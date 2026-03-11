ETV Bharat / bharat

'तीन बच्चे.. हिंदू सच्चे.. बाकी कच्चे..' बोले प्रवीण तोगड़िया- 'आज हम दो हमारे पौने दो'

दरभंगा: लहेरियासराय स्थित पचाढी स्थान छावनी परिसर में मंगलवार देर रात अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद (AHP) एवं राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा परिवार की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुओं के तीन बच्चे होने चाहिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'तीन बच्चे हिंदू सच्चे, बाकी हिंदू कच्चे.'

'तीन बच्चे हिंदू सच्चे, बाकी हिंदू कच्चे.': प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदू समाज को मजबूत बनाने के लिए जनसंख्या संतुलन जरूरी है. अपने संबोधन में प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू संगठन की आवश्यकता पर बल देते हुए जनसंख्या, घुसपैठ, गौहत्या और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

प्रवीण तोगड़िया का बयान (ETV Bharat)

"हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना होगा. परिवार और समाज को मजबूत बनाना होगा. तीन बच्चे हिंदू सच्चे, बाकी हिंदू कच्चे."- प्रवीण तोगड़िया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एएचपी

प्रवीण तोगड़िया ने आगे कहा कि "2000 तक हम दो हमारे दो थे और आज हम दो हमारे पौने दो हैं. हिंदुओं की जनसंख्या एक सौ 14 करोड़ तीन साल से घटना शुरू हो गई है. हम अगले 75 वर्षों में लगभग 50 करोड़ रहेंगे. सबसे पहले उत्तर बिहार बांग्लादेश बनने वाला है, किसी भ्रम में मत रहो. पूर्णिया, कटिहार की स्थिति अपने आंखों से देख लो."

हिंदुओं से तोगड़िया की अपील: उन्होंने जनसंख्या के मुद्दे पर कहा कि सच्चे हिंदू बनने के लिए तीन बच्चे करो, तीन बच्चे हिंदू सच्चे, बाकी हिंदू कच्चे. देश की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए तोगड़िया ने कहा कि भारत पहले भी महान था, आज भी महान है और आगे भी महान रहेगा.

लव जेहाद पर क्या बोले तोगड़िया: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत का गौरव बढ़ रहा है.लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए. यदि किसी बहन-बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो समाज की सभी जातियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए.