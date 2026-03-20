कर्नाटक : चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में पशु चिकित्सक की मौत, जांच के आदेश
कर्नाटक चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में पशु चिकित्सक की मौत मामले की जांच रिपोर्ट सात दिन में सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : March 20, 2026 at 1:13 PM IST
शिवमोगा (कर्नाटक): कर्नाटक के शिवमोगा स्थित तवरेकोपा लायन एवं टाइगर सफारी सह चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े के हमले में एक पशु चिकित्सक की मौत हो गई.
इस संबंध में वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि बेंगलुरु की रहने वाली पशु चिकित्सक डॉ. समीक्षा रेड्डी (27) की हाल में संविदा पर नियुक्ति की गई थी. वह गुरुवार रात एक सन कॉन्योर पक्षी के इलाज के लिए करीब साढ़े 10.30 बजे चिड़ियाघर के अस्पताल गई थीं.
बाद में रात 11:45 बजे जब वह थर्मल कैमरे से वहां एक गर्भवती दरियाईघोड़े के शरीर का तापमान जांचने गईं, तो दरियाईघोड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया. इस वजह से डॉ. समीक्षा रेड्डी गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत शिवमोगा मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
तवरेकोपा लायन एवं टाइगर सफारी के कार्यकारी निदेशक डॉ. अमराक्षरा ने एक बयान में कहा कि डॉ. समीक्षा की सर्जरी हुई और शुक्रवार सुबह 6:30 बजे उनकी मौत हो गई.
वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में मृतक डॉक्टर के परिवार के साथ खड़ी है. हर जीवन कीमती है. भगवान उनके परिवार को जुदाई का दर्द सहने की शक्ति दे.
मंत्री ने मृतक युवा पशु चिकित्सक के परिवार को नियमों के मुताबिक तुरंत मुआवजा देने का निर्देश दिया, और यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी चिड़ियाघरों में पशु चिकित्सक किसी भी जंगली जानवर का इलाज करते समय निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करें.
मंत्री ने वरिष्ठ पशु चिकित्सकों और वन अधिकारियों की एक टीम बनाकर इस हादसे की जांच करने और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है.
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