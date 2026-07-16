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E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला, कंपनी से उठा भरोसा, सिर्फ मेरी नहीं हर उपभोक्ता की यह जीत: डॉ. प्रेमराज देवता

रायपुर: देश में पहली बार E20 पेट्रोल से जुड़े विवाद में किसी उपभोक्ता के पक्ष में इतना बड़ा फैसला आया है. रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (compensation commission) ने मारुति सुजुकी को शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता को 45 दिनों के भीतर E20 सपोर्टेड नया वाहन देने या लगभग 20.50 लाख लौटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही एक लाख मानसिक प्रताड़ना और 10 हजार वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए गए हैं.



E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला

इस फैसले ने न सिर्फ वाहन कंपनियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देशभर के वाहन मालिकों के अधिकारों को लेकर भी नई बहस शुरू कर दी है. आखिर यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ ? E20 पेट्रोल को लेकर क्या-क्या परेशानियां सामने आईं ? कंपनी और डीलर का क्या रवैया रहा ? और आयोग के फैसले को शिकायतकर्ता कितना बड़ा मानते हैं ? इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत की टीम ने शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देवता से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

E20 विवाद पर ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)





सवाल: आपने ग्रैंड विटारा किस उम्मीद के साथ खरीदी थी? क्या सोच थी आपकी ?

जवाब: मैंने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस खरीदी थी. हाइब्रिड तकनीक होने के कारण मुझे लगा था कि इंजन की बचत होगी और रोजाना की ज्यादा रनिंग में ईंधन खर्च भी कम आएगा. उस समय नई गाड़ी के लिए 15 दिन से एक महीने का इंतजार बताया गया था, इसलिए दिसंबर 2023 मॉडल की गाड़ी लेने के लिए कहा गया. मुझे बताया गया कि यह छह महीने पुरानी है, लेकिन बाद में उपभोक्ता आयोग के फैसले से पता चला कि वाहन जनवरी 2023 में निर्मित थी, जो करीब 17 महीने पुरानी थी. उस समय यह E20 पेट्रोल के अनुकूल भी गाड़ी नहीं थी. इसी वजह से पेट्रोल भरवाने के बाद लगातार इंजन में दिक्कतें आने लगी. आयोग ने अब 45 दिनों के भीतर E20 सपोर्टेड नई गाड़ी या लगभग 20.50 लाख लौटाने का आदेश दिया है. साथ ही एक लाख मानसिक प्रताड़ना और 10 हजार वाद व्यय देने के निर्देश भी दिए हैं.





सवाल: पहली बार आपको कब लगा कि E20 पेट्रोल को लेकर वाहन में गंभीर समस्या है ?

जवाब: जून 2024 से नवंबर 2024 तक नियमित सर्विसिंग कराता रहा. 11 नवंबर 2024 को पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक चलते समय डैशबोर्ड पर इंजन फॉल्ट का संकेत आया. बाद में गाड़ी तुरंत शोरूम ले गया. वहां तकनीकी टीम ने टैंक से पेट्रोल निकालकर जांच की तो बोतल में नीचे अलग तरल पदार्थ जमा हो गया और ऊपर पेट्रोल दिखाई दिया. मुझे बताया गया कि पेट्रोल की गुणवत्ता खराब है, इसलिए इंजन में समस्या आई है. इसके बाद पेट्रोल पंप पर शिकायत की तो वहां से जवाब मिला कि पेट्रोल में कोई खराबी नहीं है और यदि दिक्कत है तो वाहन में होगी. इस तरह शोरूम और पेट्रोल पंप दोनों एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और एक उपभोक्ता के रूप में मुझे लगातार भटकना पड़ा.





सवाल: इसके बाद आपने कंपनी और डीलर से कितनी बार संपर्क किया ? उनका रवैया कैसा रहा ?

जवाब: मैं कई बार शोरूम गया, हर बार टैंक खाली कर नया पेट्रोल डाला जाता था और कंपनी द्वारा बताए गए पेट्रोल पंप से ही ईंधन भरवाने को कहा जाता था. लेकिन 60-70 किलोमीटर चलते ही गाड़ी फिर बंद हो जाती थी. हर बार निकाले गए पेट्रोल का रंग बदलता जाता था. पहले बिल्कुल साफ था, फिर सफेद होने लगा और बाद में नीचे दही जैसा पदार्थ जमा होने लगा. मुझे लगा कि वाहन में कोई मैन्युफैक्चरिंग या तकनीकी खामी है. मैंने कंपनी से वरिष्ठ विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला. पांच से छह बार रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो मैं परेशान हो गया. आखिरकार 29 मार्च 2025 से गाड़ी शोरूम में ही अब खड़ी है. अप्रैल में मैंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और अब यह फैसला आया है.

सवाल: क्या कभी परिवार के साथ सफर के दौरान भी ऐसी स्थिति बनी ?

जवाब: बिल्कुल, परिवार के साथ यात्रा के दौरान अगर अचानक इंजन में फॉल्ट आ जाए तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बन जाता है. उस समय मैं वाहन की ईएमआई भी भर रहा था, जबकि 29 मार्च 2025 से गाड़ी मेरे पास ही नहीं थी. नवंबर 2024 के बाद से गाड़ी ठीक से चल ही नहीं रही थी. कंपनी ने कुछ समय के लिए दूसरी गाड़ी दी थी, लेकिन वह भी मार्च तक ही मिली. उसके बाद मुझे अपने स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ी. आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी बहुत झेलना पड़ा.

सवाल: आपने उपभोक्ता आयोग जाने का फैसला क्यों लिया ?

जवाब: जब हर जगह से निराशा मिली और कहीं समाधान नहीं मिला, तब न्यायालय पर मैंने भरोसा किया. मुझे विश्वास था कि न्याय मिलेगा और आयोग ने वही भरोसा कायम रखा. मैं आयोग का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी और राहत दी.