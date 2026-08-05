ETV Bharat / bharat

AI नहीं, डेटा स्पेशलिस्ट में हायरिंग ट्रेंड सबसे तेज, 5 साल में 110% बढ़ोतरी का अनुमान, इन नौकरियों पर संकट

किस सेक्टर में नौकरियों की डिमांड बढ़ने की उम्मीद: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक डेटा स्पेशियलिस्ट की 110% डिमांड बढ़ने की उम्मीद है. इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) स्पेशियलिस्ट की 85%, सॉफ्टवेयर डेवलपर की 60%, ग्रीन एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) और EV स्पेशियलिस्ट की 45%, UI-UX डेवलपर की 45% डिमांड बढ़ने वाली है. इसके अलावा हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों में भी नौकरियों की डिमांड में तेजी आने की उम्मीद है. डिजिटल बदलाव और सरकारी नीतियों के कारण इन क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार सृजित होंगे.

किस सेक्टर में नौकरियों की सबसे ज्यादा डिमांड: ग्लोबल और भारतीय जॉब मार्केट में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI/FinTech) सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. डिजिटल बदलाव, सस्टेनेबिलिटी की ओर झुकाव और ऑटोमेशन की वजह से एम्प्लॉयर खास स्किल्स वाले लोगों को हायर करने के लिए जोर दे रहे हैं.

सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑटोनॉमस EV स्पेशलिस्ट और UI-UX डिजाइनर्स की भी काफी मांग रहने वाली है. साथ ही, कुछ पारंपरिक क्लर्क वाली नौकरियों यानी एंट्री लेवल जॉब्स में कमी आने की उम्मीद है. रिपोर्ट में पढ़िए, किस सेक्टर में कितनी डिमांड बढ़ने वाली है? और किस सेक्टर में नौकरियां खत्म होने वाली हैं?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली. आने वाले सालों में जॉब मार्केट में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. अनुमान है कि 2030 तक डेटा स्पेशलिस्ट की संख्या में 110% की बढ़ोतरी हो सकती है. AI और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की संख्या में 85% की बढ़ोतरी का अनुमान है.

हैदराबाद: Hiring Trends India: टेक्नोलॉजी ने अलग-अलग इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स की डिमांड को बदल दिया है. एक जमाना था जब पारंपरिक डिग्रियां लेने के बाद आसानी से नौकरी मिल जाया करती थी. लेकिन, अब ऐसा नहीं है. वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले क्षेत्र हैं, जिनकी हायरिंग में 33% तक की भारी बढ़ोतरी देखी गई है.

डेटा साइंटिस्ट: डेटा साइंटिस्ट डेटा-आधारित तरीकों का इस्तेमाल करके जरूरी सवालों के जवाब देते हैं और नतीजों का अनुमान लगाने के लिए प्रेडिक्टिव मॉडल और एल्गोरिदम बनाते हैं. वे Python और SQL जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटासेट का विश्लेषण करते हैं. डेटा की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस से जुड़े फैसलों में मदद के लिए जरूरी जानकारी देते हैं. इस भूमिका में एनालिटिकल प्रॉब्लम-सॉल्विंग और जटिल नतीजों को काम के सुझावों में बदलने की क्षमता का मेल होता है, जिससे प्रोफेशनल्स इनोवेशन में सबसे आगे रहते हैं.

डेटा साइंटिस्ट डेटा-आधारित तरीकों का इस्तेमाल करके जरूरी सवालों के जवाब देते हैं और नतीजों का अनुमान लगाने के लिए प्रेडिक्टिव मॉडल और एल्गोरिदम बनाते हैं. वे Python और SQL जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटासेट का विश्लेषण करते हैं. डेटा की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस से जुड़े फैसलों में मदद के लिए जरूरी जानकारी देते हैं. इस भूमिका में एनालिटिकल प्रॉब्लम-सॉल्विंग और जटिल नतीजों को काम के सुझावों में बदलने की क्षमता का मेल होता है, जिससे प्रोफेशनल्स इनोवेशन में सबसे आगे रहते हैं. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट: इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी बनाकर, खतरों पर नज़र रखकर और नियमों का पालन सुनिश्चित करके कंपनी के नेटवर्क और सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं. वे जोखिम कम करने की रणनीतियां बनाते हैं. स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं और बदलते साइबर खतरों से मजबूत सुरक्षा बनाए रखने के लिए अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर काम करते हैं.

इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी बनाकर, खतरों पर नज़र रखकर और नियमों का पालन सुनिश्चित करके कंपनी के नेटवर्क और सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं. वे जोखिम कम करने की रणनीतियां बनाते हैं. स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं और बदलते साइबर खतरों से मजबूत सुरक्षा बनाए रखने के लिए अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर काम करते हैं. मार्केट रिसर्च एनालिस्ट: मार्केट रिसर्चर कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और मार्केट का अध्ययन करके कंपनी की रणनीति में मदद करते हैं. वे डेटा इकट्ठा करने के नए तरीके डिजाइन करते हैं. ट्रेंड्स की पहचान करते हैं और इस बारे में जानकारी देते हैं कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कहां फिट बैठती हैं. इस भूमिका में डेटा को काम के बिजनेस सुझावों में बदलने के लिए एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और साफ कम्युनिकेशन का मेल होता है.

मार्केट रिसर्चर कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और मार्केट का अध्ययन करके कंपनी की रणनीति में मदद करते हैं. वे डेटा इकट्ठा करने के नए तरीके डिजाइन करते हैं. ट्रेंड्स की पहचान करते हैं और इस बारे में जानकारी देते हैं कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कहां फिट बैठती हैं. इस भूमिका में डेटा को काम के बिजनेस सुझावों में बदलने के लिए एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और साफ कम्युनिकेशन का मेल होता है. फाइनेंशियल मैनेजर: फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी के फाइनेंस की देखरेख करते हैं, मुनाफे और खर्चों पर नजर रखते हैं और लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बड़े फाइनेंशियल फैसलों में गाइड करते हैं. उनकी भूमिका में फाइनेंशियल रणनीति को बिजनेस के लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए मजबूत कम्युनिकेशन, प्लानिंग और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स की जरूरत होती है.

फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी के फाइनेंस की देखरेख करते हैं, मुनाफे और खर्चों पर नजर रखते हैं और लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बड़े फाइनेंशियल फैसलों में गाइड करते हैं. उनकी भूमिका में फाइनेंशियल रणनीति को बिजनेस के लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए मजबूत कम्युनिकेशन, प्लानिंग और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स की जरूरत होती है. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स: सॉफ्टवेयर और एप्स को डिजाइन, कोड और मेंटेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही करते हैं. ये सिस्टम बनाने और अपडेट करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और असरदार प्रोडक्ट्स बनाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ यूजर की जरूरतों को भी समझते हैं.

सॉफ्टवेयर और एप्स को डिजाइन, कोड और मेंटेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही करते हैं. ये सिस्टम बनाने और अपडेट करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और असरदार प्रोडक्ट्स बनाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ यूजर की जरूरतों को भी समझते हैं. वेब डेवलपर्स (UI-UX डेवलपर्स): वेबसाइट बनाने और उसे मेंटेन करने का काम वेब डेवलपर्स करते हैं. फ्रंट-एंड, बैक-एंड, फुल-स्टैक या वेबमास्टर जैसी भूमिकाओं में ये माहिर होते हैं. ये ब्रांड्स और क्लाइंट्स के लिए यूजर-फ्रेंडली साइट्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं और डिजाइन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं.

किस तरह की नौकरियां हो सकती हैं खत्म: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक AI, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ने के कारण रूटीन काम करने वाली नौकरियां खत्म होने की सबसे ज्यादा संभावना है. हालांकि नई नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन डेटा एंट्री, कैशियर, बैंक टेलर (क्लर्क) और टेलीमार्केटर जैसे पद भारी बदलाव और गिरावट का सामना कर सकते हैं.

डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग: AI-पावर्ड टूल्स अब इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से डेटा को स्कैन, कैटेगराइज और एक्सट्रैक्ट करते हैं. ऑटोमेशन से बड़े डेटासेट मैनेज होने के कारण, मैनुअल डेटा एंट्री की नौकरियां तेजी से कम हो रही हैं.

AI-पावर्ड टूल्स अब इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से डेटा को स्कैन, कैटेगराइज और एक्सट्रैक्ट करते हैं. ऑटोमेशन से बड़े डेटासेट मैनेज होने के कारण, मैनुअल डेटा एंट्री की नौकरियां तेजी से कम हो रही हैं. मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग: AI-पावर्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म कई टेस्ट केस चला सकते हैं, नतीजों का विश्लेषण कर सकते हैं और समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं. इस दक्षता के कारण मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स की जरूरत कम हो रही है.

AI-पावर्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म कई टेस्ट केस चला सकते हैं, नतीजों का विश्लेषण कर सकते हैं और समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं. इस दक्षता के कारण मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स की जरूरत कम हो रही है. कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव: चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट 24/7 ग्राहकों के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों को संभालते हैं और तुरंत जवाब देते हैं. रूटीन कस्टमर सर्विस की नौकरियां कम हो रही हैं. क्योंकि, AI स्टैंडर्डाइज्ड सपोर्ट का काम संभाल रहा है.

चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट 24/7 ग्राहकों के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों को संभालते हैं और तुरंत जवाब देते हैं. रूटीन कस्टमर सर्विस की नौकरियां कम हो रही हैं. क्योंकि, AI स्टैंडर्डाइज्ड सपोर्ट का काम संभाल रहा है. टेलीमार्केटर्स: AI-संचालित आउटरीच सिस्टम ऑटोमेटेड सेल्स पिच दे सकते हैं और बड़े पैमाने पर ग्राहकों से जुड़ सकते हैं. पारंपरिक टेलीमार्केटिंग नौकरियां खत्म हो रही हैं. क्योंकि, कंपनियां इन किफायती टूल्स को अपना रही हैं.

AI-संचालित आउटरीच सिस्टम ऑटोमेटेड सेल्स पिच दे सकते हैं और बड़े पैमाने पर ग्राहकों से जुड़ सकते हैं. पारंपरिक टेलीमार्केटिंग नौकरियां खत्म हो रही हैं. क्योंकि, कंपनियां इन किफायती टूल्स को अपना रही हैं. फास्ट फूड वर्कर्स: रेस्तरां में सेल्फ-सर्विस कियोस्क और किचन रोबोट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऑर्डर लेने और खाना तैयार करने जैसे काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं, जिससे स्टाफ पर निर्भरता कम हो रही है.

रेस्तरां में सेल्फ-सर्विस कियोस्क और किचन रोबोट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऑर्डर लेने और खाना तैयार करने जैसे काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं, जिससे स्टाफ पर निर्भरता कम हो रही है. एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सपोर्ट: डॉक्यूमेंट तैयार करना, शेड्यूलिंग और बेसिक कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू अब ऑटोमेटेड हो गए हैं. पैरालीगल और लीगल एडमिन की नौकरियां कम हो रही हैं. क्योंकि, फर्म्स रूटीन काम डिजिटल सिस्टम पर शिफ्ट कर रही हैं.

डॉक्यूमेंट तैयार करना, शेड्यूलिंग और बेसिक कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू अब ऑटोमेटेड हो गए हैं. पैरालीगल और लीगल एडमिन की नौकरियां कम हो रही हैं. क्योंकि, फर्म्स रूटीन काम डिजिटल सिस्टम पर शिफ्ट कर रही हैं. आउटबाउंड सेल्स एजेंट्स: AI सिस्टम रूटीन सेल्स कॉल और पिच को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है. हालांकि, जटिल सेल्स के लिए अभी भी इंसानी इनपुट की जरूरत होती है, लेकिन बार-बार किए जाने वाले आउटरीच काम खत्म हो रहे हैं.

AI सिस्टम रूटीन सेल्स कॉल और पिच को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है. हालांकि, जटिल सेल्स के लिए अभी भी इंसानी इनपुट की जरूरत होती है, लेकिन बार-बार किए जाने वाले आउटरीच काम खत्म हो रहे हैं. ड्राइवर्स: ऑटोनॉमस वाहन और ड्रोन डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव ला रहे हैं. ऑटोमेशन के ज्यादा भरोसेमंद होने के कारण टैक्सी, ट्रक और डिलीवरी ड्राइवर की नौकरियों में भारी गिरावट आ रही है.

कितनी नौकरियां खत्म होंगी? कितनी नई नौकरियां आएंगी: ऑटोमेशन और AI से कम समय में जितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं, उससे कहीं ज्यादा खत्म हो रही हैं. लेकिन, ग्लोबल अनुमान बताते हैं कि 2030 तक कुल मिलाकर नौकरियों में बढ़ोतरी होगी. दुनिया भर में लगभग 92 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जबकि 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, यानी कुल मिलाकर 78 मिलियन नौकरियों की बढ़ोतरी होगी. चुनौती यह है कि ज्यादातर नौकरियां रूटीन क्लर्क वाली हैं जो खत्म हो रही हैं. जबकि ज्यादातर नई नौकरियों के लिए एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स की जरूरत को तवज्जो दी जाएगी.

जॉब मार्केट में बदलावों की वजह क्या: जॉब मार्केट में तेजी से हो रहे बदलावों की मुख्य वजहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन का बढ़ता उपयोग, स्किल गैप यानी पारंपरिक शिक्षा का आधुनिक जरूरतों से मेल न खाना और ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता हैं.

रूटीन कामों का ऑटोमेशन: AI और रोबोटिक्स अब बार-बार किए जाने वाले और नियमों पर आधारित काम संभालते हैं, जैसे डेटा एंट्री, टेलीमार्केटिंग और बेसिक कस्टमर सपोर्ट. मशीनें इन्हें तेजी से, सस्ते में और सटीकता से कर सकती हैं.

स्किल वाली भूमिकाओं में AI का सहयोग: AI कई नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है. डॉक्टर, इंजीनियर और वकील रूटीन कामों को संभालने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे जटिल फैसले लेने पर ध्यान दे पाते हैं.

प्रोडक्टिविटी बढ़ने से मांग में बढ़ोतरी: AI दक्षता बढ़ाता है, जिससे अक्सर आउटपुट की मांग बढ़ती है. उदाहरण के लिए, सस्ता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे इंजीनियरिंग की नौकरियां बनी रहती हैं. लेकिन जिन क्षेत्रों में मांग निश्चित होती है, वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है.

स्किल की बढ़ती ज़रूरतें: एंट्री-लेवल की नौकरियां कम हो रही हैं. क्योंकि, AI बुनियादी काम संभालता है. बची हुई नौकरियों के लिए ज्यादा विशेषज्ञता, देखरेख और निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है. कर्मचारियों को AI इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में नई स्किल सीखनी होंगी.

ये भी पढ़ें: रिसर्च-डेवलपमेंट में 14% बढ़ा भारत का खर्च; जापान से फिर भी 4 गुना पीछे है अपना देश