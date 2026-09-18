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Explainer: फेस्टिवल सीजन से पहले ऑटो सेक्टर में ऐतिहासिक उछाल, अगस्त में रिकॉर्ड बिक्री

विश्वकर्मा पूजा से पहले ऑटो सेक्टर में ऐतिहासिक उछाल दिख रहा है. अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 5:46 AM IST

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रांची: हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के साथ ही देश के ऑटोमोबाइल बाजार में नई उम्मीदें जागती हैं. इस दिन से त्योहारी सीजन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, जो दीपावली-धनतेरस तक चलती है. आमतौर पर लोग इस समय नई गाड़ी खरीदने की योजना बनाते हैं. लेकिन इस साल कुछ अलग है. फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही अगस्त महीने में देशभर और झारखंड में गाड़ियों की बिक्री ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2026 में कुल वाहनों की खुदरा बिक्री 17.51 प्रतिशत बढ़कर 24,23,201 यूनिट पहुंच गई. यह भारतीय ऑटो इतिहास में किसी भी अगस्त महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है. SIAM रिपोर्ट के अनुसार यात्री वाहनों की थोक बिक्री तो 36.5 प्रतिशत बढ़कर 4,39,309 यूनिट हो गई. आम लोगों की भाषा में कहें तो बाजार में गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा बिक रही हैं. आइए विस्तार से समझते हैं कि यह उछाल क्यों आया, इसमें किन बातों ने भूमिका निभाई और आगे क्या हो सकता है.

फेस्टिवल सीजन से पहले ऑटो सेक्टर में ऐतिहासिक उछाल (ETV Bharat)

विश्वकर्मा पूजा और त्योहारी सीजन का पारंपरिक महत्व

विश्वकर्मा पूजा को कारीगरों, मशीनों और वाहनों का त्योहार माना जाता है. ऑटो सेक्टर में इसे शुभ दिन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है. डीलर और कंपनियां इस समय खास ऑफर, डिस्काउंट और आसान लोन योजनाएं लेकर आती हैं. दीपावली और धनतेरस तक यह सिलसिला चलता रहता है. पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि इस तीन-चार महीने की अवधि में साल की सबसे अच्छी बिक्री होती है.

इस बार फर्क यह है कि बिक्री का ग्राफ पहले ही ऊपर चढ़ चुका है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब बाजार पहले से गरम हो तो त्योहारी सीजन और मजबूत हो जाता है. झारखंड के डीलर भी यही अनुभव बता रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा से पहले ही पूछताछ और बुकिंग बढ़ गई है.

अगस्त 2026: राष्ट्रीय स्तर पर अब तक की सबसे शानदार बिक्री

FADA के आंकड़े साफ बताते हैं कि अगस्त 2026 ने इतिहास रच दिया. कुल 24,23,201 वाहन बिके, जो पिछले साल के मुकाबले 17.51 प्रतिशत ज्यादा हैं. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बाजार के मजबूत होने का सबूत है.

अगस्त 2026 के वाहन खुदरा बिक्री का नीचे कैटेगरी-वार तस्वीर देखिए:

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अगस्त महीने में वाहनों की बिक्री (ETV Bharat)

दुपहिया वाहनों में सबसे ज्यादा तेजी रही. 17 लाख से ज्यादा दुपहिया बिके. यात्री वाहन भी 4 लाख के पार चले गए. वाणिज्यिक वाहनों में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई. ट्रैक्टर में वृद्धि कम रही, जो ग्रामीण मांग की धीमी रफ्तार का संकेत देता है.

राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोबाइल बिक्री अगस्त 2026

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राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोबाइल बिक्री (ETV Bharat)

जुलाई की तुलना में अगस्त में थोड़ी गिरावट दिखी, जो सामान्य है क्योंकि जुलाई में कुछ सेगमेंट में ज्यादा बिक्री हो जाती है. लेकिन साल-दर-साल का आंकड़ा बहुत मजबूत है. तीन पहिया गुड्स वाहनों में 42 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी खास बात है.

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राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोबाइल बिक्री (ETV Bharat)

झारखंड में भी ऑटो सेक्टर ने दिया शानदार प्रदर्शन

झारखंड में भी तस्वीर राष्ट्रीय स्तर जैसी ही है. आम दिनों में मानसून के समय गाड़ियों की बिक्री थम जाती है. लोग बारिश और सड़क की स्थिति को लेकर हिचकिचाते हैं. लेकिन इस बार यह मिथक टूट गया.

जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेल्स ने सालाना आधार पर 49 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की. कुल बिक्री 44,411 इकाई पहुंच गई. मारुति सुजुकी इंडिया ने अगस्त 2026 में 2,19,220 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल से 21.3 प्रतिशत ज्यादा हैं. घरेलू बिक्री में 34.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ और एसयूवी सेगमेंट में तो 67 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखी गई.

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वाहन बिक्री में तेजी के कारण (ETV Bharat)

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तुलसी पटेल कहते हैं कि हर साल गाड़ी की बिक्री बढ़ रही है. सबसे बड़ा कारण बैंकों द्वारा रियायती दर पर लोन मिलना और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होना है. लोग अब गाड़ी को जरूरत और सुविधा दोनों मानने लगे हैं.

ई-20 पेट्रोल की भ्रांति कैसे दूर हुई और बिक्री पर क्या असर पड़ा

अगस्त की तेजी के पीछे एक बड़ा कारण ई-20 पेट्रोल को लेकर फैली भ्रांति का खत्म होना भी है. कुछ समय पहले लोगों में यह डर था कि नए ई-20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों का इंजन खराब हो सकता है, माइलेज कम हो सकता है या गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी.

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अगस्त महीने में वाहनों की बिक्री (ETV Bharat)

ऑटो कंपनियों ने धीरे-धीरे ई-20 कम्पैटिबल मॉडल बाजार में उतारे. जागरूकता अभियान भी चले. सेल्स ऑफिसर प्रवीण कुमार बताते हैं कि जब लोगों को समझ में आने लगा कि नई गाड़ियां इस पेट्रोल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो खरीदने का डर खत्म हो गया. नतीजा यह हुआ कि लोग फिर से शोरूम की तरफ लौटने लगे. यह एक अच्छा उदाहरण है कि जब सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो बाजार खुद सुधर जाता है.

इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज क्यों बढ़ रहा है

आंकड़ों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में साफ तेजी दिख रही है. सेल्स ऑफिसर निर्मल कुमार कहते हैं कि बैटरी वाली गाड़ियों का क्रेज खासकर युवा वर्ग में बढ़ा है. शहरों में स्कूल-कॉलेज जाने वाले युवा सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अपना रहे हैं.

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शो रूम में स्कूटी (ETV Bharat)

तुलसी पटेल आगे कहते हैं कि भारत और झारखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शुरुआत देर से हुई, जबकि विदेशों में यह कई साल पहले से चल रहा है. सस्ती चलने वाली, कम रखरखाव वाली और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होने के कारण सरकार भी इन्हें बढ़ावा दे रही है. लोगों तक जानकारी पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं, जिससे रुझान बढ़ रहा है. अभी भी चार्जिंग सुविधा और बैटरी की शुरुआती लागत जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये दूर हो रही हैं. युवा पीढ़ी इन्हें भविष्य की गाड़ी मान रही है.

आर्थिक कारण: आसान लोन, मजबूत आय और सरकारी नीतियां

बिक्री बढ़ने के पीछे सिर्फ त्योहार या नई तकनीक नहीं है. आर्थिक वजहें भी मजबूत हैं. बैंक और फाइनेंस कंपनियां रियायती ब्याज दर पर लोन दे रही हैं. किस्तें आसान हो गई हैं. लोगों की जेब पहले से मजबूत हुई है.

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शो रूम में स्कूटी (ETV Bharat)

FADA के पूर्व अध्यक्ष गोविंद मेवाड़ बताते हैं कि मानसून के बावजूद जुलाई में भी झारखंड की खुदरा बिक्री में 21.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. इसके पीछे केंद्र सरकार के कर सुधार, मजबूत आर्थिक गतिविधियां और उपभोक्ता मांग में तेजी का सीधा असर है. जब अर्थव्यवस्था सुधरती है तो लोग बड़े फैसले लेने से नहीं हिचकते. गाड़ी खरीदना भी उन्हीं बड़े फैसलों में से एक है.

मानसून का पुराना मिथक कैसे टूटा

पहले माना जाता था कि बारिश के मौसम में गाड़ी बिक्री गिर जाती है. सड़क खराब रहती हैं, लोग घर से कम निकलते हैं और फैसला टाल देते हैं. इस बार अगस्त में भारी बारिश के बावजूद बिक्री बढ़ी. इसका मतलब साफ है कि मांग इतनी मजबूत थी कि मौसम की बाधा भी आड़े नहीं आई. डीलरों का कहना है कि अब लोग साल के किसी भी महीने में जरूरत पड़ने पर गाड़ी खरीद लेते हैं. त्योहारी सीजन इसे और तेज कर देता है.

चुनौतियां भी हैं, सिर्फ चमक नहीं

हर अच्छी तस्वीर के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं. ट्रैक्टर की बिक्री में महज 0.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ग्रामीण इलाकों में मांग की रफ्तार धीमी होने का संकेत है. कुछ सेगमेंट में जुलाई के मुकाबले गिरावट भी दिखी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग नेटवर्क अभी पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैला है. इस्तेमालशुदा गाड़ियों का बाजार भी नया खरीदने वाले कुछ ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता है. इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बाजार मजबूत है, लेकिन हर सेगमेंट एक जैसा नहीं चल रहा.

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शो रूम में खड़ी कार (ETV Bharat)

आगे की राह: फेस्टिव सीजन में क्या उम्मीद कर सकते हैं

सेल्स ऑफिसर निर्मल कुमार का कहना है कि अब तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत ही हो रही है. उम्मीद है कि इस बार बाजार और अच्छा रहेगा. प्रवीण कुमार भी मानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा से त्योहारी ऑफर शुरू हो गए हैं, जिससे बिक्री और तेज हो सकती है.

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो सितंबर से नवंबर के बीच पिछले वर्षों से बेहतर आंकड़े देखने को मिल सकते हैं. एसयूवी और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में खास दिलचस्पी बनी रह सकती है. आसान लोन और जागरूकता जारी रही तो मध्यम वर्ग और युवा खरीदार और आगे आएंगे.

बदलती सोच और मजबूत मांग का संकेत

अगस्त 2026 की यह ऐतिहासिक बिक्री सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है. यह दिखाती है कि लोगों की सोच बदल रही है. वे अब गाड़ी को सिर्फ शौक नहीं, जरूरत और सुविधा मान रहे हैं. ई-20 की भ्रांति दूर होना, इलेक्ट्रिक विकल्पों का बढ़ना, आसान लोन और बेहतर आर्थिक हालात—ये सब मिलकर बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं.

झारखंड और देश दोनों जगह तस्वीर सकारात्मक है. विश्वकर्मा पूजा के साथ त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल ऑटो सेक्टर के लिए यादगार साल साबित हो सकता है. आम आदमी के लिए संदेश साफ है. बाजार में विकल्प बढ़े हैं, सुविधाएं आसान हुई हैं और सही जानकारी के साथ फैसला लेना अब पहले से आसान हो गया है.

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