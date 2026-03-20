ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में पशु चिकित्सक की मौत, जांच के आदेश

चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में पशु चिकित्सक की मौत ( file photo-ANI )