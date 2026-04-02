हिमंत ‘सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री’; मोदी, शाह के साथ मिलकर असम में ‘लैंड एटीएम’ चला रहे :राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही असम के सीएम पर हमला बोला.
By PTI
Published : April 2, 2026 at 4:39 PM IST
बोकाजान (असम) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को भारत का ‘‘सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री’’ बताते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि सरमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर राज्य में ‘‘लैंड एटीएम’’ चला रहे हैं और आम लोगों से जमीन छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं.
बोकाजान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार रतन इंगती के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग असम और उसके लोगों के लिए खड़े थे और कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर उनकी मौत के मामले में न्याय दिलाएगी.
राहुल ने कहा, ‘‘भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं और उनका परिवार भी भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पर है. कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अभी वह चाहे जितनी डींगें मार लें, उसके बाद वह पूरी तरह चुप हो जाएंगे.’’
VIDEO | Assam Elections 2026: Addressing a public gathering in Jorhat, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " he (himanta biswa sarma) carries the title of the most corrupt cm in india. he has committed so much corruption that no power in the world can protect him from… pic.twitter.com/F2Nhh0JvOs— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि असम में तीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को कुल 98,400 बीघा जमीन सौंप दी गई है. उन्होंने कहा, ‘‘ये जमीनें जनता से छीनी गई हैं. नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंत बिस्वा सरमा ने असम में एक ‘लैंड एटीएम’ बना दिया है. वे लोगों से जमीन छीनते हैं और बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं.’’
प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह पूरे राज्य और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे. गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई थी. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘वह किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक भाषा या एक इतिहास के लिए नहीं खड़े थे. वह असम की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक परंपरा की भावना को दर्शाते थे. हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे और यह 100 प्रतिशत तय है.’’
राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, जबकि भाजपा असम को दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हम संविधान के अनुच्छेद 244(ए) को पूरी तरह लागू करने का वादा करते हैं. कार्बी आंगलोंग और छठी अनुसूची के सभी क्षेत्रों का शासन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा, न कि गुवाहाटी या दिल्ली से.’’
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि यह नई दिल्ली के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिकी वस्तुओं पर कर कम किए गए हैं और भारतीय बाजार को उनके लिए खोल दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘(अमेरिकी राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन फाइल्स के कारण नरेन्द्र मोदी को नियंत्रित करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए थे.’’
राहुल गांधी ने असम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें शासन और स्वास्थ्य सेवा जैसे 11 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
यहां एक चुनावी रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र के 11 संकल्पों में शासन, पहचान, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना विकास, औद्योगीकरण, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षित असम जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
इससे पहले, कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की यात्रा के दौरान 29 मार्च को ‘पांच गारंटी’ जारी की थीं. असम विधानसभा की 126 सीट के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को होगी.
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