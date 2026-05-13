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हिंदू धर्म जीवनशैली का हिस्सा, आस्था साबित करने के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सबरीमला मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म एक जीवनशैली है और यह आवश्यक नहीं है कि हिंदू धर्म में बने रहने के लिए मंदिर जाना या धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य हो.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "लोग अपनी झोपड़ी में दीपक जलाते हैं, बस इतना ही काफी है." न्यायालय ने हिंदू धर्म की सादगी और समावेशिता पर बल दिया.नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और दाऊदी बोहरा सहित विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.

पीठ में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची शामिल हैं.

प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि वेदों को स्वीकार करने के बारे में मुझसे किसी ने नहीं पूछा और न ही किसी ने ऐसा कहा. मैं वेदों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या यह सच है कि आज जो लोग हिंदू कहलाते हैं, वे सभी वेदों को आध्यात्मिक और दार्शनिक सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकार मानते हैं? उन्होंने आगे कहा, "तो इस तरह हम धर्म में समाहित नहीं हुए, बल्कि धर्म ने हमें भस्म कर दिया. हमें संवैधानिक दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा कि हमारे पास क्या विकल्प है, क्या अधिकार है ?"

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "हिंदू धर्म को जीवन शैली भी कहा जाता है. किसी हिंदू के लिए मंदिर जाना या धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य नहीं है. वह फिर भी हिंदू ही रहता है, क्योंकि यह जीवन शैली है." गोपाल ने कहा कि अगर यह संदर्भ निर्णय में शामिल हो जाए तो बड़ी राहत मिलेगी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह पहले से ही मौजूद है और इस पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है.”न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "मंदिरों में न जाएं. घर में ऐसी कोई जगह या कमरा न रखें जहां पूजा-अर्चना की जाती हो. फिर भी उनकी मानसिकता ऐसी है कि वे हिंदू हैं. यह जीवन शैली है."