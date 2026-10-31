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हिन्दू कॉलेज में दाखिले की कथित धांधली का मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई शिकायत

हिंदू कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल, राष्ट्रपति भवन ने शिक्षा मंत्रालय को भेजा पत्र ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया हैं. कॉलेज में खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ECA) कोटे के तहत दाखिलों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर राष्ट्रपति भवन ने शिक्षा मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है. अब कॉलेज की स्टाफ एसोसिएशन को मंत्रालय के अगले कदम का इंतजार है. शिक्षक 14 सितंबर से कॉलेज परिसर में धरना दे रहे हैं और दाखिला प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

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