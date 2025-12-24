ETV Bharat / bharat

शेर देखे होंगे, शेरों के झुंड देखे होंगे... अब खूबसूरत लोमड़ी देखिए

लद्दाख के पैंगोंग त्सो के पास हिमालयन रेड फॉक्स को लेकर वाइल्डलाइफ अधिकारियों को इंसानी दखल के छिपे हुए खतरों के बारे में चेतावनी दी.

हिमालयन रेड फॉक्स. (X/@sidhshuk)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 12:51 PM IST

श्रीनगर: लद्दाख में पैंगोंग त्सो के पास सड़क किनारे हिमालयन रेड फॉक्स के साथ एक छोटी सी मुलाकात ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है, लेकिन वायरल क्लिप ने वाइल्डलाइफ अधिकारियों को इंसानी दखल के छिपे हुए खतरों के बारे में चेतावनी भी दी है.

बता दें कि ये लोमड़ी घायल है और उसके पीछे के लेफ्ट पंजे में चोट लगी है. ये बात उसके रफ्तार पकड़ने पर दिख रही है. हो सकता है कि चोट की वजह से वो सड़क से सफर पूरा करने की चाह रखती हो.

विभोर श्रीवास्तव ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है. इसमें एक हिमालयन रेड फॉक्स (Red Fox) ऊंचाई वाली झील के पास सड़क पर शांति से चलती हुई दिख रही है, जबकि गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं. लोमड़ी कुछ देर रुकती है. उसे गुजरती गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता. यह वीडियो लद्दाख के शानदार नजारों में वाइल्डलाइफ का एक अनोखा और शानदार नजारा दिखाता है.

22 सेकंड की क्लिप शेयर करते हुए, श्रीवास्तव ने इस मुलाकात को यादगार बताया. उन्होंने लिखा, "जब लद्दाख आपको अपनी जंगली सुंदरता से हैरान कर देता है. पैंगोंग त्सो के पास रुका और इस खूबसूरत लाल लोमड़ी से मिला. एक ऐसा पल, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा. प्रकृति हमेशा जानती है कि आपको कैसे हैरान करना है."

हजारों यूजर्स ने भी श्रीवास्तव की बात दोहराई और लोमड़ी की खूबसूरती और इलाके के ऊबड़-खाबड़ इलाके में सेट सीन की शांति की तारीफ की. हालांकि, वीडियो X पर आने के बाद माहौल बदल गया, जहां इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) ऑफिसर परवीन कासवान ने एक ऐसी डिटेल की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बारे में कई दर्शकों ने सोचा भी नहीं था.

कासवान ने कहा कि सड़क के पास लोमड़ी की मौजूदगी से पता चलता है कि उसे पहले इंसानों ने खाना खिलाया था और अब वह खाने की उम्मीद कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो दयालुता लग सकती है, वह वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा सकती है, और सहानुभूति से प्रेरित कामों को प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बताया.

उन्होंने कहा, "हिमालयन रेड फॉक्स, सुंदर। लेकिन पिछली बार किसी ने उसे खाना दिया था," और आगे कहा, "इसीलिए वह उम्मीद कर रही है और सड़क पर घूम रही है. मैं अक्सर कहता हूं; सहानुभूति आधारित संरक्षण प्रजातियों का दुश्मन है."

वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि सड़कों या इंसानी बस्तियों के पास जानवरों का रुकना अक्सर खाने की वजह से आदत पड़ने का संकेत होता है. इस तरह के व्यवहार से खाने के नैचुरल तरीके बदल सकते हैं.

उन्होंने कहा, "इससे इंसानों पर निर्भरता बढ़ती है और जानवरों को गाड़ियों से टकराने और लड़ाई का ज़्यादा खतरा होता है."

अधिकारियों ने विजिटर्स से यह भी कहा है कि वे जंगली जानवरों को खाना न खिलाएं, क्योंकि वाइल्डलाइफ और नाज़ुक पहाड़ी इकोसिस्टम, दोनों को बचाने के लिए दूरी बनाए रखना जरूरी है. हिमालयन रेड फॉक्स, जो अपने घने फर और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की काबिलियत के लिए जानी जाती है, अभी खतरे में नहीं है, लेकिन कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि बढ़ता टूरिज़्म, रहने की जगह में गड़बड़ी और इंसानों के साथ मेलजोल से मुश्किलें बढ़ रही हैं.

HIMALAYAN RED FOX NEAR LADAKH
