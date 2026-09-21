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पटना का 'मां वनदेवी महाधाम' अब 'द वन' मूवी की वजह से चर्चा में, जानें 8 पीढ़ी पुरानी परंपरा का सच

पटना: पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा प्रखंड के कंचनपुर गांव स्थित मां वनदेवी महाधाम अब द वन मूवी की वजह से चर्चा का केंद्र बन गया है. फिल्म में मंदिर के इतिहास और मान्यता के साथ बिहार की संस्कृति व छठ पूजा को दिखाए जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. 25 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म से पहले ही मंदिर में बिहार सहित आसपास के राज्यों से भक्त पहुंच रहे हैं.

मंदिर की स्थापना और प्राचीन इतिहास

मंदिर के मुख्य पुजारी शीतलेश्वर मिश्र के अनुसार, मां वनदेवी महाधाम की स्थापना 1600 ईस्वी में उनकी आठवीं पीढ़ी के पूर्वज विद्यानंद मिश्र ने की थी. विद्यानंद मिश्र मां विंध्यवासिनी के परम भक्त थे और हर नवरात्र में पैदल ही मां के दरबार पहुंचकर पूजा-अर्चना करते थे. उम्र बढ़ने पर उन्होंने मां विंध्यवासिनी व अष्टभुजा मां को सिद्ध कर गंगा जल और गंगा की मिट्टी से पिंड बनाकर कंचनपुर के वन क्षेत्र में स्थापना की. तब से निरंतर पूजा-अर्चना चल रही है.

मां वनदेवी महाधाम (ETV Bharat)

मूवी में दिखाई गई मान्यता पूरी तरह सत्य

शीतलेश्वर मिश्र ने स्पष्ट किया कि द वन मूवी में मंदिर की जो मान्यता दिखाई गई है, वह पूरी तरह सत्य है. आसपास के जंगलों में कई देवी शक्तियां विराजमान हैं. जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. मंदिर के आसपास जड़ी-बूटियां भी पाई जाती हैं। रात में पूजा के लिए रुकने की अनुमति है, लेकिन आमतौर पर कोई नहीं रुकता.

“मूवी में दिखाई गई मंदिर की मान्यता पूरी तरह सत्य है. जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना मां अवश्य पूर्ण करती हैं. आसपास के जंगलों में कई देवी शक्तियां भी विराजमान हैं.”-शीतलेश्वर मिश्र,मुख्य पुजारी, वन देवी मंदिर

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