ETV Bharat / bharat

असम में बिना तलाक लिये दूसरी शादी की तो सीधा जेल! हिमंत सरकार ला रही सख्त कानून

प्रस्तावित कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के का प्रयास है.

Himanta Biswa Sarma
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा. (File) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: असम में पहली शादी रहते दूसरी बार ब्याह रचाना भारी पड़ सकता है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ऐसा कानून ला रही है, जिसमें बिना तलाक के दूसरी शादी करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में इसे प्रतिबंधित किया है, और अब असम सरकार भी इसी तरह का सख्त कानून लाने की तैयारी में है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है. प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, सरमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत, कोई भी अपने जीवनसाथी को अदालत के माध्यम से कानूनी रूप से तलाक दिए बिना किसी अन्य से शादी करता है तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा.

गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम असम में बहुविवाह के खिलाफ एक कानून लाएंगे. यह कानून 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा. अगर कोई तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है, तो उसे सात साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है."

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के राज्य सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. सरमा ने कहा कि असम यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है कि व्यक्तिगत कानून और सामाजिक प्रथाएं समानता और न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों.

देश में पहले से है कानूनः

देश में बिना तलाक के दूसरी शादी अब भी कानूनन अपराध माना जाता है. इस कानून के अनुसार, पहली शादी खत्म किए बिना दोबारा विवाह करने पर सात साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. यह नियम सभी धर्मों पर लागू है, सिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ के, जिसमें पुरुष को सीमित शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

POLYGAMY IN ASSAM
HIMANTA BISWA SARMA
असम में बहुविवाह
हिमंत बिस्वा सरमा
LAWS AGAINST POLYGAMY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.