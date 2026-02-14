ETV Bharat / bharat

भारत को नई पहचान: AIIMS ने शुरू किया फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, दुनिया के चुनिंदा देशों की सूची में शामिल

कई विभागों के समन्वय से संभव होती है फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी फेस ट्रांसप्लांट कोई साधारण सर्जरी नहीं है. यह अत्यंत जटिल और कई विभागों के समन्वय से संभव होती है. इस कार्यक्रम में जिन विभागों की भागीदारी रहेगी, उनमें शामिल हैं:एनेस्थीसियोलॉजी, पेन मेडिसिन और क्रिटिकल केयर,एनाटॉमी,ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी,ऑर्गन रिट्रीवल एंड बैंकिंग ऑर्गनाइजेशन,ईएनटी,पैथोलॉजी प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न्स सर्जरी,साइकियाट्री,ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी.

नई पहचान, नया आत्मविश्वास और सामान्य जीवन फेस ट्रांसप्लांट का लक्ष्य फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम खास तौर पर उन मरीजों के लिए तैयार किया गया है जो किसी बड़े हादसे का शिकार हुए हों,जिनका चेहरा आग या एसिड अटैक से झुलस गया हो.जिनमें जन्मजात विकृतियां हों,या जिनका चेहरा किसी गंभीर बीमारी के कारण प्रभावित हुआ हो,ऐसे मरीज अक्सर सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार और मानसिक तनाव का भी सामना करते हैं.एम्स का यह कार्यक्रम उन्हें नई पहचान, नया आत्मविश्वास और सामान्य जीवन जीने का अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से आज स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पहल की घोषणा की गई है. देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल एम्स, नई दिल्ली ने आधिकारिक रूप से अपने फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है. यह कदम न केवल एडवांस रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के क्षेत्र में मील का पत्थर है, बल्कि उन हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण भी है, जो गंभीर चेहरे की विकृति के कारण शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक पीड़ा भी झेल रहे हैं.

इन मरीजों के लिए है फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम (ETV Bharat)



फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी में लंबे समय तक फॉलो-अप बेहद अहम

विशेषज्ञों ने बताया कि फेस ट्रांसप्लांट में सिर्फ सर्जरी ही नहीं, बल्कि डोनर चयन, इम्यूनोलॉजिकल मैनेजमेंट, मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और लंबे समय तक फॉलो-अप बेहद अहम होते हैं. फेस ट्रांसप्लांट एक कम्पोजिट टिश्यू एलोग्राफ्ट प्रक्रिया है, जिसमें त्वचा, मांसपेशियां, नसें, रक्त वाहिकाएं और कभी-कभी हड्डियां भी प्रत्यारोपित की जाती हैं.सर्जरी कई घंटों तक चल सकती है और इसके बाद मरीज को जीवन भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं पर रहना पड़ सकता है ताकि शरीर नया चेहरा स्वीकार कर सके.

भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि (ETV Bharat)



मरीज के चयन में अत्यंत सावधानी की होती है जरूरत

मरीज का चयन अत्यंत सावधानी से किया जाएगा.मेडिकल फिटनेस के साथ-साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी अनिवार्य होगा.“हमारा उद्देश्य केवल सर्जरी करना नहीं है, बल्कि मरीजों को सामाजिक और मानसिक रूप से पुनर्स्थापित करना है. फेस ट्रांसप्लांट उन्हें नई जिंदगी देने का प्रयास है. जहां वे आत्मसम्मान के साथ समाज में फिर से खड़े हो सकें.”

फेस ट्रांसप्लांट में इन विभागों का समन्वय जरूरी (ETV Bharat)

चुनिंदा देशों में ही फेस ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध

दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही फेस ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है. ऐसे में एम्स, नई दिल्ली का यह कदम भारत को उन्नत ट्रांसप्लांट सर्जरी के वैश्विक मानचित्र पर और मजबूत करता है.यह पहल न केवल चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देगी, बल्कि देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी.



साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की खास जरूरत

चेहरे की विकृति सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं होती. कई मरीज अवसाद, आत्मग्लानि और सामाजिक अलगाव का शिकार हो जाते हैं.इसलिए इस कार्यक्रम में साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि मरीज सर्जरी के बाद नई पहचान को मानसिक रूप से स्वीकार कर सकें.

आने वाले समय में कार्यक्रम को विस्तार देने की योजना

एम्स प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम को और विस्तार दिया जाएगा.डोनर मैनेजमेंट, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन और रिसर्च को और सशक्त बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है.

भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि

नई दिल्ली एम्स का फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.यह पहल उन लोगों के लिए उम्मीद की नई रोशनी है, जिनके लिए चेहरा सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि जीवन का आधार है.अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह कार्यक्रम कितनी जिंदगियों को नई मुस्कान और नया आत्मविश्वास दे पाता है.



