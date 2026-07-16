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E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला, कंपनी से उठा भरोसा, सिर्फ मेरी नहीं हर उपभोक्ता की यह जीत: डॉ. प्रेमराज देवता

आयोग का यह फैसला कंपनियों की जवाबदेही को लेकर देश में एक नई मिसाल बनकर सामने आया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

DECISION IN E20 CONTROVERSY
E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 10:19 PM IST

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रायपुर: देश में पहली बार E20 पेट्रोल से जुड़े विवाद में किसी उपभोक्ता के पक्ष में इतना बड़ा फैसला आया है. रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (compensation commission) ने मारुति सुजुकी को शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता को 45 दिनों के भीतर E20 सपोर्टेड नया वाहन देने या लगभग 20.50 लाख लौटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही एक लाख मानसिक प्रताड़ना और 10 हजार वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए गए हैं.


E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला

इस फैसले ने न सिर्फ वाहन कंपनियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देशभर के वाहन मालिकों के अधिकारों को लेकर भी नई बहस शुरू कर दी है. आखिर यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ ? E20 पेट्रोल को लेकर क्या-क्या परेशानियां सामने आईं ? कंपनी और डीलर का क्या रवैया रहा ? और आयोग के फैसले को शिकायतकर्ता कितना बड़ा मानते हैं ? इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत की टीम ने शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)



सवाल: आपने ग्रैंड विटारा किस उम्मीद के साथ खरीदी थी? क्या सोच थी आपकी ?

जवाब: मैंने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस खरीदी थी. हाइब्रिड तकनीक होने के कारण मुझे लगा था कि इंजन की बचत होगी और रोजाना की ज्यादा रनिंग में ईंधन खर्च भी कम आएगा. उस समय नई गाड़ी के लिए 15 दिन से एक महीने का इंतजार बताया गया था, इसलिए दिसंबर 2023 मॉडल की गाड़ी लेने के लिए कहा गया. मुझे बताया गया कि यह छह महीने पुरानी है, लेकिन बाद में उपभोक्ता आयोग के फैसले से पता चला कि वाहन जनवरी 2023 में निर्मित थी, जो करीब 17 महीने पुरानी थी. उस समय यह E20 पेट्रोल के अनुकूल भी गाड़ी नहीं थी. इसी वजह से पेट्रोल भरवाने के बाद लगातार इंजन में दिक्कतें आने लगी. आयोग ने अब 45 दिनों के भीतर E20 सपोर्टेड नई गाड़ी या लगभग 20.50 लाख लौटाने का आदेश दिया है. साथ ही एक लाख मानसिक प्रताड़ना और 10 हजार वाद व्यय देने के निर्देश भी दिए हैं.



सवाल: पहली बार आपको कब लगा कि E20 पेट्रोल को लेकर वाहन में गंभीर समस्या है ?

जवाब: जून 2024 से नवंबर 2024 तक नियमित सर्विसिंग कराता रहा. 11 नवंबर 2024 को पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक चलते समय डैशबोर्ड पर इंजन फॉल्ट का संकेत आया. बाद में गाड़ी तुरंत शोरूम ले गया. वहां तकनीकी टीम ने टैंक से पेट्रोल निकालकर जांच की तो बोतल में नीचे अलग तरल पदार्थ जमा हो गया और ऊपर पेट्रोल दिखाई दिया. मुझे बताया गया कि पेट्रोल की गुणवत्ता खराब है, इसलिए इंजन में समस्या आई है. इसके बाद पेट्रोल पंप पर शिकायत की तो वहां से जवाब मिला कि पेट्रोल में कोई खराबी नहीं है और यदि दिक्कत है तो वाहन में होगी. इस तरह शोरूम और पेट्रोल पंप दोनों एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और एक उपभोक्ता के रूप में मुझे लगातार भटकना पड़ा.



सवाल: इसके बाद आपने कंपनी और डीलर से कितनी बार संपर्क किया ? उनका रवैया कैसा रहा ?

जवाब: मैं कई बार शोरूम गया, हर बार टैंक खाली कर नया पेट्रोल डाला जाता था और कंपनी द्वारा बताए गए पेट्रोल पंप से ही ईंधन भरवाने को कहा जाता था. लेकिन 60-70 किलोमीटर चलते ही गाड़ी फिर बंद हो जाती थी. हर बार निकाले गए पेट्रोल का रंग बदलता जाता था. पहले बिल्कुल साफ था, फिर सफेद होने लगा और बाद में नीचे दही जैसा पदार्थ जमा होने लगा. मुझे लगा कि वाहन में कोई मैन्युफैक्चरिंग या तकनीकी खामी है. मैंने कंपनी से वरिष्ठ विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला. पांच से छह बार रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो मैं परेशान हो गया. आखिरकार 29 मार्च 2025 से गाड़ी शोरूम में ही अब खड़ी है. अप्रैल में मैंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और अब यह फैसला आया है.

सवाल: क्या कभी परिवार के साथ सफर के दौरान भी ऐसी स्थिति बनी ?

जवाब: बिल्कुल, परिवार के साथ यात्रा के दौरान अगर अचानक इंजन में फॉल्ट आ जाए तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बन जाता है. उस समय मैं वाहन की ईएमआई भी भर रहा था, जबकि 29 मार्च 2025 से गाड़ी मेरे पास ही नहीं थी. नवंबर 2024 के बाद से गाड़ी ठीक से चल ही नहीं रही थी. कंपनी ने कुछ समय के लिए दूसरी गाड़ी दी थी, लेकिन वह भी मार्च तक ही मिली. उसके बाद मुझे अपने स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ी. आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी बहुत झेलना पड़ा.

सवाल: आपने उपभोक्ता आयोग जाने का फैसला क्यों लिया ?

जवाब: जब हर जगह से निराशा मिली और कहीं समाधान नहीं मिला, तब न्यायालय पर मैंने भरोसा किया. मुझे विश्वास था कि न्याय मिलेगा और आयोग ने वही भरोसा कायम रखा. मैं आयोग का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी और राहत दी.

सवाल: आयोग के फैसले को आप कितना ऐतिहासिक मानते हैं ?

जवाब: यह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए एक संदेश है कि उपभोक्ता को हल्के में नहीं लिया जा सकता. ग्राहक भरोसा करके लाखों रुपये खर्च करता है. अगर उसे परेशानी होती है तो कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसका समाधान करें. सरकार को भी ऐसे मामलों में कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए.

सवाल: क्या आपको लगता है कि यह फैसला देशभर के वाहन मालिकों के लिए भी मिसाल बनेगा ?

जवाब: निश्चित रूप से वाहन बेचते समय बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ. मुझे दिसंबर 2023 मॉडल बताकर जनवरी 2023 में बनी गाड़ी दे दी गई, जो E20 पेट्रोल के अनुकूल भी नहीं थी. आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है. यह फैसला पूरे देश के उपभोक्ताओं के लिए बड़ा संदेश है.

सवाल: क्या आप आयोग के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं ?

जवाब: मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं. हालांकि मैंने वाहन की कीमत के अलावा मानसिक, आर्थिक और पेशेवर नुकसान को देखते हुए कुल 50 लाख मुआवजे की मांग की थी. आयोग ने नई गाड़ी या उसकी कीमत लौटाने के साथ एक लाख मानसिक प्रताड़ना और 10 हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया है, जो फैसला आया है, उसका मैं सम्मान करता हूं.

सवाल: अगर कंपनी आपको नया E20 सपोर्टेड वाहन देती है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे ?

जवाब: मैंने आयोग के सामने भी कहा था कि कंपनी पर से मेरा भरोसा पूरी तरह उठ चुका है. इतने महीनों तक जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसके बाद मैं मारुति की कोई दूसरी गाड़ी लेना नहीं चाहता. हालांकि आयोग ने कहा कि कानून के तहत या तो नया वाहन मिलेगा या उसकी कीमत वापस की जाएगी, अंतिम निर्णय उसी आदेश के अनुसार होगा.

सवाल: वाहन खरीदने वाले लोगों और कंपनियों के लिए आपका क्या संदेश है ?

जवाब: देश में रोज हजारों गाड़ियां बिकती हैं, बहुत से उपभोक्ता तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग शिकायत ही नहीं करते या फिर थोड़ी-बहुत राशि लेकर समझौता कर लेते हैं. मेरा कहना है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो तो उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए. वहीं कंपनियों को भी अपने ग्राहकों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए.

सवाल: इतनी लंबी कानूनी लड़ाई जीतने के बाद आज कैसा महसूस कर रहे हैं ?

जवाब: आज मुझे बहुत संतोष मिल रहा है. यह केवल मेरी जीत नहीं है, बल्कि उन सभी उपभोक्ताओं की जीत है जो वर्षों से ऐसी परेशानियां झेल रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से आगे कई लोगों को न्याय पाने की प्रेरणा मिलेगी.

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग का यह फैसला E20 पेट्रोल और वाहन कंपनियों की जवाबदेही को लेकर देश में एक नई मिसाल बनकर सामने आया है. डॉ. प्रेमराज देवता की यह कानूनी लड़ाई केवल एक वाहन विवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने उपभोक्ता अधिकारों, कंपनियों की पारदर्शिता और उत्पाद गुणवत्ता जैसे अहम मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कंपनी आयोग के आदेश का पालन किस प्रकार करती है.

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