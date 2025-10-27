असम में बिना तलाक लिये दूसरी शादी की तो सीधा जेल! हिमंत सरकार ला रही सख्त कानून
प्रस्तावित कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के का प्रयास है.
Published : October 27, 2025 at 5:42 PM IST
गुवाहाटी: असम में पहली शादी रहते दूसरी बार ब्याह रचाना भारी पड़ सकता है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ऐसा कानून ला रही है, जिसमें बिना तलाक के दूसरी शादी करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में इसे प्रतिबंधित किया है, और अब असम सरकार भी इसी तरह का सख्त कानून लाने की तैयारी में है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है. प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, सरमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत, कोई भी अपने जीवनसाथी को अदालत के माध्यम से कानूनी रूप से तलाक दिए बिना किसी अन्य से शादी करता है तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा.
जल्द ही असम में अब से बहुविवाह बंद होने वाली है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 27, 2025
एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल तक के लिए सरकारी मेहमान बनना पर सकता हैं। pic.twitter.com/FJOdmTdl5c
गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम असम में बहुविवाह के खिलाफ एक कानून लाएंगे. यह कानून 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा. अगर कोई तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है, तो उसे सात साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है."
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के राज्य सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. सरमा ने कहा कि असम यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है कि व्यक्तिगत कानून और सामाजिक प्रथाएं समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों.
देश में पहले से है कानूनः
देश में बिना तलाक के दूसरी शादी अब भी कानूनन अपराध माना जाता है. इस कानून के अनुसार, पहली शादी खत्म किए बिना दोबारा विवाह करने पर सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. यह नियम सभी धर्मों पर लागू है, सिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ के, जिसमें पुरुष को सीमित शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति है.
