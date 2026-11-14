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जानिए कहां से हुई थी छठ पूजा की शुरुआत, एक रात में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था यह मंदिर

देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद ( ETV Bharat )

औरंगाबाद: लोक आस्था के महापर्व को लेकर चारों ओर धूम है. 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो गई है. 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को सुबह के अर्घ्य के साथ यह पूजा संपन्न होगी. इस महापर्व की खास बात यह है कि इसमें उगते और डूबते दोनों सूर्य की उपासना की जाती है. ऐसे में छठ पूजा के मौके पर हम बिहार के उस सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे, जो छठ व्रतियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है.

देश और बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक सूर्य मंदिर