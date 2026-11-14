जानिए कहां से हुई थी छठ पूजा की शुरुआत, एक रात में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था यह मंदिर
Dev Surya Mandir Aurangabad: पश्चिममुखी देव सूर्य मंदिर का इतिहास त्रेता-द्वापर युग से जुड़ा है. यहीं से छठ की शुरुआत मानी जाती है. रिपोर्ट-राजेश रंजन
Published : November 14, 2026 at 10:03 AM IST
औरंगाबाद: लोक आस्था के महापर्व को लेकर चारों ओर धूम है. 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत हो गई है. 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को सुबह के अर्घ्य के साथ यह पूजा संपन्न होगी. इस महापर्व की खास बात यह है कि इसमें उगते और डूबते दोनों सूर्य की उपासना की जाती है. ऐसे में छठ पूजा के मौके पर हम बिहार के उस सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे, जो छठ व्रतियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है.
देश और बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक सूर्य मंदिर
देश में 10 से ज्यादा प्रमुख सूर्य मंदिर हैं, जिनमें सबसे विख्यात और बड़ा ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है. इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में सूर्य मंदिर मौजूद हैं. बिहार में औरंगाबाद के अलावा पटना का उलार्क, गया का दक्षिणार्क, नालंदा का औंगारी, भोजपुर का बेलार्क, नवादा और सहरसा के कंदाहा में भी सूर्य मंदिर है. हालांकि, बिहार में सबसे ज्यादा विख्यात और ऐतिहासिक देव, दक्षिणार्क और उलार्क सूर्य मंदिर ही माने जाते हैं.
देव सूर्य मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व
औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है. मंदिर के पुजारी मृत्युंजय पाठक के अनुसार, यह देश का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है, जिसके गर्भगृह का मुख पश्चिम दिशा में है. पत्थरों को तराशकर बनाए गए इस 100 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण छठी से आठवीं सदी के बीच माना जाता है. पौराणिक मान्यता यह भी है कि त्रेता और द्वापर युग के मध्य स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था. मंदिर में सात घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा स्थापित है.
पश्चिम दिशा में मंदिर का मुख होने का रहस्य
मंदिर के पुजारी मृत्युंजय पाठक बताते हैं कि मंदिर के पश्चिममुखी होने के पीछे मुगल काल की एक घटना जुड़ी है. औरंगजेब मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ता हुआ देवार्क मंदिर पहुंचा था. जब पुजारियों ने मंदिर को नुकसान न पहुंचाने की विनती की और भगवान का महत्व बताया, तो औरंगजेब हंसने लगा.
"अगर सचमुच तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो मैं रात तक का समय देता हूं. अगर मंदिर का मुख पूरब से पश्चिम हो जाए तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा. इसके बाद औरंगजेब चला गया और पुजारी रात भर जागकर सूर्यदेव की आराधना करने लगे. जब लोग सुबह उठे तो देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर घूमा हुआ है." - मृत्युंजय पाठक, पुजारी, देव सूर्य मंदिर
औरंगाबाद में गिरा था भगवान सूर्य का एक अंश
इस मंदिर को लेकर एक अन्य लोक कथा भी प्रचलित है. मान्यता है कि एक बार भगवान शिव के भक्त माली व सोमाली सूर्यलोक जा रहे थे, जो सूर्यदेव को अच्छा नहीं लगा. सूर्य ने अपने ताप से दोनों को जलाना शुरू कर दिया, तब हालत खराब होते देख दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की. इस पर शिव ने सूर्य को मार गिराया, जिससे सूर्य तीन टुकड़ों में पृथ्वी पर गिरे. जहां सूर्य के टुकड़े गिरे, वहां औरंगाबाद में देवार्क (देव), काशी के पास लोलार्क और ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर बना.
देवासुर संग्राम और छठ पूजा की शुरुआत की कथा
मान्यता है कि मंदिर निर्माण के बाद हुए देवासुर संग्राम में देवता हार गए थे. तब देवमाता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की कामना से छठी मईया की आराधना की, जिनके वरदान से उन्हें त्रिदेव रूप पुत्र 'आदित्य' प्राप्त हुए. आदित्य ने असुरों को हराकर देवताओं को विजयी बनाया और तभी से देव सेना षष्ठी देवी के नाम पर इस मंदिर का नाम देव पड़ा. एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार, इस जगह का नाम राजा वृषपर्वा के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के नाम पर रखा गया था.
राजा ऐल का कुष्ठ रोग और सूर्यकुंड का चमत्कार
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब (राजा ऐल) द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक है. पुजारी मृत्युंजय पाठक बताते हैं कि हजारों वर्ष पुराने सूर्यकुंड तालाब में स्नान करने से शारीरिक पीड़ा दूर होती है. कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा ऐल ने शिकार के दौरान इस पोखर का पानी पिया और स्नान किया, जिससे उनका रोग ठीक हो गया. स्वप्न के आधार पर उन्होंने पोखर से निकली ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियों को मंदिर में त्रिदेव स्वरूप आदित्य भगवान के रूप में स्थापित किया.
मंदिर के निर्माणकाल के संबंध में उसके बाहर ब्राही लिपि में लिखित और संस्कृत में अनुवादित एक श्लोक जड़ा है जिसके अनुसार 12 लाख 16 हजार वर्ष त्रेता युग के बीत जाने के बाद इलापुत्र परू रवा ऐल ने देव सूर्य मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया. शिलालेख से पता चलता है कि सन् 2014 ईस्वी में इस पौराणिक मंदिर के निर्माण काल को एक लाख पचास हजार चौदह वर्ष पूरे हो गए हैं.
देव से पूरी दुनिया में फैला छठ महापर्व
मान्यता है कि राजा ऐल द्वारा मंदिर निर्माण के समय से ही देव और इसी सूर्यकुंड से छठ पूजा का शुभारंभ हुआ था. इसके बाद ही यह महापर्व पूरी दुनिया में फैला. यहां सूर्योदय के साथ-साथ सूर्यास्त के समय भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. हर वर्ष कार्तिक और चैत माह के छठ पर्व पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य अर्पित करने पहुंचते हैं.
मेले में उमड़ती लाखों की भीड़ और मंदिर प्रबंधन
देव छठ मेले में हर वर्ष कार्तिक महीने में लगभग 15 लाख और चैत्र महीने में 8 लाख श्रद्धालु जुटते हैं. मंदिर कमेटी के सचिव विश्वजीत कुमार राय ने बताया कि श्रद्धालुओं को व्यवस्थित सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन और कमेटी पूरी तत्परता से जुटी है. मंदिर के अंदर फिसलन से बचाव के लिए मार्बल पर रबर मैट बिछाए जा रहे हैं. साथ ही परिसर में कार्यरत सभी नाई, पंडित और वॉलिंटियर के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है, इसके अलावा पानी व मेडिकल व्यवस्था भी की गई है.
भीड़ नियंत्रण के लिए 56 ड्रॉप गेट और सीसीटीवी
देव सूर्य मंदिर के प्रबंधन कमेटी के सचिव विश्वजीत कुमार राय ने कहा कि, सूर्यकुंड तालाब पर लगने वाले दो दिवसीय विश्व प्रसिद्ध छठ मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मेला क्षेत्र में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुगम यातायात के लिए कुल 56 ड्रॉप गेट, संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग, नियंत्रण कक्ष और वॉच टावर बनाए गए हैं. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और इस महापर्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए लगातार व्यवस्था कर रही है.
"मेला के चारों तरफ कुल 56 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं. इनमें देव मोड़, जीटी रोड, दरभंगा मोड़, खेसर मोड़, सलपुर मोड़, महाराणा प्रताप कॉलेज, कुम्हार बिगहा, प्रखंड कार्यालय के आसपास, भवानीपुर रोड, आरा मोड़ और थाना मोड़ शामिल हैं. इसके अतिरिक्त अस्पताल मोड़, सूर्य मंदिर मार्ग, हाजी नगर, मस्जिद रोड, कन्हैया मोड़, सिंचाई कॉलोनी, पैक्स गोदाम, चांदपुर, सुदी बिगहा, माले नगर, बेलसारा रोड और नरची गेट पर भी ड्रॉप गेट लगाए गए हैं." -विश्वजीत कुमार राय, प्रबंधन कमेटी के सचिव
नियंत्रण कक्ष और 10 आवासन स्थलों की व्यवस्था
मेला क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी की दृष्टि से नाट्य कला मंच, थाना परिसर, सूर्य मंदिर एवं कुंड परिसर सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर नियंत्रण कक्ष व वॉच टावर बनाए गए हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कुल 10 आवासन स्थल चिह्नित किए गए हैं. इनमें राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय, दिवाकर नगर, नरची गेट के पीछे स्थित मैदान, थाना के समीप मेला क्षेत्र, बहुआरा मोड़ के निकट विजय दास धर्मशाला, हरिकीर्तन बिगहा पैक्स गोदाम, माले नगर, चांदपुर मध्य विद्यालय का मैदान और हाजी नगर शामिल हैं.
जाम से बचाव के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था
मेला क्षेत्र में वाहनों के सुचारु प्रबंधन और जाम की समस्या से बचाव के लिए विभिन्न पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं. इनमें देव मोड़, थाना के पीछे, सिंचाई कॉलोनी, चांदपुर मध्य विद्यालय, पातालगंगा और कुम्हार बिगहा प्रमुख हैं. इसके अलावा विशुनपुर प्राथमिक विद्यालय मैदान, एनएचएआई मैदान, माले नगर मोड़, राजा कुरका मैदान तथा बुधवा महादेव मंदिर के समीप चिह्नित स्थलों पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
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