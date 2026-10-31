हिन्दू कॉलेज में दाखिले की कथित धांधली का मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई शिकायत
हिंदू कॉलेज (DU) में खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटे के तहत दाखिलों में कथित अनियमितताओं की शिकायत,राष्ट्रपति भवन ने शिक्षा मंत्रालय को भेजा पत्र
Published : October 31, 2026 at 12:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया हैं. कॉलेज में खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ECA) कोटे के तहत दाखिलों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर राष्ट्रपति भवन ने शिक्षा मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है. अब कॉलेज की स्टाफ एसोसिएशन को मंत्रालय के अगले कदम का इंतजार है. शिक्षक 14 सितंबर से कॉलेज परिसर में धरना दे रहे हैं और दाखिला प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
सांसद सुधाकर सिंह ने राष्ट्रपति के सामने उठाया मामला
इस मामले में लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने भी शिक्षकों का समर्थन किया है. वह बीते 6 अक्टूबर को हिंदू कॉलेज में चल रहे धरने में शामिल हुए थे. इस दौरान शिक्षकों ने उन्हें दाखिला प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और कॉलेज प्रशासन के कामकाज से जुड़ी अपनी शिकायतों से अवगत कराया था. इसके बाद सांसद ने शिक्षकों की मांगों को राष्ट्रपति के समक्ष उठाया. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से शिकायत शिक्षा मंत्रालय को भेजे जाने के बाद अब मामले में कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है.
20 फीसदी की सीमा से ज्यादा दाखिले का आरोप
पूरा विवाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिलों से जुड़ा है. स्टाफ एसोसिएशन का आरोप है कि कॉलेज में खेल और ECA कोटे के तहत बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान और बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रमों में निर्धारित 20 फीसदी की सीमा से अधिक दाखिले किए गए. एसोसिएशन ने इसे दाखिला नियमों का उल्लंघन बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. शिक्षकों का कहना है कि दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और नियमों के तहत ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए.
कॉलेज प्रशासन ने तकनीकी गड़बड़ी बताई
दूसरी ओर, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले को दाखिला प्रक्रिया में उपयोग किए गए एल्गोरिदम की तकनीकी गड़बड़ी बताया गया था. हालांकि, स्टाफ एसोसिएशन इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है. एसोसिएशन का कहना है कि मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिससे यह साफ हो सके कि दाखिले में गड़बड़ी किन कारणों से हुई.
प्रिंसिपल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, शिक्षकों को नोटिस
दाखिला विवाद के बीच कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. अंजू श्रीवास्तव के खिलाफ स्टाफ एसोसिएशन अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है. इसके बाद कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए. स्टाफ एसोसिएशन ने इन नोटिसों का विरोध करते हुए इसे शिक्षकों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है.
कुलपति कार्यालय तक निकाल चुके हैं मार्च
अपनी मांगों को लेकर स्टाफ एसोसिएशन कॉलेज परिसर में धरना देने के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय तक मार्च भी निकाल चुकी है. शिक्षकों की प्रमुख मांगों में दाखिला प्रक्रिया की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच, प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करना शामिल है.
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