ETV Bharat / bharat

खतरे में हिमालय के क्षेत्र : बढ़ते पर्यटक के वाहनों की आवाजाही से गहराया संकट, ग्रीन टूरिज्म ही एकमात्र उपाय

हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते पर्यटकों और वाहनों की आवाजाही ने हिमावरण क्षेत्र को खतरे में डाला, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन से तेजी से पिघले ग्लेशियर

खतरे में हिमालय,बढ़ते पर्यटक के वाहनों की आवाजाही से गहराया संकट
खतरे में हिमालय,बढ़ते पर्यटक के वाहनों की आवाजाही से गहराया संकट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 8, 2026 at 5:29 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते अनियंत्रित पर्यटन पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय ने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ग्लेशियर क्षेत्रों तक बढ़ती पर्यटकों और वाहनों की आवाजाही ने हिमालय के संवेदनशील क्रायोस्फियर (हिमावरण क्षेत्र) को खतरे में डाल दिया है. ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो आने वाले समय में पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बड़ा संकट बन सकते है.

अनियंत्रित पर्यटन से बढ़ रहा दबाव: प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि पश्चिमी हिमालय खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर पर्यटन बढ़ा है. लेकिन यह विकास बिना नियंत्रण के हो रहा है. उन्होंने बताया कि अब केवल पर्यटकों की संख्या ही नहीं बढ़ रही, बल्कि उन्हें लाने-ले जाने वाली गाड़ियों की संख्या भी लाखों में पहुंच चुकी है. यह वाहन अब उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में ‘क्रायोस्फियर’ कहा जाता है.

हिमालय पर बढ़ता खतरा, ‘ग्रीन टूरिज्म’ ही एकमात्र समाधान (ETV Bharat)

ब्लैक कार्बन: ग्लेशियर का सबसे बड़ा दुश्मन : प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि इन वाहनों से निकलने वाला ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों के लिए बेहद खतरनाक है. ब्लैक कार्बन में सूर्य की गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगती है. उन्होंने बताया कि कम ऊंचाई वाले ग्लेशियर इसके प्रभाव में हैं और बिना अत्यधिक तापमान बढ़े भी तेजी से खत्म हो रहे हैं. यह स्थिति हिमालय के पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर खतरा है.

प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय,दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक
प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय,दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक (ETV Bharat)


क्रायोस्फियर क्या है: क्रायोस्फियर पृथ्वी का वह भाग है जहां पानी ठोस रूप (बर्फ) में मौजूद रहता है. इसमें ग्लेशियर, हिमनद, समुद्री बर्फ, पर्माफ्रॉस्ट और हिमावरण शामिल हैं. यह मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों और ऊंचे पर्वतीय इलाकों जैसे हिमालय में पाया जाता है. क्रायोस्फियर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है और मीठे पानी का बड़ा स्रोत है. इसके पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ता है, जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है.

जानिए क्रायोस्फियर क्या है ?
जानिए क्रायोस्फियर क्या है ? (ETV Bharat)
वैज्ञानिक संस्थानों ने भी जताई चिंता: प्रो. पांडेय ने बताया कि कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट, आईसीआईएमओडी (ICIMOD) और जीबी पंत संस्थान भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि हिमालय का क्रायोस्फियर तेजी से बिगड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में ग्लेशियरों में भारी कमी आई है. कई ग्लेशियर 2 से 10 किलोमीटर तक पीछे खिसक चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में यह दूरी 30 किलोमीटर तक पहुंच गई है.
तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर क्यों है खतरनाक ?
तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर क्यों है खतरनाक ? (ETV Bharat)
कुलहाई ग्लेशियर समेत कई क्षेत्रों पर खतरा: जम्मू-कश्मीर का कुलहाई ग्लेशियर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई ग्लेशियर इस बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं. प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ग्लेशियरों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है.क्रायोस्फियर खत्म तो संकट तय: प्रो. पांडेय ने बताया कि क्रायोस्फियर का अस्तित्व पूरी तरह बर्फ और हिमावरण पर निर्भर करता है. यदि ग्लेशियर समाप्त हो गए, तो न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि जल स्रोत, जैव विविधता और मानव जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने बताया कि हिमालय, जिसे ‘जैव विविधता का मुकुट’ कहा जाता है, धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है.
जानिए क्या है ग्रीन टूरिज्म ?
जानिए क्या है ग्रीन टूरिज्म ? (ETV Bharat)
इको टूरिज्म नहीं, अब ‘ग्रीन टूरिज्म’ की जरूरत: प्रो. पांडेय ने कहा कि पर्यटन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था का जरूरी हिस्सा है. लेकिन अब समय आ गया है कि ‘इको टूरिज्म’ से आगे बढ़कर ‘ग्रीन टूरिज्म’ को अपनाया जाए. उन्होंने भूटान और स्कैंडिनेवियाई देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि नियंत्रित और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन मॉडल अपनाने से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है.
जानिए क्या है इको टूरिज्म ?
जानिए क्या है इको टूरिज्म ? (ETV Bharat)
भूटान मॉडल बना उदाहरण : उन्होंने बताया कि भूटान में पर्यटन को नियंत्रित रखा गया है, जिसके कारण वहां ग्लेशियर से जुड़ी आपदाएं कम देखने को मिलती हैं. इसके विपरीत, भूटान के पड़ोसी क्षेत्र सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. यह अंतर साफ दर्शाता है कि नियंत्रित और जिम्मेदार पर्यटन कितना प्रभावी हो सकता है.
प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय,दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक
प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय,दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक (ETV Bharat)
दिल्ली विश्वविद्यालय की पहल और भविष्य की योजना: प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हिमालय अध्ययन केंद्र इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. हाल ही में केंद्र की टीम जम्मू-कश्मीर के ग्लेशियर अध्ययन केंद्र के संपर्क में आई है और सहयोग के जरिए संयुक्त शोध की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और अन्य वित्तीय संस्थानों के सहयोग से कई शोध परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय,दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक
प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय,दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक (ETV Bharat)
ग्लेशियर संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास जरूरी:इन परियोजनाओं का उद्देश्य हिमालय के ग्लेशियरों का सही आकलन करना और उनके संरक्षण के उपाय विकसित करना होगा. प्रो. पांडेय ने कहा कि सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और आम जनता सभी को मिलकर काम करना होगा. भूटान का ‘ग्रीन टूरिज्म’ क्या है:भूटान का “ग्रीन टूरिज्म” एक ऐसा मॉडल है जिसमें पर्यटन को पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय समुदाय के संतुलन के साथ विकसित किया जाता है. यह “High Value, Low Impact” सिद्धांत पर आधारित है, यानी कम संख्या में लेकिन जिम्मेदार पर्यटकों को अनुमति दी जाती है जिससे प्रकृति पर दबाव कम रहे. भूटान सरकार पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करती है और उनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस (SDF) लेती है, जिसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य में किया जाता है. देश में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक है और संविधान के अनुसार 60% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित रखना अनिवार्य है. इस मॉडल से जैव विविधता और ग्लेशियर सुरक्षित रहते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है. यही कारण है कि भूटान में ओवरटूरिज्म और पर्यावरणीय संकट कम हैं. हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह एक प्रभावी और टिकाऊ पर्यटन मॉडल माना जाता है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र ने दी चेतावनी
दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालय अध्ययन केंद्र ने दी चेतावनी (ETV Bharat)
स्कैंडिनेवियाई देशों में ग्रीन टूरिज्म मॉडल: स्कैंडिनेवियाई (नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क) का ग्रीन टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और जिम्मेदार यात्रा पर आधारित है. नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण कम किया जाता है. इको-फ्रेंडली होटल, सोलर एनर्जी और कम कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है. जंगल, झील और ग्लेशियरों की सख्त सुरक्षा होती है, जबकि ‘राइट टू रोअम’ नियम के तहत प्रकृति का उपयोग बिना नुकसान के किया जाता है. इस मॉडल में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है, जिससे आर्थिक लाभ भी मिलता है और पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है.
इको टूरिज्म नहीं, अब ‘ग्रीन टूरिज्म’ की जरूरत
इको टूरिज्म नहीं, अब ‘ग्रीन टूरिज्म’ की जरूरत (ETV Bharat)
ये भी पढ़ें :

हिमालय की धड़कन थमी तो मैदान भी सूखेंगे, यमुनोत्री से उठती चेतावनी, भविष्य दांव पर; जानिए Himalaya की रक्षा कितना जरूरी ?

यमुनोत्री में बन रहीं खतरनाक झीलें, दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम करेगी सर्वे, गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा

TAGGED:

RISING TOURIST VEHICULAR TRAFFIC
GROWING THREAT TO HIMALAYAS
CENTRE FOR HIMALAYAN STUDIES DU
NECESSITY OF GREEN TOURISM
RISK FACTOR OF HIMALAYAN REGION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.