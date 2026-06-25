ETV Bharat / bharat

मनकों से "मालामाल", हिसार के मंगाली गांव में घर-घर खुली मिनी फैक्ट्री, देश-विदेश भेजकर खूब हो रही कमाई

मंगाली में 18-20 हजार लोग रहते हैं : मंगाली गांव हिसार जिले का सबसे बड़ा गांव है जो हिसार शहर से तेरह किलोमीटर की दूरी पर है. इस गांव में अलग अलग हिस्सों में पांच सरपंच चुने जाते हैं. मंगाली गांव में मंगाली मोहब्बत, मंगाली झारा, मंगाली पन्ना, मंगाली सूरतिया, मंगाली जाटान हिस्से लगते हैं जिसमें पांच सरपंच चुने जाते हैं. यहां की आबादी अठारह से बीस हजार है. एक अनुमान के मुताबिक गांव के 70 प्रतिशत लोग मनकों से मालाएं बनाने का काम करते हैं.

कई राज्यों से मनकों के लिए लकड़ी मंगवाई जाती है (ETV Bharat)

मनकों का इस्तेमाल यहां भी : मनकों का इस्तेमाल केवल मालाओं में नहीं होता है बल्कि इनसे डेकोरेशन, झूमर, ब्रेसलेट, बेल्ट, सीट, कार सीट कवर भी बनाए जाते हैं जिसे बेचे जाने पर यहां के कारीगरों को मार्केट से अच्छी-खासी कमाई भी होती है.

मनकों के बाद बुरादे को भी बेचा जाता है : इस गांव के पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग मनके की मालाएं बनाकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं और अपने घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. गांव में महिलाएं समूह बनाकर इस काम को करती हैं. लकड़ी से मनके तैयार करने के बाद जो बुरादा निकलता है, उस बुरादे को भी धूप, बत्तियोंं और हवन सामाग्री के लिए बेचा जाता है. ये कारोबार गांव में इतना फैला हुआ है कि आज के वक्त में मंगाली गांव को मनकों के लिए ही जाना जाता है.

घर-घर मिनी फैक्ट्री : मंगाली गांव की पहचान मनकों की वजह से है. गांव में घर-घर लकड़ी से मनके बनाए जाते हैं और हर घर में मनकों की माला बनाने के लिए मिनी फैक्ट्री नज़र आती है. यहां पर मनकों से माला बनाकर भारत के दूसरे राज्यों के साथ-साथ विदेशों तक पहुंचाया जाता है.

मनकों से बनाई जाती है माला : मनके तैयार कर उससे मनकों की माला (जाप माला) बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल हिंदू, बौद्ध और जैन समेत कई धर्मों में मंत्रों के जाप, ध्यान और एकाग्रता के लिए किया जाता है. ये माला मन की शांति और मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद करती है.

हिसार : हरियाणा के हिसार के मंगाली गांव के लोगों की किस्मत साधारण से लगने वाले "मनकों" ने बदल डाली है. ऐसी बंपर कमाई हो रही है कि यहां घर-घर में मनके बनाने की मिनी फैक्ट्री खुल गई है जिसमें युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्गों को भी रोज़गार मिला है और देश के साथ-साथ विदेश एक्सपोर्ट करके जमकर कमाई कर रहे हैं.

60 साल पहले मनके बनाने की शुरुआत : मंगाली गांव को लकड़ी के मनके और पूजा पाठ में उपयोग होने वाली मालाओं के निर्माण के लिए "माला उद्योग का गांव" भी कहते हैं. गांव में मनकों को बनाने की शुरुआत 60 साल पहले हुई थी. तब गांव के चंद्रभान नामक व्यक्ति ने इस काम की शुरुआत की थी. कई परिवार उनके साथ काम किया करते थे. उनसे सीखकर सब अपना-अपना काम करने लगे.

महिलाओं को मिला रोज़गार (ETV Bharat)

बर्मा मशीन से बनाते हैं मनके : सबसे पहले शुरुआती दौर में हाथ से चलने वाली मशीनों से मनके बनाए जाते थे. लेकिन फिर दौर बदला और मंगाली गांव में भी बदलाव आया. लोग अब यहां मनकों को बनाने के लिए बिजली से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं. इन मशीनों को बर्मा कहा जाता है. मंगाली गांव के हर दूसरे घर में मनकों को बनाने की मशीन आसानी से मिल जाएगी.

60 साल पहले मनके बनाने की शुरुआत (ETV Bharat)

पहले हाथी दांत से बनते थे मनके : वर्ष 1940-50 में हाथी के दांत से मनके बनाए जाते थे. इसके बाद हाथी के दांत आने बंद हो गए. फिर लाल चंदन की लकड़ी से मनके बनाए जाते थे. 2011-12 से लाल चंदन की लकड़ी भी आनी बंद हो गई.

महिलाएं भी कर रही कमाई (ETV Bharat)

कई राज्यों से लकड़ी मंगवाई जाती है : उसके बाद दूसरे पेड़ों की लकड़ी से मनके बनाए जाने लगे. मनके बनाने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से लकड़ी मंगवाई जाती है. शीशम, कदम और नीम की लकड़ी से भी मनके बनाए जाते हैं.

घर-घर मनकों की मिनी फैक्ट्री (ETV Bharat)

लकड़ी में छेद कर तैयार होते हैं मनके : गांव के राजेश के अनुसार मंगाली में काफी अरसे से मनकों को बनाने का चलन है और लगभग हर शख्स मनकों को बनाने के उद्योग से जुड़ा हुआ है. बिजली के मोटर वाली मशीन के जरिए लकड़ी में छेद करके मनकों को तैयार किया जाता है. पुरुष कारीगरों के अलावा महिलाएं भी मनकों को तैयार करती है और मालाओं में मनकों को पिरोने का काम करती है.

मनकों से ब्रेसलेट (ETV Bharat)

मनकों से बनाई जाने वाली मालाएं : अगर मनकों से बनाई जाने वाली मालाओं की बात करें तो जप माला (108) के अलावा तुलसी माला, तसबीह के लिए माला, करुंगली माला, सजावटी माला, सुगंधित माला भी तैयार की जाती है.

खूबसूरत मनके (ETV Bharat)

इन जगहों पर मनकों की मालाओं की सप्लाई : मंगाली से मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, जयपुर, बनारस, नासिक, अयोध्या, के अलावा थाईलैंड, मलेशिया, अरब देशों में मालाएं सप्लाई की जाती है.

प्रदर्शनी में भी जाते हैं (ETV Bharat)

8 बड़ी और 20 मध्यम ईकाईयां : मनकों को तैयार करने की गांव में 8 बड़ी और 20 मध्यम ईकाईयां हैं. बड़ी यूनिट में करीब 20 और छोटी ईकाईयों में 8 से 10 लोग काम करते हैं.

मनकों से बनाई जाती है माला (ETV Bharat)

महिलाओं का बड़ा योगदान : महिलाओं का इस उद्योग में बहुत बड़ा योगदान है. महिलाए खुद मशीन से मनके तैयार करती हैं और मालाएं भी बनाती हैं. मनकों की सफाई, पॉलिशिंग, छंटाई और माला पिरोने का काम करती हैं.

लकड़ी से मनके बनाती महिलाएं (ETV Bharat)

शादी होने के बाद भी बनाती हैं मनके : मनकों से गांव का जुड़ाव कुछ ऐसा है कि बेटियों की शादी हो जाने के बावजूद भी ससुराल में रहकर बेटियां मनकों और मनकों की मालाओं को बनाने का काम करती हैं. जिन गांवों में मंगाली गांव से जुड़े लोगों की रिश्तेदारी है, वहां भी ये काम शुरू हो गया है. गुरेरा, दनौदा, नंगथला, बापोडा, बीरण, तोशाम इनमें शामिल है.

मनके बनाता कारीगर (ETV Bharat)

50 हजार तक की कमाई : मंगाली की समाज सेविका सुमित्रा देवी ने बताया कि जब वे शादी के बाद मंगाली गांव आई तो उसी समय से वे माला बनाने का काम करती हैं. गांव में ज्यादातर घरों में मनकों को बनाया जाता है. एक परिवार में कम से कम 3 लोग इस काम को कर रहे हैं और 45 हजार से 50 हजार रुपए तक की कमाई कर रहे हैं. सुमित्रा ने बताया कि महिलाओं को ऋण भी मिल जाता है जिससे वे इस काम को शुरू कर सकती हैं. भारती फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को मनके बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. पंद्रह दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है. साथ ही सरकार की ओर से सूरजकुंड समेत अलग-अलग जगहों पर लगने वाली प्रदर्शनियों में भी वे जाती हैं. वे दिल्ली-मुंबई के अलावा राजस्थान, कर्नाटक में लगने वाली प्रदर्शनियों में भी शामिल हो चुकी हैं. साथ ही गुरुग्राम में आयोजित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी वे जा चुकी हैं.

मनके बनाता कारीगर (ETV Bharat)

पति की नौकरी जाने के बाद मनकों को सहारा : मंगाली गांव की इंद्रा ने बताया कि उनके पति की नौकरी चली गई थी. इस काम की शुरुआत पांच से छह हजार रुपये में की थी. इसके माध्यम से घर का खर्चा आसासी से निकलने लगा और अब वे इस काम को करके काफी खुश हैं.

मनके (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : ये पेड़ करता है मोतियों की बरसात, आप भी इसे लगा कर सकते कमाई, भगवान श्रीकृष्ण को भी है बेहद पसंद

ये भी पढ़ें : मुनाफे का "मोती", नौकरी छोड़ घर में शुरू की खेती, करोड़ों रुपए की कमाई, हैदराबाद से विदेश तक सप्लाई

ये भी पढ़ें : कटहल ने किया मालामाल, फरीदाबाद के किसान मुकेश खेती में कर रहे नए प्रयोग, सालभर हो रही बंपर कमाई