एडीआरडीई आगरा की ऐतिहासिक उपलब्धि: चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की निगरानी हुई संभव
डीआरडीओ के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) के नाम दो बड़ी एतिहासिक उपलब्धि रहीं. पैराशूट और पैराशूटर जंप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:45 PM IST
आगरा: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) के नाम मंगलवार को दो बड़ी एतिहासिक उपलब्धि रहीं. जिसमें पहली बार एडीआरडीई आगरा में बने पैराशूट से पैराट्रूपर्स ने 16 हजार फीट की ऊंचाई से न्योमा में सुरक्षित जंप किया, जो एडीआरडीई की ऐतिहासिक उपलब्धि है. इसके साथ ही एडीआरडीई में तैयार हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (एचएपीएस) का सफल फ्लाइट ट्रायल किया गया.
इसमें यह प्लेटफॉर्म समुद्र तल से करीब 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 मिनट से अधिक समय तक उड़ान भरता रहा. इससे अब चीन हो या फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की सीमा हो. इससे इन देशों की सीमा की निगरानी अब और भी आसानी से होगी. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की सराहना की और एडीआरडीई के वैज्ञानिकों को बधाई दी.
एडीआरडीई के वैज्ञानिकों की टीम ने हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म तैयार किया है. जिसका परीक्षण मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक स्थान पर किया गया. इसमें जमीन पर बने कंट्रोल स्टेशन से प्लेटफॉर्म की उड़ान पर लगातार नजर रखी गई. जिससे प्लेटफॉर्म से रियल टाइम वीडियो और उड़ान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मिलती रहीं.
High Altitude Platform System (HAPS), a long-endurance stratospheric aerial surveillance platform designed and developed by ADRDE, Agra was successfully flight tested. The experimental flight attained an altitude of 21 km above mean mean level (AMSL) and remained at an altitude of 20 km AMSL for more than 30 minutes, while carrying useful instrumentation systems, before it was commanded to descend back to ground. The system was successfully recovered and flight performance data was analyzed.— DRDO (@DRDO_India) October 6, 2026
एचएपीएस में जीपीएस, कैमरे, ऊंचाई नियंत्रित करने वाली प्रणाली और कई दूसरे उपकरण लगाए गए हैं. तय परीक्षण पूरा होने के बाद प्लेटफॉर्म को वापस नीचे लाने का आदेश दिया तो उसे सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार कर रिकवर किया गया. इस उड़ान के दौरान मिले आंकड़ों का अब विश्लेषण किया जा रहा है.
Maiden flight trial of Advanced High-Altitude Parachute (AHAP) was successfully carried out at one of the highest-altitude drop zones, Nyoma (Mudh DZ). AHAP is a static line parachute system for mass drop of paratroopers and designed and developed by ADRDE, Agra. https://t.co/QhYm5jKc4Q— DRDO (@DRDO_India) October 6, 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई
दरअसल, एडीआरडीई के वैज्ञानिक लंबे समय से एचएपीएस विकसित करने में जुटे थे. यह प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचाई पर लंबे समय तक रहकर निगरानी जैसे कामों में उपयोगी रहेगा.
एचएपीएस के सफल परीक्षण में भारतीय वायुसेना, सीईएमआईएलएसी, डीजीसीए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य एजेंसियों ने सहयोग किया. एचएपीएस के सफल परीक्षण को लेकर डीआरडीओ, वायुसेना, पीएसयू और उद्योग जगत को बधाई दी. कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
न्योमा में 16 हजार फीट से पैराट्रूपर्स की सफल जंप
आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एडीआरडीई) में बने पैराशूट से मंगलवार को लद्दाख के न्योमा में पैराट्रूपर्स ने 16 हजार फीट की ऊंचाई से सुरक्षित जंप किया है. जो एडीआरडीई की इस ऊंचाई से पैराशूट जंप में ऐतिहासिक उपलब्धि है.
एडीआरडीई वैज्ञानिकों के डिजाइन और विकसित एडवांस्ड हाई एल्टीट्यूड पैराशूट (एएचएपी) का पहला लाइव जंप लद्दाख के न्योमा स्थित मुध ड्रॉप जोन में सफलतापूर्वक किया गया. जिसमें करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई से सफल परीक्षण से पैराशूट की क्षमता और सामरिक उपयोगिता देखी गई.
इसमें ही पैराशूट समुद्र तल से 15500 फीट की ऊंचाई पर खोला गया, जबकि लैंडिंग 13700 फीट की ऊंचाई पर स्थित ड्रॉप जोन में हुई.
एएचएपी को खास तौर पर पैराट्रूपर्स की बड़े पैमाने पर स्टैटिक लाइन ड्रॉपिंग के लिए विकसित किया है. एएचएपी की ऑपरेशनल रेंज 18 हजार फीट तक है. इसमें अलग-अलग डिप्लॉयमेंट मोड के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित उतरने की दर की सुविधा है.