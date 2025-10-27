ETV Bharat / bharat

असम में बिना तलाक लिये दूसरी शादी की तो सीधा जेल! हिमंत सरकार ला रही सख्त कानून

गुवाहाटी: असम में पहली शादी रहते दूसरी बार ब्याह रचाना भारी पड़ सकता है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ऐसा कानून ला रही है, जिसमें बिना तलाक के दूसरी शादी करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में इसे प्रतिबंधित किया है, और अब असम सरकार भी इसी तरह का सख्त कानून लाने की तैयारी में है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है. प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, सरमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत, कोई भी अपने जीवनसाथी को अदालत के माध्यम से कानूनी रूप से तलाक दिए बिना किसी अन्य से शादी करता है तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा.

गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम असम में बहुविवाह के खिलाफ एक कानून लाएंगे. यह कानून 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा. अगर कोई तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है, तो उसे सात साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है."