छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सरेंडर : 210 नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटे, पूना मारगेम का बड़ा असर

210 नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांझी चालकी समाज ने हाथों में गुलाब देकर किया स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों के बड़े कैडर ने डाले हथियार : पूना मारगेम अभियान और सरकार की लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील के बाद नक्सलवाद के मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है. माड़ डिवीजन के नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर किया. सेंट्रल कमेटी मेम्बर वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प के नेतृत्व में नक्सली जगदलपुर पुलिस लाइन में सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डाले.सरेंडर करने वाले नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिवीजनल कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेम्बर समेत कैडर के माओवादी शामिल हैं.

153 हथियारों के साथ 210 नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फोर्स और जिला प्रशासन के बड़े अफसर रहे मौजूद : नक्सलियों के ऐतिहासिक सरेंडर के दौरान छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुणदेव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी बीएसएफ, एडीजी सीआरपीएफ, बस्तर आईजी, बस्तर डीआईजी, बस्तर संभाग के सभी एसपी, बस्तर कलेक्टर शामिल हुए.नक्सलियों के हथियारों में 19-एके 47 , 11 UBGL , 23 इंसास, 17 एसएलआर , 4 कार्बाइन, 36- 303 और अन्य भरमार बंदूक शामिल हैं.

मांझी चालकी समाज ने गुलाब फूल देकर किया स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगदलपुर : 17 अक्टूबर का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.क्योंकि इस दिन बस्तर को नक्सलमुक्त करने के अभियान में सरकार को सबसे बड़ी सफलता मिली.जब सरकार के सामने 210 से ज्यादा नक्सलियों ने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर अपने जीवन को फिर से शुरु करने का फैसला लिया.सरेंडर करने के बाद मांझी चालकी समाज ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अपने समाज में शामिल किया.इसके लिए समाज के मुखिया ने नक्सलियों को लाल गुलाब देकर उनका समाज में स्वागत किया.

आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं. उनका स्वागत है. सरकार उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है- विष्णुदेव साय, सीएम



4 बसों में पहुंचे माओवादी :सरेंडर करने वाले सभी नक्सली 4 बसों में सवार होकर पुलिस लाइन जगदलपुर पहुंचे थे. जहां पहुंचने के बाद पुलिस ने माओवादियों के सभी हथियारों को कार्यक्रम स्थल में रखवाया. सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा कि देश के लिए ऐतिहासिक दिन है.

पूना मारगेम का बड़ा असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूना मारगेम अभियान : इस अभियान के तहत हल्बी और गोंडी भाषा में बैनर पोस्टर तैयार किए गए.जिसमें संभाग के सभी जिलों में हल्बी और गोंडी भाषा में बैनर पोस्टर जारी किया गया. जहां सरेंडर और पुनर्वास से सम्बंधित जानकारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक के साथ जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों का संपर्क नम्बर जारी किया गया है.

पूना मारगेम के जरिए नक्सलियों से अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सली लीडर रूपेश के नेतृत्व में बड़ा नक्सली सरेंडर: 15 अक्टूबर को नक्सली आंदोलन के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ ​​सोनू ने महाराष्ट्र के सीएम के सामने गढ़चिरौली में हथियार डाल दिए हैं. वहीं 15 अक्टूबर को ही 50 की संख्या में रावघाट कमेटी भी जंगल से निकलकर कांकेर जिले में पहुंची. 16 अक्टूबर को माड़ डिवीजन की पूरी विभाग की टीम अबूझमाड़ के जंगल से निकलकर इन्द्रावती नदी मोटरबोट से पार करके 4 बसों में सवार होकर जगदलपुर मुख्यालय पहुंची है. जिनका नेतृत्व वासुदेवराव उर्फ रूपेश उर्फ विकल्प ने किया .





15 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 15 अक्टूबर 2025 को कुल 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 16 पर कुल 50 लाख रुपये का इनाम था. यह घटनाक्रम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वरिष्ठ नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति सहित 60 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के एक दिन बाद हुआ.

08 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 70 लाख रुपये के कुल इनाम वाले 10 माओवादियों सहित सोलह नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. सभी नक्सलियों ने नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन गुरिया के सामने हथियार डाल दिए.

24 सितंबर 2025: प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के 71 कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित संगठन छोड़कर दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें से तीस पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम था. आत्मसमर्पण करने वाले 71 लोगों में 21 महिलाएं थीं.

20 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 30 लाख रुपये के इनामी दो महिलाओं सहित आठ माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

12 जुलाई, 2025: नौ महिलाओं सहित 23 वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ताओं, जिन पर कुल 1.18 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था, ने प्रतिबंधित संगठन छोड़ दिया और दक्षिण बस्तर के हिंसाग्रस्त सुकमा में आत्मसमर्पण कर दिया.

11 जुलाई, 2025: अबूझमाड़ में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया.

6 जून, 2025: दंतेवाड़ा में सात भाकपा-माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें दो इनामी भी शामिल थे.

2 जून, 2025: बस्तर संभाग के सुकमा जिले में 25 लाख रुपये के सामूहिक इनाम वाले 16 भाकपा-माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया.

18 अप्रैल, 2025: नौ महिलाओं सहित लगभग 22 नक्सलियों ने, जिन पर कुल 45.5 लाख रुपये का इनाम था, 18 अप्रैल, 2025 को छत्तीसगढ़ में सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

29 जनवरी, 2025: बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के कुतुल थाना क्षेत्र में सात महिलाओं सहित 29 भाकपा-माओवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रभात कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

5 मई, 2024: दंतेवाड़ा जिले में "लोन वर्राटू" (घर वापसी) अभियान के तहत, भाकपा-माओवादी के 35 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से तीन पर इनाम घोषित था.