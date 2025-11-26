ETV Bharat / bharat

नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता : 41 माओवादियों का सरेंडर, 1 करोड़ 19 लाख का था इनाम

बीजापुर में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है. 41 माओवादियों का सरेंडर पुलिस के सामने हुआ है.

Historic success on Naxal front
नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 2:06 PM IST

8 Min Read
बीजापुर : माडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद बस्तर में अब एक के बाद एक बड़े माओवादी सरेंडर कर रहे हैं.इसी कड़ी में दक्षिण बस्तर में 41 माओवादियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. सरेंडर करने वाले माओवादियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था. जिन 41 माओवादियों का सरेंडर हुआ है उनमें साउथ सब जोनल ब्यूरो के 41 माओवादी हैं,जिनमें 12 महिला और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं.

41 माओवादियों ने डाले हथियार

बीजापुर एसपी ने बताया कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो के 41 माओवादी शामिल हैं. सरेंडर करने वाले माओवादियों में DKSZC(दंडकारण्य स्टेट जोनल कमेटी) के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी- गरियाबंद- नुआपाड डिवीजन के माओवादी भी शामिल हैं.

माडवी हिड़मा के पीएलजीए बटालियन नंबर 1 से जुड़े नक्सलियों का सरेंडर

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन 41 कैडरों में पीएलजीए बटालियन नंबर 01 और अलग अलग कंपनी के 05 सदस्य, एसीएम -03, प्लाटून एवं एरिया कमेटी पार्टी सदस्य- 11, पीएलजीए सदस्य -02, मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर- 04, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर - 01, मिलिशिया प्लाटून सदस्य-06 अलग अलग आरपीसी के जनताना सरकार अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सदस्य, DAKMS, KAMS अध्यक्ष, और 09 सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है.

41 माओवादियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को लगातार सफलता मिल रही है. नक्सल उन्मूलन नीति ने दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव स्थापित की है. पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से माओवादी अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं. मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी कैडरों ने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प लिया है. पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता दी गई है - जितेंद्र कुमार यादव, एसपी

नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा बलों की सक्रियता और टीमवर्क

एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि आत्मसमर्पण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में DRG, नक्सल सेल, STF, कोबरा 201वीं, 202वी, 204वीं, 210वीं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 85वीं, 199वी, 170वीं, 196वीं, 168वीं, 218वीं, 228वीं बटालियन का विशेष योगदान रहा है. इन सभी बलों ने लगातार क्षेत्र में अपनी सक्रियता, विश्वास निर्माण और संवेदनशील व्यवहार से माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है.

नक्सलियों से पुलिस की अपील

इस दौरान बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है. आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जियें और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें."

बीजापुर एसपी ने यह भी कहा, "माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें. शासन की ‘पूना मारगेम’ नीति उनके भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सुविधा दे रही है.''

बीजापुर में 01 जनवरी 2025 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 528 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं. 560 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए और जिले में अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 144 माओवादी मारे गए हैं. वहीं 01 जनवरी 2024 से अब तक 790 माआवादी मुख्यधारा में शामिल हुए. 1031 माओवादी गिरफ्तार हुए. 202 माओवादी अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गये.

सरेंडर करने वाले माओवादियों की लिस्ट

1.पण्डरू हपका उर्फ मोहन, पदनाम-बटालियन नंबर 01 पीपीसीएम, इनाम-8 लाख रुपए

2.बण्डी हपका, पदनाम-बटालियन नंबर 01 पीपीसीएम, इनाम-8 लाख रुपए

3.लक्खू कोरसा, पदनाम-कंपनी नंबर02 पीपीसीएम, इनाम- 8 लाख रुपए

4.बदरू पुनेम, पदनाम -प्‍लाटून नंबर 30 पीपीसीएम, इनाम -8 लाख रुपए

5.सुखराम हेमला, पदनाम- प्लाटून नंबर 50 पीपीसीएम, इनाम-8 लाख रुपए

6.मंजूला हेमला, पदनाम- प्लाटून नंबर 50 पार्टी सदस्या, इनाम- 8 लाख रुपए

7.मंगली माडवी उर्फ शांति उर्फ मंगलो, पदनाम- कंपनी नंबर 02 पार्टी सदस्या, इनाम -8 लाख रुपए

8.जयराम कडियम, पदनाम- कंपनी नंबर 02 पार्टी सदस्य, इनाम - 08 लाख रुपए

9.पाण्डो मडकम उर्फ चांदनी, पदनाम- कंपनी नंबर 5 पार्टी सदस्या, इनाम-8 लाख रुपये

10.माटा कडियम उर्फ मंगल, पदनाम- भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य(एसीएम), इनाम -5 लाख रुपए

11.जमली कडियम पति माटा कडियम उर्फ मंगल पदनाम- भैरमगढ एरिया कमेटी सदस्य(एसीएम), इनाम -05 लाख रुपए

12.जोगी मडकम उर्फ मालती, पदनाम-धमतरी- गरियाबंद- नुआपाड़ पदनाम- (डीजीएन) डीविजन सदस्य (एसीएम),इनाम- 05 लाख रुपए

13.छोटू कारम , पदनाम-तेलंगाना स्टेट कमेटी, पार्टी सदस्य, इनाम - 02 लाख रुपए

14.अनिल मड़कम उर्फ मूडा, पदनाम-पश्चिम बस्तर डीविजन सप्लाई टीम पार्टी सदस्य, इनाम - 02 लाख रुपए

15.सावित्री कारम उर्फ कविता, पदनाम- तेलंगाना स्टेट कमेटी पार्टी सदस्या, इनाम- 02 लाख रुपए

16.सोमारू माडवी , पदनाम- फुलोड आरपीसी जनताना सरकार सदस्य /डीएकेएएमएस अध्यक्ष, इनाम - 02 लाख रुपए

17.हिडमो पोयाम, पदनाम- आरपीसी जनताना सरकार सदस्य (इदेर आरपीसी डीएकेएएमएस अध्यक्ष), इनाम- 02 लाख रुपए

18.रामबती बेडता, पदनाम-फुलोड आरपीसी केएएमएस अध्यक्ष, इनाम- 02 लाख रुपए

19.मंगलू लेकाम, पदनाम- इदेर आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर, इनाम - 02 लाख रुपए

20.चैतू राम पोडियम , पदनाम- बिरियाभूमि आरपीसी मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमाण्डर, इनाम-02 लाख रुपए

21.धनीराम अवलम उर्फ संतोष, पदनाम-दुरधा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर, इनाम-02 लाख रुपए

22.कोमशीला बेडता , पदनाम- फुलोड आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर, इनाम-02 लाख रुपए

23.सोनू कवासी , पदनाम- गुज्जाकोंटा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमाण्डर, इनाम- 02 लाख रुपए

24.सीतू हेमला, पदनाम- फुलादी आरपीसी मिलिशिया प्लाटून कमाण्डर, इनाम -02 लाख रुपए

25.लोकेश कुम्मा, पदनाम- डीके जोन मोपोस टीम पार्टी सदस्य, इनाम-01 रुपए

26.लक्ष्मी माडवी, पदनाम-पामेड एरिया कमेटी पार्टी सदस्या इनाम -01 लाख रुपए

27.मुन्ना कोवासी, पदनाम-भैरमगढ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, इनाम-01 लाख रुपए

28.ईरपे तेलम उर्फ मीना, पदनाम- पश्चिम बस्तर डीविजन पीएलजीए सदस्या, इनाम-01 लाख रुपए

29.पाण्डे ओयाम उर्फ रोशनी , पदनाम- तेलंगाना स्टेट कमेटी पीएलजीए सदस्य, इनाम- 01 लाख रुपए

30.गागरू फरसा उर्फ जगमोहन , पदनाम- इदेर आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष, पदनाम-01 लाख रुपए

31.डोल्ले बेडता,पदनाम- फुलोड आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष, इनाम -01 लाख रुपए

32.मंगी डोडी, पदनाम -पामेड एरिया कमेटी पार्टी सदस्या, इनाम -01 लाख रुपए

33.लक्ष्मण वेको , पदनाम- बिरियाभूमि आरपीसी जनताना सरकार उपाध्यक्ष

34.सरजू लेकाम , पदनाम- इदेर आरपीसी जनताना सरकार सदस्य

35.बुधराम फरसा, पदनाम- इदेर आरपीसी जनताना सरकार सदस्य

36.सनकू पोडियम , पदनाम- इदेर आरपीसी डीएकेएएमएस सदस्य

37.लखमू राम फरसा उर्फ लक्खू, पदनाम- इदेर आरपीसी मिलिषिया प्लाटून सदस्य

38.वंगा मिच्चा , पदनाम-गुज्जाकोंटा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सी सेक्शन कमाण्डर

39.नागा कुडियम, पदनाम-गुज्जाकोंटा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य

40.पाण्डू मिच्चा,पदनाम-गुज्जाकोंटा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य

41.शंकर याचम, पदनाम-गुज्जाकोंटा आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य

पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) अभियान

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से चलाया जा रहा ‘पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन)’ अभियान नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर शांतिपूर्ण जीवन की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है. इस नीति के तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा, कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

Historic success on Naxal front
छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली सरेंडर

25 नवंबर 2025 : 28 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े थे सदस्य

30 अक्टूबर 2025: कोंडागांव में एक लाख की महिला नक्सली समेत 3 माओवादियों का सरेंडर.

29 अक्टूबर 2025: बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर. आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल.

17 अक्टबूर 2025: बस्तर में 210 नक्सलियों का सरेंडर. सरेंडर माओवादियों पर 9 करोड़ 18 लाख का इनाम था.

15 अक्टूबर 2025: सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 16 पर 50 लाख का इनाम था.

08 अक्टूबर 2025: नारायणपुर में 70 लाख के 10 नक्सली सहित 16 माओवादियों का सरेंडर.

24 सितंबर 2025: दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का सरेंडर, 64 लाख रुपये का इनाम इनपर घोषित था. सरेंडर माओवादियों में 21 महिलाएं शामिल.

20 अगस्त 2025: नारायणपुर में 30 लाख के इनामी 2 महिला माओवादी समेत 8 नक्सलियों का आत्मसमर्पण.

12 जुलाई, 2025: 9 महिला माओवादी सहित 23 नक्सलियोंं का सुकमा में सरेंडर, इन पर 1.18 करोड़ का था इनाम.

11 जुलाई, 2025: अबूझमाड़ में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया.

6 जून, 2025: दंतेवाड़ा में 2 इनामी नक्सली सहित 7 भाकपा-माओवादी कार्यकर्ताओं का सरेंडर.

2 जून, 2025: सुकमा में 25 लाख के सामूहिक इनाम वाले 16 भाकपा-माओवादियों का आत्मसमर्पण.

18 अप्रैल, 2025: सुकमा में 9 महिला माओवादी सहित 22 नक्सलियों का समर्पण, 45.5 लाख का इनाम था घोषित.

29 जनवरी, 2025: नारायणपुर के कुतुल में 7 महिला माओवादी सहित 29 नक्सलियों का आत्मसमर्पण.

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर, 89 लाख का घोषित था इनाम

नारायणपुर में 28 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी को लगा तगड़ा झटका


बस्तर ओलंपिक 2025: सरेंडर माओवादी खेल के मैदान में दिखाएंगे दम, नुआ बाट से बदलेगा भविष्य

