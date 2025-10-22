ETV Bharat / bharat

जानीमानी हिंदी विद्वान फ्रांसेस्का ओरसिनी दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, निर्वासित, जानें खता क्या थी

वीजा उल्लंघन के फेर में एसओएएस की प्रोफेसर एमेरिटा फ्रांसेस्का ओरसिनी को हांगकांग से आने के तुरंत बाद निर्वासित कर दिया गया.

Francesca Orsini
फ्रांसेस्का ओरसिनी, हिंदी विद्वान, भारत से निर्वासित. (स्रोत: ashoka.edu.in)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 12:38 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: लंदन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (एसओएएस) से जुड़ी हिंदी की विद्वान और प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओरसिनी को कथित तौर पर वीजा शर्तों के उल्लंघन के कारण आईजीआई हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया गया.

पीटीआई ने गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया कि ओरसिनी को सोमवार को हांगकांग से आते ही निर्वासित कर दिया गया. सूत्र ने बताया कि वीजा शर्तों के उल्लंघन के कारण ओरसिनी को मार्च 2025 से 'काली सूची' में रखा गया है.

FRANCESCA ORSINI
रामचंद्र गुहा द्वारा X पोस्ट का स्क्रीनशॉट। (X@Ram_Guha) (Screengrab of X post by Ramachandra Guha. (X@Ram_Guha))

सूत्र ने कहा, "फ्रांसेस्का ओरसिनी पर्यटक वीजा पर थीं, लेकिन वह वीजा शर्तों का उल्लंघन कर रही थीं." सूत्र ने कहा, "यह एक मानक वैश्विक प्रथा है कि अगर कोई व्यक्ति वीजा शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है."

ओरसिनी अपनी पुस्तक, "द हिंदी पब्लिक स्फीयर 1920-1940: लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द एज ऑफ नेशनलिज़्म" के लिए प्रसिद्ध हैं.

उनके निर्वासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ओरसिनी को भारतीय साहित्य की एक महान विद्वान बताया, "जिनके कार्यों ने हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत की समझ को समृद्ध रूप से प्रकाशित किया है." गुहा ने X पर लिखा, "बिना किसी कारण के उन्हें निर्वासित करना एक असुरक्षित, विक्षिप्त और यहां तक कि मूर्ख सरकार की निशानी है."

एक अन्य इतिहासकार, मुकुल केसवन ने कहा कि एनडीए सरकार का विद्वानों और विद्वत्ता के प्रति "आंतरिक शत्रुता" देखने लायक है. केसवन ने X पर लिखा, "हिंदी के प्रति वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध सरकार ने फ्रांसेस्का ओरसिनी पर प्रतिबंध लगा दिया है. आप यह सब नहीं बना सकते." बताया जाता है कि ओरसिनी ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया था.

फ्रांसेस्का ओरसिनी कौन हैं? ओर्सिनी लंदन विश्वविद्यालय के एसओएएस में हिंदी और दक्षिण एशियाई साहित्य की एमेरिटा प्रोफेसर, ब्रिटिश अकादमी की फेलो, द हिंदी पब्लिक स्फीयर (2002) और प्रिंट एंड प्लेजर (2009) की लेखिका और लव इन साउथ एशिया: ए कल्चरल हिस्ट्री (2006) और बिफोर द डिवाइड: हिंदी एंड उर्दू लिटरेरी कल्चर्स (2010) की संपादक हैं.

हिंग्लिश पर उनका संपादित खंड (रविकांत के साथ) ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली (2022) में प्रकाशित हुआ है. वह साहित्यिक बहुभाषावाद में रुचि रखती हैं और उन्होंने बहुभाषी साहित्यिक इतिहास: उत्तर भारत और विश्व साहित्य नामक एक पुस्तक पूरी कर ली है.

उन्होंने बहुभाषी स्थानीय और महत्वपूर्ण भूगोल: उत्तर भारत, माघरेब और हॉर्न ऑफ अफ़्रीका के परिप्रेक्ष्य से विश्व साहित्य के प्रति एक नए दृष्टिकोण हेतु एक शोध परियोजना (यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित) भी पूरी की है.

वह देबजानी गांगुली के साथ मिलकर कैम्ब्रिज स्टडीज इन वर्ल्ड लिटरेचर एंड कल्चर्स की नई श्रृंखला का संपादन करती हैं, जर्नल ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर की संपादक हैं, और वर्तमान में दो शोध परियोजनाओं का हिस्सा हैं: एक जिसका नेतृत्व अनास्तासिया पिलियावस्की (केसीएल) कर रही हैं, जिसका शीर्षक है फ्यूजिटिव वर्ड्स: इंडियाज पॉलिटिक्स इन इट्स वर्नाक्यूलर, और दूसरी जिसका नेतृत्व फिरोज वसुनिया (यूसीएल) कर रही हैं, जिसका शीर्षक है कम्पेरेटिव क्लासिक्स: ग्रीस, रोम एंड इंडिया.

