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कांवड़ यात्रा तक 'देवबंद शुद्धिकरण' कार्यक्रम स्थगित, फिर होगा तारीख का ऐलान, कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा हिंदू रक्षा दल

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दारुल उलूम देवबंद के परिसर के नीचे प्राचीन शिवलिंग होने का दावा हिंदू रक्षा दल द्वारा किया गया है

SHIVLING AT DARUL ULOOM DEOBAND
सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2026 at 11:39 AM IST

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देहरादून: हिंदू रक्षा दल ने 11 अगस्त को देवबंद पहुंचकर शुद्धिकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी. इसके लिए हिंदू रक्षा दल के सदस्य हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल लेने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के बीच गंगाजल लेकर देवबंद जाने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई. इसके बाद संगठन ने कांवड़ यात्रा तक कार्यक्रम स्थगित कर दिया. हिंदू रक्षा दल का दावा है कि गंगाजल टपकेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाया गया है और कुछ गंगाजल कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है. अब 11 अगस्त के बाद नई तारीख तय होगी.

कांवड़ यात्रा तक देवबंद शुद्धिकरण कार्यक्रम स्थापित: देवबंद जाकर गंगाजल से शुद्धिकरण करने के हिंदू रक्षा दल के ऐलान के बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया. कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने संगठन के इस कार्यक्रम को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए. हिंदू रक्षा दल के सदस्यों का हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर पैदल देवबंद जाने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने हरकी पैड़ी पर ही उन्हें रोक दिया. प्रशासन और पुलिस के साथ बातचीत के बाद फिलहाल इस कार्यक्रम को कांवड़ यात्रा तक स्थगित कर दिया गया है.

देवबंद परिसर में शिवलिंग होने का दावा: दरअसल पूरा मामला देवबंद में एक परिसर के भीतर जमीन के नीचे शिवलिंग होने के दावे से जुड़ा है. हिंदू रक्षा दल की ओर से इस संबंध में दावा किया गया और इसके बाद संगठन ने देवबंद जाकर गंगाजल से परिसर के शुद्धिकरण का ऐलान किया था. संगठन की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक 9 अगस्त को हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल भरकर पैदल यात्रा शुरू की जानी थी. इसके बाद 11 अगस्त को देवबंद पहुंचकर गंगाजल से शुद्धिकरण किए जाने की बात कही गई थी.

पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क: कार्यक्रम की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस विभाग के साथ खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया. पुलिस को आशंका थी कि कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार से देवबंद तक इस तरह का कार्यक्रम कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है. खास तौर पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की स्थिति को लेकर सतर्क नजर आया.

हिंदू रक्षा दल को देवबंद जाने से रोका गया: इसी के तहत हिंदू रक्षा दल के सदस्यों को हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर देवबंद जाने से रोक दिया गया. बताया गया कि प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की. इस दौरान अधिकारियों की ओर से साफ तौर पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई. पुलिस-प्रशासन के रुख के बाद हिंदू रक्षा दल ने फिलहाल 11 अगस्त को प्रस्तावित देवबंद शुद्धिकरण कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया है.

हिंदू रक्षा दल देवबंद जाने की नई तारीख घोषित करेगा: हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष ललित शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि-

कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद देवबंद जाने के लिए नई तारीख तय की जाएगी. संगठन अपने फैसले से पीछे नहीं हटा है, बल्कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम को फिलहाल टाला गया है.
-ललित शर्मा, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा दल, उत्तराखंड-

ललित शर्मा के मुताबिक हरकी पैड़ी से लिया गया गंगाजल टपकेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाया गया है. कुछ गंगाजल हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है. संगठन का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी गंगाजल को लेकर देवबंद जाया जाएगा और वहां शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया जाएगा.

देवबंद पुलिस ने भी हिंदू रक्षा दल को चेतावनी दी थी: इससे पहले देवबंद पुलिस की ओर से भी हिंदू रक्षा दल को इस तरह का कार्यक्रम नहीं करने देने की चेतावनी दी गई थी. पुलिस ने कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की बात कही थी. ऐसे में अब संगठन के अगले कदम पर पुलिस और खुफिया विभाग की नजर रहेगी.

कानूनी लड़ाई लड़ने का हिंदू रक्षा दल ने लिया फैसला: हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष ललित शर्मा ने यह भी कहा है कि संगठन इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा. फिलहाल कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. अब कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद हिंदू रक्षा दल की ओर से देवबंद जाने की नई तारीख घोषित की जाएगी. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा पुलिस-प्रशासन के लिए एक बार फिर चुनौती बन सकता है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद स्थित है. देवबंद में इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम है. हिंदू रक्षा दल का दावा है कि दारुल उलूम देवबंद में परिसर के नीचे 14 फीट की गहराई में प्राचीन शिवलिंग है. संगठन ने इसकी प्रशासनिक जांच की मांग के साथ वहां गंगाजल चढ़ाने का ऐलान किया है. संगठन ने सहारनपुर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परिसर की खुदाई और वैज्ञानिक जांच की मांग की है.
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