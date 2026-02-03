ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का छलका दर्द, कहा- नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं; सरकार से की ये मांग

ईटीवी भारत से बातचीत में सोना दास बताते हैं कि हम 2011 में आए थे. उस समय 27 परिवार थे. बाद में 2013 में सैकड़ों लोग और आए. हम सब कानूनी तरीके से आए हैं, छुपकर नहीं आए. वे कहते हैं कि कई लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन बाकी लोगों के दस्तावेज अभी भी लंबित हैं. सरकार से मांग है कि जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है उन्हें भी जल्द मिले, जिससे आधार कार्ड व बाकी सुविधाएं मिल सकें. झुग्गीनुमा घरों की ओर इशारा करते हुए सोना दास कहते हैं कि ये मकान हमने खुद लकड़ी व टिन से बनाए हैं. बारिश में पानी टपकता है, फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि भारत की जमीन मिली है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की जिंदगी नागरिकता मिलने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ही गुजर रही है. साल 2011 से यहां बसे ये परिवार कहते हैं कि वे कानूनी तरीके से वीजा व पासपोर्ट के साथ भारत आए थे, लेकिन आज भी स्थायी आवास, सड़क, सफाई और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. ईटीवी भारत में ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों से बातचीत कर हकीकत जानी तो लोगों का दर्द सामने आया.

बुजुर्ग लक्ष्मी कहती हैं कि बच्चे रेहड़ी लगाकर कमाते हैं. कोई पक्का ठिकाना नहीं है. सरकार हमें कहीं बसाए, बच्चों को संभाले. उनकी आवाज में बेबसी साफ दिखाई दी. वहीं, सीता ने बताया कि वह 2013 में पाकिस्तान से परिवार के साथ आईं, लेकिन उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है. नागरिकता कुछ लोगों को मिली है कुछ को नहीं. हमें सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिली है. घर भी खुद बनाया है. पानी की सप्लाई सीमित है और बाकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं.

हिंदू शरणार्थियों का दैनिक जीवन (ETV Bharat)

पढ़ाई और आवास सबसे जरूरी

वहीं, कन्हैया ने बताया कि उन्हें नागरिकता मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं. मैं मोबाइल कवर बेचता हूं. हम परिवार चला लेंगे, पर मकान पक्का होना चाहिए. वे मानते हैं कि पढ़ाई और आवास सबसे जरूरी है. सरकार इसपर ध्यान दे. जबकि मीरा ने बताया कि करीब 15 साल से वह यहां हैं. नागरिकता मिली, लेकिन राशन कार्ड और आधार कार्ड कई लोगों का नहीं बना है. बिजली फ्री नहीं है, सड़कें कच्ची हैं, झोपड़ियों की छत से पानी टपकता है. वे कहती हैं कि वोटर कार्ड बन गया, लेकिन बाकी सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं.

शरणार्थियों को नहीं मिल रहा बुनियादी सुविधाएं (ETV Bharat)

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में महिलाएं सिलाई जैसे छोटे काम कर रही हैं, जबकि पुरुष दिहाड़ी या रेहड़ी-पटरी से परिवार चला रहे हैं. लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में धार्मिक असुरक्षा के कारण वे सब कुछ छोड़कर आए. भारत हमारा वतन है, यहां सुरक्षित हैं, लेकिन सम्मानजनक घर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए. इन शरणार्थियों की मांग सीधी है कि नागरिकता के साथ पक्का आवास, पहचान दस्तावेज व बुनियादी सुविधाएं मिले, जिससे वे भी आम नागरिकों की तरह सामान्य जीवन जी सके.

