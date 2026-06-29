हिमालयी जल संकट गहराया, 30 लाख झरनों में से आधे सूखे, 5 करोड़ लोगों पर मंडराया खतरा
जलवायु-परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण के कारण हिमालय के झरनों सूख रहे हैं, जिससे क्षेत्र में जल संकट पैदा हो सकता है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : June 29, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिमालयी क्षेत्र में पानी का संकट बढ़ रहा है, क्योंकि सिकुड़ते ग्लेशियर और सूखते पहाड़ी झरने 12 हिमालयी राज्यों के लगभग पांच करोड़ लोगों के लिए पीने के पानी, खेती और रोजी-रोटी के लिए खतरा बन रहे हैं.
नीति आयोग के अनुसार, भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लगभग 30 लाख झरनों में से लगभग आधे या तो सूख गए हैं या मौसमी हो गए हैं, जिससे इन प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर लाखों लोगों की लंबे समय तक जल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.
टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) की सहयोगी संस्था, सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस एंड लाइवलीहुड्स (CML) में प्रोग्राम ऑफिसर-WaSH, रितुपर्णो चंदा (Rituparno Chanda) ने इस स्थिति को "धीरे-धीरे बढ़ने वाली पारिस्थितिक आपातकाल" बताते हुए कहा कि यह संकट पहले से ही पूरे इलाके के समुदायों पर असर डाल रहा है.
चंदा ने ईटीवी भारत को बताया, "ये कोई काल्पनिक आंकड़े नहीं हैं. ये किसी की रसोई में सूखते नलों, सिंचाई से वंचित खेतों और पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलते किसी गांव के बच्चे की हकीकत हैं. पूर्वोत्तर में, जहां प्राकृतिक झरने पीने के पानी का एकमात्र स्रोत हैं, वहां लोग इस संकट को पहले से ही झेल रहे हैं.
जलवायु परिवर्तन का असर
विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या घटते ग्लेशियरों तक ही सीमित नहीं है. जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश के छोटे लेकिन अधिक तीव्र दौर देखने को मिल रहे हैं, जिससे बारिश का पानी झरनों को पोषित करने वाले जलभृतों (aquifers) को धीरे-धीरे रीचार्ज करने के बजाय पहाड़ों की ढलानों से तेजी से बह जाता है. साथ ही, पेड़ों की कटाई, अनियोजित विकास, खनन और भूमि-उपयोग के बदलते तरीके जल को रोककर रखने की जमीन की क्षमता को कम कर रहे हैं.
चंदा ने कहा, "पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, खनन उन भूमिगत भूवैज्ञानिक मार्गों को बाधित कर रहा है जिनके माध्यम से पानी झरनों तक पहुंचता है. जब झरने सूख जाते हैं, तो इसका प्रभाव सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स), जंगलों और वन्यजीवों को भी प्रभावित करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है."
उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर्वतीय जल संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए अपनाया गया अलग-अलग दृष्टिकोण रहा है."
जलस्रोत क्षेत्र का मुद्दा
उन्होंने बताया, "कई वर्षों तक, जल संसाधन प्रबंधन (Spring Management) को बड़े पैमाने पर 'वाटरशेड' (जल-विभाजक क्षेत्र) का मुद्दा माना जाता रहा है, जबकि मूल रूप से यह एक जलस्रोत क्षेत्र (springshed) का मुद्दा है. जब तक हम जल-भूवैज्ञानिक मानचित्रण (hydrogeological mapping) के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से पुनर्भरण क्षेत्रों (recharge zones) की पहचान नहीं करते, तब तक संरक्षण के प्रयास विफल हो सकते हैं क्योंकि इसके तहत किए जाने वाले उपाय गलत स्थानों पर हो सकते हैं."
एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी
विशेषज्ञ ने एजेंसियों के बीच खराब समन्वय की ओर भी इशारा किया और कहा कि बहुमूल्य भूजल और झरना-निगरानी डेटा (spring-monitoring data) राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बिखरा हुआ है, जो प्रभावी योजना और ज्ञान साझा करने में बाधा पैदा करता है.
इन चुनौतियों से निपटने के लिए, हाल ही में शुरू की गई 'हिमालयन वाटर पार्टनरशिप' (Himalayan Water Partnership) का उद्देश्य सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को एक साथ लाना है, ताकि एक साझा विज्ञान-आधारित ढांचे के माध्यम से पर्वतीय झरनों को मानचित्रित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके और पुनर्जीवित किया जा सके. यह पहल का उद्देश्य राज्यों के बीच साझा डेटा मानकों, समन्वित निगरानी और सफल संरक्षण प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है.
रितुपर्णो चंदा ने इस बात पर जोर दिया कि हिमालय के जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी के संयोजन की जरूरत होगी. उन्होंने झरनों की व्यापक जनगणना (spring census), पुनर्भरण क्षेत्रों की हाइड्रोजियोलॉजिकल मैपिंग, मजबूत स्थानीय प्रबंधन और एकीकृत बहाली उपायों का आह्वान किया.
उन्होंने कहा, "जल ही जन-स्वास्थ्य है. जल ही आजीविका है. जल वह पारिस्थितिक सूत्र है जो हमारी पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ जोड़े रखता है. उपेक्षा या खंडित कार्रवाई के जरिये इस संकट को गहराने देना एक ऐसी विफलता होगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते."
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