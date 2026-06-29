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हिमालयी जल संकट गहराया, 30 लाख झरनों में से आधे सूखे, 5 करोड़ लोगों पर मंडराया खतरा

नई दिल्ली: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिमालयी क्षेत्र में पानी का संकट बढ़ रहा है, क्योंकि सिकुड़ते ग्लेशियर और सूखते पहाड़ी झरने 12 हिमालयी राज्यों के लगभग पांच करोड़ लोगों के लिए पीने के पानी, खेती और रोजी-रोटी के लिए खतरा बन रहे हैं.

नीति आयोग के अनुसार, भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लगभग 30 लाख झरनों में से लगभग आधे या तो सूख गए हैं या मौसमी हो गए हैं, जिससे इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर लाखों लोगों की लंबे समय तक जल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) की सहयोगी संस्था, सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस एंड लाइवलीहुड्स (CML) में प्रोग्राम ऑफिसर-WaSH, रितुपर्णो चंदा (Rituparno Chanda) ने इस स्थिति को "धीरे-धीरे बढ़ने वाली पारिस्थितिक आपातकाल" बताते हुए कहा कि यह संकट पहले से ही पूरे इलाके के समुदायों पर असर डाल रहा है.

चंदा ने ईटीवी भारत को बताया, "ये कोई काल्पनिक आंकड़े नहीं हैं. ये किसी की रसोई में सूखते नलों, सिंचाई से वंचित खेतों और पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलते किसी गांव के बच्चे की हकीकत हैं. पूर्वोत्तर में, जहां प्राकृतिक झरने पीने के पानी का एकमात्र स्रोत हैं, वहां लोग इस संकट को पहले से ही झेल रहे हैं.

जलवायु परिवर्तन का असर

विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या घटते ग्लेशियरों तक ही सीमित नहीं है. जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश के छोटे लेकिन अधिक तीव्र दौर देखने को मिल रहे हैं, जिससे बारिश का पानी झरनों को पोषित करने वाले जलभृतों (aquifers) को धीरे-धीरे रीचार्ज करने के बजाय पहाड़ों की ढलानों से तेजी से बह जाता है. साथ ही, पेड़ों की कटाई, अनियोजित विकास, खनन और भूमि-उपयोग के बदलते तरीके जल को रोककर रखने की जमीन की क्षमता को कम कर रहे हैं.

चंदा ने कहा, "पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, खनन उन भूमिगत भूवैज्ञानिक मार्गों को बाधित कर रहा है जिनके माध्यम से पानी झरनों तक पहुंचता है. जब झरने सूख जाते हैं, तो इसका प्रभाव सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स), जंगलों और वन्यजीवों को भी प्रभावित करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर्वतीय जल संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए अपनाया गया अलग-अलग दृष्टिकोण रहा है."