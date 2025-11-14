ETV Bharat / bharat

पं. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का 8वां दिन; कोसीकला में रात्रि विश्राम, कल कई सेलिब्रिटी होंगे शामिल

ऐसा लग रहा है, मानों सड़क पर जन सैलाब उमड़ रहा है. धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए सड़क के दोनों के ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है. जगह न मिलने के कारण ऊंची ऊंची इमारतों पर भी लोग खड़े दिखाई दिए.

कृष्ण की नगरी मथुरा में पं. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा पहुंच चुकी है. धीरे-धीरे यह पदयात्रा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की तरफ बढ़ रही है. लाखों की संख्या में भक्त नंगे पैर, हाथ में झंडा लिए हुए जयकारा लगाते चल रहे हैं. पदयात्रा में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल हैं.

मथुरा: बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का आज आठवां दिन है. गुरुवार को मथुरा के कोसीकला क्षेत्र में रात्रि विश्राम हुआ. शुक्रवार सुबह कोसीकला से यह पदयात्रा छाता के लिए रवाना हुई. करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दूसरा पड़ाव छाता में है. 15 नवंबर को इस यात्रा में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी शामिल होंगे. बीजेपी के सांसद भी समर्थन में पहुंचेंगे.

चप्पे-चप्पे पर निगरानी: मथुरा के कोसीकला क्षेत्र से निकलने वाली धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पूरी पदयात्रा में कई ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है. पुलिस बल, पीएसी के जवान के साथ आरएएफ की कंपनी भी तैनात की गई है. वहीं, खुफिया एजेंसी के जवान भी तैनात किए गए हैं.

तीन लेयर में सुरक्षा: पं. धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा तीन घेरे में की जा रही है. सनातन एकता धार्मिक यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. पिछले दिनों दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है. पदयात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा तीन घेरे में दी जा रही है. पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी, निजी सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं. पदयात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री के पास से लेकर 300 मीटर तक जैमर लगे हैं.

16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर में समापन: बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा 7 नवंबर से प्रारंभ हुई. यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से हुई है. 16 नवंबर को यह पदयात्रा वृंदावन के श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के बाद समाप्त होगी.

लाखों की संख्या में भक्त पदयात्रा में एक साथ निकले हैं. 15 नवंबर को अनेक सेलिब्रिटी भी पदयात्रा में पहुंचेंगे. बीजेपी सांसद के अलावा अनुपम खेर, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, सांसद अरुण गोविल के साथ कई फिल्मी कलाकार पदयात्रा में शामिल होंगे.

