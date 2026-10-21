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प्रधानमंत्री आवास के करीब ऐतिहासिक मस्जिद रेस कोर्स पर बेदखली का नोटिस, वक्फ बोर्ड ने उठाए सवाल

ऐतिहासिक मस्जिद रेस कोर्स पर बेदखली का नोटिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद रेस कोर्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कई सौ साल पुरानी बताई जा रही इस मस्जिद को खाली कराने के नोटिस के बाद अब दिल्ली वक्फ बोर्ड भी सामने आया है.

वक्फ बोर्ड ने भूमि एवं विकास कार्यालय यानी L&DO को पत्र लिखकर मस्जिद की सुरक्षा, बिजली-पानी की आपूर्ति बहाल करने और पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. इस विवाद में एक तरफ सरकारी जमीन और बेदखली की कार्रवाई का सवाल है, तो दूसरी तरफ मस्जिद के ऐतिहासिक अस्तित्व, वक्फ संपत्ति होने के दावे और नमाजियों के धार्मिक अधिकारों का मुद्दा उठाया जा रहा है.

संवाददाता वसीम फिरोज की रिपोर्ट (ETV Bharat) मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद हारून का आरोप है कि, मस्जिद परिसर की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है. उनका कहना है कि इससे मस्जिद में आने वाले नमाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मस्जिद परिसर खाली करने के लिए भी नोटिस दिया गया है. हालांकि, नोटिस की सटीक शर्तों और आगे की कार्रवाई को लेकर संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है. फिलहाल, बेदखली के नोटिस को सीधे मस्जिद गिराए जाने का अंतिम आदेश मानना सही नहीं होगा.

अब इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से 19 अक्टूबर 2026 को भेजा गया पत्र अहम हो गया है. यह पत्र L&DO अधिकारी, संकल्प भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली के नाम लिखा गया है. पत्र में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और कब्रिस्तान को करीब दो बीघा क्षेत्र में स्थित बताया है. बोर्ड का दावा है कि दिल्ली प्रशासन के आठ सितंबर 1977 के आधिकारिक गजट में इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के तौर पर अधिसूचित किया गया था. बोर्ड ने यह भी कहा है कि मस्जिद उसके सीधे प्रबंधन और नियंत्रण में है और यहां नियमित रूप से पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है. वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में मस्जिद के हेरिटेज दर्जे का भी हवाला दिया है. पत्र के मुताबिक, मस्जिद का नाम एनडीएमसी की हेरिटेज सूची में शामिल है और इसके लिए एक अक्टूबर 2009 की अधिसूचना का उल्लेख किया गया है. बोर्ड ने मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए उसके संरक्षण की मांग की है. साथ ही, मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से तत्काल कदम उठाने की अपील की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात (ETV Bharat)