोतरी भी होती है.

मुजफ्फरपुर की शाही लीची (ETV Bharat)

पौधों की रोपाई का तरीका: लीची के पैदावार से पहले पेड़ लगाने के तरीके जरूर जानने चाहिए. प्रोफेसर बताते हैं कि लीची की बिजाई मॉनसून के तुरंत बाद अगस्त-सितंबर महीने में की जाती है. लीची का पेड़ कम से कम दो साल पुराना होना चाहिए. यह पैदावार के लिए बेहतर माना जाता है. रोपाई के लिए पौधे कम से कम दो साल पुराने होने चाहिए. बिजाई के दौरान एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 10-10 मीटर होनी चाहिए. इसके लिए 90-90 सेमी लंबाई-चौड़ाई और गहराई के गड्ढे खोदे जाते हैं. इसमें 20-25 किलोग्राम गोबर खाद, म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 किलोग्राम बोन मील डाला जाता है.

कटाई-छंटाई और परिपक्वता: लीची का पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है. इसलिए एक लीची के पेड़ से फल निकलने में करीब 4 साल और परिपक्व होने में करीब 7-10 साल लग जाते हैं. जो व्यावसायिक तरीके से लीची की खेती करते हैं, वे पेड़ की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं होने देते हैं. फल तोड़ने के बाद टहनी को काट दिया जाता है, ताकि नये पत्ते आएंगे और फिर अगले साल मंजरियां लग सकेंगी. हर साल टहनी की कटाई-छंटाई की जाती है.

मुजफ्फरपुर की शाही लीची (ETV Bharat)

चीन और भारत के उत्पादन में अंतर: लीची उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है. पहले नंबर पर चीन आता है. प्रोफेसर बताते हैं कि चीन में करीब 8 लाख हेक्टेयर में लीची की खेती होती है. पैदावार की बात करें तो सीजन में 31 लाख टन लीची का फल तैयार होता है. वहीं भारत में करीब एक लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है. 7.5 लाख टन लीची का उत्पादन होता है. हालांकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत आगे है. जितनी लीची का उत्पादन चीन में 8 लाख हेक्टेयर में होता है, उतना उत्पादन यहां 4 लाख हेक्टेयर में हो जाएगा.

300 से 500 करोड़ का सालाना कारोबार: लीची मुजफ्फरपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है. यहां हर साल लीची से करीब 300 से 500 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. पूरे देश में यह कारोबार 1000 करोड़ तक पहुंच जाता है. यानी 50 प्रतिशत लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर समेत बिहार में होता है. इससे 50 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. यहां की लीची दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में पहुंचती है, जहां इसकी कीमत 200 से 250 रुपये किलो तक होती है. मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी इसका निर्यात होता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

किसानों की आजीविका का आधार: लीची किसान शिवनाथ सिंह ने बताया, "शाही लीची अपने स्वाद, मिठास और खास खुशबू के कारण बाजार में सबसे अधिक मांग वाली लीची है. मुजफ्फरपुर जिले में शाही लीची के जरिए हर साल करोड़ों रुपये का कारोबार होता है, जिससे हजारों किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है. पहले लीची की बिक्री सिर्फ बिहार और आसपास के राज्यों तक होती थी, लेकिन अब विदेशों तक इसकी मांग बढ़ गई है."

लीची किसान शिवनाथ सिंह (ETV Bharat)

बिहार का अनमोल रत्न: शाही लीची बिहार का बड़ा एग्रो-ब्रांड बन चुकी है. देश के कुल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 50 फीसदी है. मुजफ्फरपुर के अलावा अब झारखंड, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा में भी इसकी खेती बढ़ी है. सही एक्सपोर्ट गाइडलाइन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, तो मुजफ्फरपुर की यह 'लीची नगरी' वैश्विक बाजार में चीन को पीछे छोड़ सकती है.

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