पंजाब से भाईचारे का संदेश, हिंदू परिवार ने मस्जिद के लिए दान की जमीन
संगरूर के पुन्नेवाल गांव में मस्जिद नहीं थी. एक हिंदू परिवार ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी.
Published : February 8, 2026 at 10:43 PM IST
संगरूर (पंजाब): संगरूर जिले के एक हिंदू परिवार ने पूरे देश को भाईचारे का संदेश दिया है. पुन्नेवाल गांव के एक हिंदू पंडित परिवार ने गांव के मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान कर दी. गांव में मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया है. रविवार को पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने मस्जिद का उद्घाटन किया.
परिवार के सदस्य पंडित जसपाल राम और पंडित विजय कुमार ने कहा कि गांव में मस्जिद न होने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता था. इसलिए, उनके परिवार ने फैसला किया कि वे मस्जिद के लिए अपनी जमीन दान करेंगे. उन्होंने कहा, "आज, हमें खुशी है कि मस्जिद बनकर तैयार हो गई है, और अब हमारे गांव के मुस्लिम भाइयों को नमाज के लिए दूसरे गांवों में नहीं जाना पड़ेगा."
गांव पुन्नेवाल के सरपंच गोबिंद सिंह ने कहा, "दोनों ने मस्जिद के लिए जमीन दान की है, जिसका उद्घाटन पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने किया." उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी मौजूद थे.
समारोह में बोलते हुए मौलाना लुधियानवी ने कहा कि पंजाब की धरती पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले गुरु, गुरु नानक देव के समय से ही पंजाब में मुसलमान और हिंदू अपने सिख भाइयों के साथ मेलजोल के साथ रहते आ रहे हैं. इस मौके पर पंजाब के शाही इमाम ने मस्जिद के लिए जमीन देने वाले पंडित परिवार को भी सम्मानित किया.
भाईचारे का संदेश
शाही इमाम ने कहा, "आज पंजाब की धरती से दुनिया को आपसी भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है. पंजाब में सभी धर्मों के लोग अपनी-अपनी आस्थाओं का पालन करते हुए एक-दूसरे का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं. पंजाब ने हमेशा नफरत के बजाय प्यार के आदर्श को कायम रखा है."
