इंडियन एयरफोर्स की ताकत होगी दोगुनी,भारत में बने एयरबस सी295 सैन्य विमान ने भरी सफल उड़ान
गुजरात के वडोदरा में भारत में बने एयरबस सी295 सैन्य परिवहन विमान ने पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की
Published : June 11, 2026 at 5:20 PM IST
नई दिल्लीः भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाया है. गुजरात के वडोदरा से देश में बने पहले सी295 सैन्य विमान ने अपनी पहली सफल पहली परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है. इसके साथ ही रक्षा और विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है.
इसके साथ ही भारत अब उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो अपने यहां सैन्य विमान बनाने की क्षमता रखते हैं. यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि यह विमान भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी से तैयार किया जा रहा है. यह सिर्फ एक तकनीकी परीक्षण नहीं, बल्कि उस भरोसे और क्षमता का प्रमाण है जो भारत अब आधुनिक सैन्य विमान निर्माण में हासिल कर रहा है.
The Indian Air Force congratulates the entire team behind the successful maiden flight of the first India-made C-295.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 10, 2026
The achievement reinforces India's growing aerospace capabilities and underscores the Indian Air Force commitment to fostering indigenous defence capability… pic.twitter.com/tsU0dQUdi5
वडोदरा से भरी पहली सफल उड़ान
बुधवार को वडोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से पहले मेड इन इंडिया सी295 विमान ने उड़ान भरी. इस उड़ान की सफलता को एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. इस विमान को भारत में ही तैयार करने का लक्ष्य ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के बड़े विजन से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि कुल 40 सी295 विमानों की इस परियोजना का पहला विमान अब डिलीवरी के नजदीक पहुंच चुका है, जो भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बेहद अहम ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है.
આકાશમાં ગર્વ! ભારતમાં બનેલ પ્રથમ C-295 વિમાન વડોદરા એરપોર્ટથી ઉડાન ભરી.— Vadodara Airport (@aaivdoairport) June 11, 2026
आकाश में गर्व! भारत में बने पहले C-295 विमान ने वडोदरा एयरपोर्ट से उड़ान भरी।
Pride in the Skies! First Made-in-India C-295 aircraft takes flight from Vadodara.@AAI_Official @aairedwr pic.twitter.com/h830qeZBBp
भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया
इंडियन एयरफोर्स ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है. वायुसेना ने कहा कि भारत में बने सी295 विमान की पहली सफल उड़ान देश की बढ़ती एयरोस्पेस क्षमता को दिखाती है और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देती है.
देशभर की कंपनियां भी जुड़ीं
इस परियोजना में सिर्फ एयरबस और टाटा ही नहीं, बल्कि देशभर की कई छोटी और मीडियम कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं. इतना ही नहीं विमान के कई हिस्से और उपकरण भारत में तैयार किए जा रहे हैं. इस बारे में कंपनी का कहना है कि इस कार्यक्रम से देश में विमान निर्माण से जुड़ा न केवल नेटवर्क मजबूत हो रहा है और भारतीय कंपनियों को भी नए अवसर मिल रहे हैं.
The first 'Made in India' Airbus C295 military transport aircraft has conducted its first test flight from the Final Assembly Line in Vadodara 🇮🇳, marking a milestone for Indian aviation and defence. This maiden test flight is a crucial step in the aircraft's post production… pic.twitter.com/nPkjpIENkD— Airbus Defence (@AirbusDefence) June 10, 2026
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