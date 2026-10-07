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एडीआरडीई आगरा की ऐतिहासिक उपलब्धि: चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की निगरानी हुई संभव

एडीआरडीई आगरा की ऐतिहासिक उपलब्धि: चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की निगरानी संभव. ( ईटीवी भारत )

आगरा: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) के नाम मंगलवार को दो बड़ी एतिहासिक उपलब्धि रहीं. जिसमें पहली बार एडीआरडीई आगरा में बने पैराशूट से पैराट्रूपर्स ने 16 हजार फीट की ऊंचाई से न्योमा में सुरक्षित जंप किया, जो एडीआरडीई की ऐतिहासिक उपलब्धि है. इसके साथ ही एडीआरडीई में तैयार हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (एचएपीएस) का सफल फ्लाइट ट्रायल किया गया.

इसमें यह प्लेटफॉर्म समुद्र तल से करीब 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 मिनट से अधिक समय तक उड़ान भरता रहा. इससे अब चीन हो या फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की सीमा हो. इससे इन देशों की सीमा की निगरानी अब और भी आसानी से होगी. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की सराहना की और एडीआरडीई के वैज्ञानिकों को बधाई दी. डीआरडीओ के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने कमाया नाम. (DRDO) एडीआरडीई के वैज्ञानिकों की टीम ने हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म तैयार किया है. जिसका परीक्षण मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक स्थान पर किया गया. इसमें जमीन पर बने कंट्रोल स्टेशन से प्लेटफॉर्म की उड़ान पर लगातार नजर रखी गई. जिससे प्लेटफॉर्म से रियल टाइम वीडियो और उड़ान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मिलती रहीं. एचएपीएस में जीपीएस, कैमरे, ऊंचाई नियंत्रित करने वाली प्रणाली और कई दूसरे उपकरण लगाए गए हैं. तय परीक्षण पूरा होने के बाद प्लेटफॉर्म को वापस नीचे लाने का आदेश दिया तो उसे सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार कर रिकवर किया गया. इस उड़ान के दौरान मिले आंकड़ों का अब विश्लेषण किया जा रहा है.