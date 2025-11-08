तीसरी पीढ़ी विधायक बनने चली.. नानी 4 बार तो मां 2 बार पहुंच चुकी है विधानसभा, जानें कौन हैं तनुश्री
गया जिले के बाराचट्टी सीट का इतिहास काफी रोचक है. पत्थर तोड़ने वाली भगवती से लेकर मांझी की समधन तक को मौका मिला है.
Published : November 8, 2025 at 7:39 PM IST
रिपोर्ट: रत्नेश
गया: बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है. इस बार पत्थर तोड़ने वाली महिला सांसद व विधायक भगवती देवी की नातिन चुनावी मैदान में हैं. भगवती देवी ने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफर तय किया. अब रियल स्टेट सेक्टर की नौकरी छोड़कर स्व. भगवती देवी की नातिन तनुश्री उनके नक्शे कदम पर चलकर जनता की सेवा करना चाहती हैं.
वर्तमान विधायक मांझी की समधन: बाराचट्टी सीट से मौजूदा समय में हम पार्टी की ज्योति देवी विधायक हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी यहां से दो बार विधायक रह चुके हैं. वर्तमान एमएलए ज्योति देवी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं. जीतनराम मांझी की बेटी की शादी ज्योति देवी के बेटे से हुई है.
नानी 4 बार तो मां 2 बार विधायक: वहीं मांझी और ज्योति के अलावा बाराचट्टी सीट से मां-बेटी की जोड़ी भी जीत दर्ज कर चुकी है. बाराचट्टी की चार बार की एमएलए भगवती देवी के निधन के बाद उनकी बेटी समता देवी भी दो बार बाराचट्टी से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं. इस बार 2025 की जंग में आरजेडी ने भगवती देवी की नातिन और समता देवी की बेटी तनुश्री कुमारी को मैदान में उतारा है.
नौकरी छोड़कर राजनीति में तनुश्री की एंट्री: समता देवी की बेटी और स्वर्गीय भगवती देवी की नातिन तनुश्री इस बार अपना भाग्य आजमा रही हैं. बाराचट्टी से राजद की उम्मीदवार तनुश्री ने बीबीएम का कोर्स किया है. बिजनेस के क्षेत्र में वह काफी बेहतर कर चुकी है. अब राजनीति के क्षेत्र में आई हैं. इस तरह बिजनेस सेक्टर से हटकर 26 साल की यह युवा नेत्री अब राजनीति के क्षेत्र में मुकाम हासिल करना चाहती हैं.
कौन हैं भगवती देवी?: बिहार की पत्थर तोड़ने वाली महिला भगवती देवी 1969 से 1980 तक चार बार विधायक बनीं. संयुक्त सोशल पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से वह विधायक बनी. वहीं 1995 से 96 तक वह सांसद भी बनीं. इस तरह अत्यंत ही दबी कुचली और महादलित समुदाय से आने वाली भगवती देवी सांसद बनीं, तो एक मिसाल कायम हुआ.
जनता से मिल रहीं तनुश्री: वही तनुश्री ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि वह भाग्यशाली हैं, उनकी नानी भगवती देवी थीं. पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी की नातिन तनुश्री कहती हैं, कि इस बार चुनाव में सिर्फ जनता की सेवा भावना को लेकर उतरी हूं. तनुश्री बताती है, जब वह ग्रामीणों के बीच पहुंचीं तो वहां देखा कि बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं.
"जैसे-जैसे इस चुनाव के टाइम में भ्रमण कर रही हूं, कई तरह की समस्याएं देख रही हूं. ये समस्याएं बहुत पहले ही दूर हो जानी चाहिए थी. कई बड़े गांव में स्कूल तक भी नहीं है, यह सोचने वाली बात है. पुलिया सड़क की समस्या बनी हुई है. सड़क नाली गली की समस्या आम है. सबसे बड़ी बात है कि महादलित की जो समस्याएं हैं, जो हालात हैं, वह नहीं सुधरे हैं."- तनुश्री, राजद प्रत्याशी, बाराचट्टी विधानसभा
तनुश्री बताती हैं कि आज भी महादलित पलायन कर जाते हैं. दूसरे राज्यों में कारखाने में काम करते हैं. हमारे नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं, कि पलायन को खत्म करना है. इसलिए हम चाहते हैं कि जनता हमें वोट दें और महागठबंधन की सरकार बने, ताकि बिहार की जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके.
इमामगंज में है ससुराल: तनुश्री चुनाव जीतती हैं, तो एक घर से तीसरी पीढ़ी होंगी. वैसे बता दें कि तनुश्री के मामा यानी भगवती देवी के बेटे विजय कुमार मांझी भी विधायक रह चुके हैं. ऐसे में राजद का भगवती देवी के परिवार पर बड़ा विश्वास रहा है. 70 के दौर से जो विश्वास सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ था, अभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ वह विश्वास भगवती देवी के परिवार पर बना हुआ है.
त्रिकोणीय मुकाबला: 26 साल की आरजेडी उम्मीदवार तनुश्री पहली बार राजनीति में आई हैं. लेकिन जो जोश और जुनून दिख रहा है, वह उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है. तनुश्री के सामने ज्योति देवी मांझी हैं. ज्योति देवी मांझी की उम्र 60 साल की है. इस तरह बाराचट्टी विधानसभा सीट के लिए लड़ाई रोमांचक बनी हुई है. इस रोचक लड़ाई में कौन बाजी मार ले जाएगा, यह बताना मुश्किल है. वहीं जन सुराज की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना है.
कौन हैं ज्योति देवी मांझी: ज्योति देवी मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं. बाराचट्टी विधानसभा से दो बार विधायक बनीं. पिछली बार भी वह चुनाव जीती थीं. ज्योति देवी मांझी कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, उन्हें विदेशों में भी सम्मान मिल चुका है. ज्योति देवी मांझी इंटर पास हैं.
2020 की स्थिति: बाराचट्टी विधानसभा सीट से पिछली बार हम प्रत्याशी ज्योति देवी मांझी ने चुनाव जीता था. ज्योति देवी मांझी को 72491 मत प्राप्त हुए थे. वहीं, निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की समता देवी को 66173 में प्राप्त हुए थे. 2020 के चुनाव में लोजपा मैदान में थी. लोजपा की रेणुका देवी ने 11244 मत लाए थे.
इन चेहरों को मिली एक से ज्यादा बार जीत: भगवती देवी 4 बार विधायक बनीं. भगवती देवी 1969 में संयुक्त सोशल पार्टी से, 1977 में जनता पार्टी, 1995 में जनता दल और 2000 में RJD से विधायक बनीं. वहीं 2003 में भगवती देवी का निधन हो गया. उनकी बेटी समता देवी 2 बार विधानसभा पहुंची. वहीं हम पार्टी से ज्योति देवी 2 बार विधायक की कुर्सी पर बैठीं. जीतनराम मांझी ने भी इस सीट से 2 बार जीत दर्ज की है.
बाराचट्टी सीट की जंग: बाराचट्टी, बिहार के ऐतिहासिक मगध क्षेत्र गया जिले का एक ब्लॉक है जो अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है. इस सीट से एनडीए की तरफ से हम पार्टी की प्रत्याशी ज्योति देवी, आरजेडी उम्मीदवार तनुश्री और जन सुराज पार्टी से हेमंत कुमार चुनावी मैदान में है.
