'शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया', सिवान में गरजे हिमंत बिस्वा सरमा

"हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हमें इस कलंक को मिटाना होगा. यह मुश्किल नहीं है. इस बार हमें मिलकर शहाबुद्दीन फैमिली और आरजेडी को बुरी तरह से हराना है और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है."- हिमंत बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम

शहाबुद्दीन परिवार पर सीधा वार: सिवान में रैली को संबोधित करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. हमें इस कलंक को मिटाना होगा, यह मुश्किल नहीं है. असम सीएम ने कहा कि जब शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों को लगता था कि लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, राम मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन इस देश ने दिखा दिया कि अगर इस देश में लालू और मुलायम हैं तो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी हैं.

'सभी ओसामाओं को खत्म करना है': हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जब मुझे बताया गया कि मुझे रघुनाथपुर आना है, तो मेरे मन में आया कि वहां मुझे राम, सीता, लक्ष्मण सभी के दर्शन होंगे लेकिन मुझे बताया गया कि राम, सीता, लक्ष्मण तो हैं लेकिन ओसामा भी है. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमारे देश में जितने ओसामा बिन लादेन है, सबको एक-एक करके खत्म करना है. हमारा देश भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता का देश है, ये देश कभी ओसामा बिन लादेन का नहीं हो सकता.

रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे उम्मीदवार: रघुनाथपुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं उनके सामने जनता दल यूनाइटेड से विकास कुमार सिंह प्रत्याशी हैं, जबकि राहुल कीर्ति जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं.

रेखा गुप्ता का रोड शो: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगा. उन्होंने सिवान की जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार से बिहार के विकास को और गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता ने विकास देखा है, बिहार की जनता निश्चित रूप से चाहती है कि एनडीए की सरकार यहां फिर आए और विकास हो.

सिवान से मंगल पांडेय बीजेपी कैंडिडेट: सिवान सीट से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक अवध बिहारी चौधरी से है. वहीं वहीं जन सुराज पार्टी से इंतखाब अहमद मैदान में हैं.

6 नवंबर को सिवान में मतदान: सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 2020 चुनाव में सिवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया में आरजेडी को जीत मिली था, जबकि जीरादेई और दरौली (एसएसी) सीट पर सीपीआई माले और महाराजगंज में कांग्रेस को सफलता मिली थी. वहीं दरौंदा और गोरियाकोठी सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया था.

