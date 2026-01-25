ETV Bharat / bharat

हरिद्वार में RSS के 100 साल पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन, दोहराई गई बायलॉज का पालन कराने की मांग

हरिद्वार के हरकी पैड़ी पर हिंदू सम्मेलन में गरजे लोग, गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक से जुड़ी बायलॉज लागू करने की मांग

HARIDWAR HINDU SAMMELAN
हरिद्वार के हरकी पैड़ी पर हिंदू सम्मेलन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 8:13 PM IST

हरिद्वार: प्रसिद्ध हरकी पैड़ी पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई देशभक्ति, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई. गंगा पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. जबकि, समापन पर मां भारती व मां गंगा की भव्य आरती भी की गई. इस दौरान स्वामी हरिचेतनानंद गिरी और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध करने की बात कही.

महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद गिरी ने कहा कि आजादी के बाद हिंदुओं को जाति और संप्रदायों के नाम पर आपस में लड़ाने का बहुत बड़ा षड़यंत्र रचा गया था, लेकिन अब सनातन का कालखंड चल रहा है. जिन भाइयों को धर्मांतरण कर हमसे अलग कर दिया गया था, उन सबको गले से लगाएंगे. घर-घर पूरे राष्ट्र में इस संदेश को पहुंचाया जाएगा.

HARIDWAR HINDU SAMMELAN
हिंदू सम्मेलन में पहुंचे साधु संत और स्थानीय लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"देश में ऊंच नीच का भेदभाव डाला गया. जबकि, शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख और व्याख्या नहीं है. व्यक्ति केवल कर्मों से ऊंचा होता है, लेकिन लोगों ने इसको जाति से जोड़ दिया. इन सब कुरीतियों को दूर करके सबको गले से लगाया जाएगा."- हरिचेतनानंद गिरी, महामंडलेश्वर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेंद्र ने बताया कि संगठन के शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. हरिद्वार से पहले हिंदू सम्मेलन की शुरुआत की गई है. पूरे उत्तराखंड में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. समाज में एकता और समरता का भाव बनाने के उद्देश्य से हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं.

"प्राचीन समय से हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी पर गैर हिदुओं का प्रवेश वर्जित है. इसका बायलॉज भी है. देश के अन्य कई मंदिरों में भी बिना श्रद्धा वाले लोगों का प्रवेश वर्जित है. दुकानों के लोभ लालच के चक्कर ऐसा हो रहा है. साधु संतों की मांग पर हिंदू धर्मों के तीर्थ स्थलों पर गाय और गंगा माता के न मानने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए और सबको यह बात स्वीकार भी करनी चाहिए."- डॉ. शैलेंद्र, प्रांत प्रचारक, आरएसएस

वहीं, हरिद्वार के श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि 'हरकी पैड़ी पर अहिंदुओं का प्रवेश हमेशा वर्जित रहेगा. सम्मेलन के माध्यम से यह मांग उनके और साधु संतों की ओर से की गई है.' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड से हिंदू सम्मेलन की शुरुआत हो गई है. आगे पूरे उत्तराखंड में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे.

HARIDWAR HINDU SAMMELAN
हिंदू सम्मेलन में उमड़े लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

श्री गंगा हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेंद्र, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद गिरी, महामंडलेश्वर साध्वी मैत्रेयी यति गिरी, श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, नगर विधायक मदन कौशिक समेत बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग शामिल हुए.

